中職／票房不能只看300萬人次！5隊主場破50萬背後真正意義

中華職棒今年票房持續升溫，8月30日打完282場比賽，總觀眾人數正式突破300萬大關，來到302萬8810人。這不只是連續2年達成單季300萬人次的里程碑，而且比去年整整提前了18場達標；今年截至8月30日場均1萬0740人，也高於去年全季1萬0373人的紀錄。

不過，今年中職票房真正值得注意的，並不只是「300萬」這個數字，而是截至9月2日，6隊當中已有5隊主場觀眾人數突破50萬人次。

至9月2日為止，目前味全龍主場58萬2714人最多，統一獅55萬9286人、中信兄弟51萬6929人、樂天桃猿52萬3305人，以及富邦悍將50萬2252人，全部跨過50萬門檻，只有台鋼雄鷹以37萬8927人暫時未達成。

更重要的是，這5隊的主場平均觀眾人數全部突破1萬人。樂天桃猿以場均1萬1893人居首，味全龍1萬1654人、統一獅1萬1185人、富邦悍將1萬0918人、中信兄弟1萬0769人。

這代表中職票房正在出現一個重要轉變：從過去少數球隊帶動市場，逐漸走向多隊共同成長。

統一獅今年到了台南亞太主球場當主場，打了39場比賽，已有40萬3851人進場、平均每場有10355人，是統一獅觀眾人數飆升主因。 統一獅提供

其中最亮眼的是統一獅，今年到了台南亞太主球場當主場，台南亞太主球場打了39場比賽，已有40萬3851人進場、平均每場有10355人，是統一獅觀眾人數飆升主因，今年場均1萬1185人，相較去年8148人，成長幅度達37.27%，是6隊最高。樂天桃猿場均1萬1893人，較去年9968人增加19.31%，也是今年票房成長的重要球隊。

樂天桃猿是目前場均觀眾人數最高的球隊。44場主場吸引52萬3305人，場均1萬1893人，去年場均9968人，今年成長19.31%。不但跨過萬人門檻，更進一步站上1萬1800人的水準，成為目前6隊場均票房王。

味全龍目前50場主場累積58萬2714人，是6隊總觀眾人數最高的球隊，場均1萬1654人，和去年1萬1618人的成績幾乎持平，成長率為0.31%。表面上看，味全龍今年沒有明顯成長，但在整體市場競爭更加激烈的情況下，仍能維持每場超過1萬1000人的進場人口，反而代表球團已經建立相當穩定的主場基本盤。

富邦悍將則是在9月2日當天在台北大巨蛋迎戰統一獅，吸引1萬5638人進場，讓富邦本季主場累積觀眾人數來到50萬2252人，正式成為今年第5支突破50萬的球隊。

富邦悍將46場主場場均1萬918人，較去年1萬653人成長2.49%。 富邦悍將提供

目前富邦悍將46場主場場均1萬918人，較去年1萬653人成長2.49%。雖然成長幅度不像統一獅、桃猿那麼明顯，但至少證明富邦已經站穩萬人主場的市場。今年或可連2季主場場次1萬人以上。

5隊主場破50萬、5隊場均破1萬。如果這個趨勢延續下去，未來中職「6隊全部主場破50萬」甚至「6隊全部場均破1萬」，都將成為可以期待的下一個里程碑。

但在這個在整體票房持續成長的同時，中信兄弟卻出現明顯下滑，反而成為今年票房最值得討論的現象。

中信兄弟目前48場主場累積51萬6929人，仍然突破50萬，但場均只有1萬769人。和去年場均1萬3605人相比，今年下滑20.85%。而且從場均排名來看，中信兄弟目前只排第5。

去年中信兄弟場均還是票房龍頭；今年樂天桃猿、味全龍、統一獅、富邦悍將的場均觀眾人數都已經超越中信兄弟。但即使場均下滑，中信兄弟依然有超過51萬人的主場進場人口，仍是中職最具規模的球迷市場之一。

去年中信兄弟場均還是票房龍頭，但從中職今年各地球場的觀眾人數來看，台中洲際球場的觀眾人數不若以往是一大警訊。 Passion Sister中信兄弟啦啦隊提供

但或可解讀成當其他球團的票房快速成長，球迷的選擇也越來越多。當聯盟有更多球團能夠吸引球迷進場，票房自然會出現重新分配。

如今球迷進場不只是為了看比賽，主題日、明星球員、應援、啦啦隊、限定商品及各種跨界活動，都可能成為進場誘因。台北大巨蛋的啟用，更提供中職大型賽事及娛樂活動新的舞台，也讓球迷有更多選擇。

台鋼雄鷹是目前唯一尚未突破50萬的球隊，主場場均8062人，較去年8246人下滑2.23%。不過台鋼仍是相對年輕的球團，球迷基礎與品牌都還有成長空間。未來若能持續累積戰績、球星與地方認同，50萬人次並非遙不可及。

從中職今年各地球場的觀眾人數來看，台中洲際球場的觀眾人數不若以往是一大警訊，而且各球隊過於倚重台北大巨蛋也是一個隱憂，中信兄弟今年在主場觀眾人數下滑，一方面也是在今年在大巨蛋有6場周五到周日的主場，比去年8場要少，加上上半季的大巨蛋周休二日的主題日訂價偏高。

樂天桃猿以主場場均1萬1893人居首，但各球隊過於倚重台北大巨蛋也是一個隱憂。 樂天桃猿提供

今年中職連續2年突破300萬人次，而且今年提前達標，全年觀眾人數也有機會再創新高。去年全年373萬4429人的紀錄，今年能否超越，已經成為接下來的看點。

比起最後到底是380萬、390萬甚至挑戰400萬，今年更重要的意義是：中職正在從「一隊帶動市場」，走向「多隊共同帶動市場」，5隊主場破50萬、5隊場均破1萬，是中職票房真正的進步。

如果未來連台鋼雄鷹也能加入50萬俱樂部，甚至6隊全部站上場均1萬人的門檻，中職將真正進入一個全新的票房時代。300萬人次已經不是終點，而是下一個高峰的起點。台灣棒球市場的觀眾天花板還可以再增高嗎？