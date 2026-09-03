劉任右154公里最速男領軍 U18中華隊挑戰亞青棒球賽衛冕

2026年第14屆U18亞洲青棒錦標賽將在9月7日至13日於台北舉行，中華隊挑戰衛冕，已經集訓一個多月，總教練楊孝承首次在台灣帶隊打國際賽，鼓勵選手平常心應戰，把金盃留在地主。

中華隊由穀保家商拿下組訓權，精選18人最佳陣容，以高二生為主力，僅有1名高一生，其他則是高三應屆畢業生，楊孝承說，今年二刀球員較少，僅有張乙安比較典型，投手是最大優勢，守備也不錯，打擊則是串聯度要再提升，希望利用最後集訓時間調整到最佳狀態。

劉任右是中華隊球速最快的投手。圖／棒協提供

中華隊8名投手球速都有一定水準，極速至少147公里起跳，堪稱「147戰隊」，包括劉任右、吳杰叡、楊曜丞、鄭品紳都曾站上150公里，高二左投劉任右近期被測到154公里，突破個人最快球速，是全隊最速男，將升高三的他，有望畢業後成為旅外大物。

「日本、韓國亞洲球員會選球，投手控球一定要好」，楊總提到，這批投手除了球速不錯，控球能力普遍好，初步已有分工藍圖，先發交給劉任右、蔡辰瀧、楊曜丞、鄭品紳，中繼則是吳昊翔、吳杰叡，後援則是陳昱勛，張乙安則是以游擊手為主，若有需要才會站上投手丘。

隊長張乙安是陣中少數投打二刀球員。圖／楊孝承提供

楊孝承提到，劉任右、蔡辰瀧、楊曜丞在母隊就常先發，蔡辰瀧機動性高，可先發可中繼，陳昱勛球的品質好，直球轉速逾2800轉，加上熱身快，個性沉穩，是擔任終結者的不二人選，張乙安則是後援多加一道保險。

打擊方面，開路先鋒胡辰睿擊球點好，且攻擊廣角，腳程還是中華隊最快，「在穀保家商比賽做過統計，他盜壘從沒被抓到過」，楊孝承說，第二棒打算交給唯一高一生劉桓宇，中心棒次則是張乙安、邱聖安、陳柏凱、帕蘇拉˙塔基斯利尼安等人，新科狀元郎陳柏凱將扛下指定打擊(DH)，近期練習賽場場都有安打，火力穩定輸出。

新科狀元郎陳柏凱將扛下指定打擊。圖／棒協提供

守備部分，捕手黃世堯、游擊手張乙安、中外野手帕蘇拉˙塔基斯利尼安，在母隊穀保家商就是重要中線大將，楊孝承還點名鎮守三壘的全永樂守備能力是全隊最好，此外，高邱聖紘腳程快、球感好，內外野都可守，是最佳工具人。

中華隊首戰將對決韓國隊，勢在必得，楊孝承表示，預賽這場最重要，又是開幕戰，一定要贏，所有狀況好的投手都要準備，畢竟亞青主要對手就是日本、韓國，預賽取得全勝進入超級循環賽(Super Round)才有優勢，希望先搶進冠軍戰再說。