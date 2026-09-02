中職／為陳鏞基最後一舞奪冠 「五成獅」不能再一成不變

曾經，國際賽還不常在台灣舉行，球迷只能聚在電視前吶喊，隔著螢幕感受那股熱血。然而時間推移，那段令球迷津津樂道，在舞台上撐起中華隊的主力球員，一個個走到生涯尾聲。胡金龍、高國輝、林智勝先後告別，象徵著一個黃金世代落幕。今年輪到陳鏞基，他與胡金龍建構起的金鏞連線，是那個時期的經典組合。如今他迎來告別舞台，最後一舞就是想在引退年拚下最後一冠，替統一7-ELEVEn獅打破多年來的遺憾。

出生於台東的陳鏞基，從小就展現不錯的棒球天賦，隨後進入棒球名校高苑工商及國立體院，並在各級棒球都是國手名單的常客。這樣的潛力，讓他受到美國職棒的關注，在2004年赴美加入西雅圖水手，接受了系統化的訓練，累積了寶貴的比賽經驗，並屢屢接受中華隊徵招。只可惜受到肩傷的影響，讓他無緣登上大聯盟，還被放入讓渡名單，輾轉加入奧克蘭運動家及匹茲堡海盜後，最終在2010年返台加入中華職棒。

陳鏞基引退年期盼能再次打進冠軍賽，替統一獅拚下最後一冠。圖／統一獅提供

2011年，他以狀元身份加盟統一7-ELEVEn獅，原本的獅隊內野問題不斷，還需要找洋將來助拳，他的到來立刻改善了球隊的內野守備，打線也立刻升級。因此他統一快速的從墊底球隊，攀升成冠軍隊，他有一定的貢獻度。然而，頂著旅外光環的陳鏞基，並不是如同陳金鋒、高國輝那種令人期待去競逐全壘打王的重砲，但他卻以穩定供輸成為球隊最可靠的支柱。生涯打擊率超過三成，累積千安、百轟、百盜，展現出持續性與全面性。他同時能勝任一、二、三壘與游擊，是少數攻守具備的內野工具人，讓他在陣中長期扮演不可或缺的角色。

到了引退的時刻，陳鏞基念念不忘仍是能再次打進冠軍賽，替統一獅拚下最後一冠。只是現實狀況並不輕鬆。進入2026年下半季，統一7-ELEVEn獅勝率一直在5成徘徊，這在以往大概都能以外卡拿到季後賽門票，但在迥異的今年，人人有機會各個沒把握。尤其獅隊對目前年度第二的富邦悍將，19場對戰竟然只拿到5勝，反而對上半季冠軍味全龍、樂天桃猿與台鋼雄鷹勝率都超過五成，對中信兄弟也是近乎打平的9勝10敗，造成如今排名不上不下的窘境。這樣的背景，只剩下最後一個月的賽程，他們必須在攻守與投手調度上找到突破。

獅隊本季就是對悍將沒轍，昨日又以1分惜敗，本季19場對戰只拿5勝。記者許正宏／攝影

林安可旅日後，留下的長打空缺至今尚未填補。除了精神領袖陳傑憲外，目前打線主要倚賴潘傑楷、林子豪，以及一批小將扛起責任。然而難以兩全其美，潘傑楷、林子豪雖然打擊表現不俗，但在守備端卻問題不少；鎮守二壘、游擊的陳聖平、林泓弦更是攻守都不夠穩定。結果就是內野防線極度不穩，失誤率偏高，非責失分居高不下，直接抵消了投手群的努力。或許他們可以讓陳鏞基在最後一個月，開始協助經驗傳承，當年輕球員的內野小老師，看看能不能有點成效。

獅隊原訂先發投手銳力獅一球未投受傷，20歲左投林易霆臨危受命一口氣吃下3.2局，被敲1安打、失1分，獅隊需要更多像他一樣的奇兵跳出來。記者許正宏／攝影 許正宏

投手調度則需要更多選擇。統一7-ELEVEn獅近年過度倚賴洋投，先發局數大多由外援承擔，導致本土投手出場機會有限。然而銳力獅突如其來的受傷，加上補賽週的密集賽事，若能在最後一個月找到多一個先發人選或組合，就能讓洋投維持正常出賽與休息，避免過度消耗。或許，教練團一直不放棄的江少慶與郭俊麟，可以合組「富仇者聯盟」，傷癒復出的他們對於撐完5局，不一定能夠一路維持壓制力，但合力完成似乎是不錯的選擇，8月30日的嘗試提供未來輪值的另一選擇。

江少慶若能在季末貢獻有壓制力的局數，對獅隊就是很大幫助。記者許正宏／攝影

統一7-ELEVEn獅這幾年戰績不差，但總差臨門一腳，已經令獅迷惋惜。然而當家球星引退年，若是連晉級都終止，那更會讓他抱憾退場。教練團應該絕對要有所改變，甚至陳鏞基也可以一起協助，才能在有限時間內把戰力最大化，爭取季後賽門票，別讓一代球星的最終生涯留下遺憾。