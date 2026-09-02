國聯新人王競爭難分高下 又見傳統派vs.魔球派大對決

大聯盟球季即將迎來尾聲，除了看哪隊能在最後衝刺期成功卡位季後賽，另外一大亮點就是年度個人獎項會花落誰家，這也是媒體、球迷每年都熱論不已的話題，原因無他，每個人對於球員的價值觀都不盡相同，個人成績、球隊戰績、故事性、關鍵紀錄，甚至攻守價值比重都將在投票過程中左右評斷。

尤其是自2015年大聯盟進入Statcast時代，透過鷹眼系統觀測、計算，球員實際比賽影響力無所遁形，也能幫助外界剖析隱藏在數據背後的真實力，「戰場」也隨之轉移到傳統派和數據派間，近年代表性案例有2021年惠勒（Zack Wheeler）和伯恩斯（Corbin Burnes）、柯爾（Gerrit Cole）和瑞伊（Robbie Ray）的塞揚獎之爭；再早一點的有2012年三冠王卡布雷拉（Miguel Cabrera）跟初出茅廬的超級新人楚奧特（Mike Trout）的MVP戰爭，甚至今年大谷翔平與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）誰更值得國聯MVP肯定，也是近幾個月來大聯盟最熱門辯論題目，球員價值該建立在最好的帳面數據，抑或本質實力的不可取代性？究竟該選成績最好的球員，還是實力最好的球員，始終沒有標準答案。

小熊「PCA」阿姆斯壯與大谷翔平的國聯MVP之爭是目前當紅話題。美聯社

今年能詮釋這道經典命題的個人獎不只國聯MVP，國聯新人王票選同樣撲朔迷離，相比於美聯新人王在村上宗隆季中受傷缺席後，由老虎隊內野手麥克尼格（Kevin McGonigle）牢牢鎖定毫無懸念，國聯端自賽季初紅雀隊韓裔二壘手威瑟霍特（JJ Wetherholt）和紅人一壘手史都華（Sal Stewart）便一路領跑，在最近一次的棒球作家投票中，兩人也都以144分並列第一，一個是菜鳥年便繳出歷史級別防守表現的二壘手，另一個是敲出30轟附帶全聯盟最多打點的角落重砲，光從這些形容詞就不難想像，兩人攻守風格差異有多麽巨大。

先從最簡單暴力的WAR值切入，威瑟霍特以4.4fWAR值領跑所有國聯菜鳥，包括史都華的2.6，在bWAR差距更巨大，威瑟霍特以4.6碾壓史都華的2.2，足足兩倍有餘，守備能力在其中扮演關鍵角色，游擊手底的威瑟霍特本季主攻二壘游刃有餘，防守綜合評價（Fielding Run Value）+21、OAA（出局製造值）+22，通通都是二壘手最高，放眼全聯盟兩項數據也都位居前三，已然是一方之霸，幾乎確定將今年金手套獎放進口袋，也很有可能是大聯盟進入進階數據時代後，守備評價最高的超級新人，在多項評比守備能力的系統中，都公認他與大聯盟最好的守備者阿姆斯壯不相上下，

威瑟霍特目前17轟、14盜、OPS+105就中線野手來說很夠水準，但已連續4個月打擊成績下滑至低於聯盟平均。 法新社

除此之外，威瑟霍特目前17轟、14盜、OPS+105以中線野手來說也很有水準，既然WAR值代表的是「勝利貢獻值」，那麼威瑟霍特從進階數據角度來看，對球隊的貢獻應該是遙遙領先無人可比，然而，WAR值永遠只是個切入點，不會是衡量一切的標準，否則各項個人獎都要改名成「WAR最高獎」，威瑟霍特四月份打出0.856優秀OPS，令他躍居新人王熱門，但接下來四個月OPS不到0.7，到了八月持續下探，雖然進階數據顯示，擊球強度不俗、本壘板紀律優秀的他運氣稍顯不佳，但如果接下來一個月依舊低迷，到賽季尾聲無法止跌回升，使得結算打擊成績低於聯盟平均，那麼無論守備再搶眼，糟糕的印象分恐怕都無法扭轉評價。

