鈴木誠也本季打出生涯年 小熊5年超值投資確定「賺爛」

小熊隊今年的亮點除了國聯MVP的最大熱門「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)外，還有位默默打出生涯年的鈴木誠也。他本季除了將4.6bWAR推向生涯新高外，生涯bWAR也已來到15.7，超越金河成位居亞洲打者第5高。隨著鈴木誠也與小熊5年8500萬美元的合約即將進入尾聲，也可以定論小熊的這筆投資極為划算，是少數日本打者挑戰大聯盟成功的案例。

鈴木誠也在美國時間9月1日前繳出4.6bWAR、.276打擊率、.863OPS、137OPS+、24轟、80打點的成績，其中bWAR可排在國聯第8。他下半季表現更是火燙，寫下.296打擊率、.964OPS、9轟、32打點的驚人數字，其下半季2.1fWAR在全聯盟僅次於另外兩位也打瘋的隊友阿姆斯壯與布萊格曼(Alex Bregman)。

小熊5年8500萬合約即將結束，投資效益被認定超值。 美國聯合通訊社

鈴木誠也本季得以將bWAR推向生涯新高，除了打擊升溫外，防守上的明顯進步也是一大因素。他來到大聯盟後的前四季dWAR(Defensive WAR，防守數值)都是負的，2024與2025年曾分別被貝林傑(Cody Bellinger)和塔克(Kyle Tucker)擠到去打DH。今年他重回熟悉的右外野防區，dWAR首次來到正的0.5，也讓他的價值完全發揮。

2022年鈴木誠也以5年8500萬的合約加盟小熊，當時創下日職野手挑戰大聯盟的最高紀錄。他過去在日職的全方位表現就讓他得到「日本鱒魚」的稱號，而他加入小熊選擇背號27也是要向楚奧特(Mike Trout)致敬。以往日本打者挑戰大聯盟數據多半會大打折扣，鈴木誠也是少數的例外。自2023年開始他每年都有20轟以上的表現，去年還有32轟、103打點的優異數據，並拿到MVP票數。

鈴木誠也本季打出生涯年，4.6bWAR創下個人新高。 美國聯合通訊社

今年鈴木誠也將生涯bWAR推進到15.7，在大聯盟亞洲打者中僅次於鈴木一朗的60.0、大谷翔平(只算打擊部分)的38.7、秋信守的34.7與松井秀喜的21.2，名列第5。他也是繼一朗、松井與大谷後再有日本打者在大聯盟實際打出明星級成績。2001年首位日本打者鈴木一朗挑戰大聯盟至今也已26年，但和日本投手不同的是，原本這麼長的時間也只出過這麼三位成功案例，而與前三位名氣差很多的鈴木誠也則默默成為第4位。

鈴木誠也過去在大聯盟受到的關注不算特別高，畢竟他前四年的成績算是明星球員的邊緣，生涯也確實未入選過明星賽。不過他的優點是很少受傷，且能夠每年穩定輸出成績。而他今年的成績又把自己推向新高度，證明自己也有明星球員的水準，也算是無愧日本鱒魚這個稱號。而即將成為自由球員的他，也預計會有相當不錯的市場行情。