與此同時，開季大爆發、進入五月前就敲出9轟的史都華一路長紅，拒絕從這場競爭中被淘汰，季中產能一度失速，但明星賽後數據回升高檔，連兩個月掃出7轟，OPS也維持在0.8以上，八月份打擊率更突破3成大關，強勁的拉尾盤趨勢足以讓他弭平進階數據劣勢，身為大聯盟本季第一個達到三位數打點的球員，史都華趕在九月前打出本季第30轟，為紅人隊史首位完成「30轟、100打點」的菜鳥，全壘打數也排名聯盟前十，附帶12次盜壘成功，純論進攻產效，是本季全大聯盟表現最佳的新人，如果史都華能在打點項目維持領先至季末（目前領先5分），將是繼「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）與卓波（Walt Dropo）後的歷史第三人，也是自1950年以來第一人，更何況本季紅人團隊總得分聯盟第23、團隊OPS聯盟第24，史都華能把握機會頻繁送回隊友，更顯得難能可貴。

史都華以新人之姿就打進100分打點在國聯領跑。 美聯社

無論你是傳統派或進階派的擁護者，這項紀錄都很值得令人印象深刻，畢竟WAR的計算中會排除隊友干擾，打點、得分等累積數據都不會被納入考量，但這些都是紅人隊本季比賽中不可或缺的一部份，WAR值完全反映不出史都華超強的關鍵一擊能力，不過客觀地說，WAR之所以不予採計也有道理，因為打點數據存在盲點，史都華得點圈打擊率破1，掌握能力驚人，但同時也獲得更多機會，有237個打數是在壘上至少有一名跑者時進行，包含137次得點圈機會，這個數字也遠超威瑟霍特的158打數、88次得點圈打擊，常打前兩棒的威瑟霍特沒有辦法像史都華一樣，有這麼多替球隊貢獻打點的時刻，自然在這項數據呈現天與地差別。

單就球員本質來說，威瑟霍特在跑、守的貢獻確實比史都華更全面，但除了帳面數據不吃香，主場差距也讓他打擊數據難以企及史都華，紅雀主場是大聯盟最不利於左打者開轟的球場；與此同時紅人主場則是右打者全壘打排名前五的球場，大聯盟官網的球場校正值（Park Factor）也應證這點，紅人主場高居聯盟第10，紅雀則是排名第23，或許也很好解釋威瑟霍特客場OPS0.802遠高於主場0.622的原因。

威瑟霍特在跑、守的貢獻確實比史都華更全面。 美聯社

大數據告訴我們，打點在季與季之間並不是能穩定的能力，長期來看仍終歸於球員本身打擊實力高低，如卓波新人年狂掃144分打點後，剩餘11個賽季從未再達到三位數，自2021年以後，兩聯盟每年打點王寶座都在換人當，近十年來僅「法官」賈吉（Aaron Judge）和阿布瑞尤（Jose Abreu）手握兩座打點王，現代棒球對於棒次的理念不斷變化，打點和打擊能力也變得愈來愈難以掛勾。

史都華光是30轟擺著就頗有說服力，若最後拿下打點王寫下紀錄將能拉到更多選票。 法新社

但當我們單純討論單賽季表現，進而決定投票給誰，這些事實似乎都可以暫時被擱置，畢竟體育競技最迷人的地方往往在於敘事，獎項投票終究很難完全脫離其影響，完成一項足以載入紀錄的成就，在累積數據達標難得里程碑，所帶來的印象分數，往往比進階數據上的細微優劣更加直觀，也更容易被球迷所銘記，隨著威瑟霍特在八月底進入傷兵名單，史都華光是30轟擺著就頗有說服力，已經逐漸拉開差距，很有機會自2021英迪亞（Jonathan India）後，再次將新人王獎盃帶回辛辛那提，當然，賽季還沒畫下句點，這場競爭還沒到懸念全無的時候，賽季後半段，大都會兩大新人班吉（Carson Benge）和麥克連恩（Nolan McLean）也以火燙近況竄出頭，甚至釀酒人投手工廠最新力作韓德森（Logan Henderson）也正在成為球界最佳投手之一，這些強投豪打將在賽季最後一個月激烈肉搏，彷彿是邀請球迷見證這場近年廝殺最激烈的新人王之爭。