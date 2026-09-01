勇士已老化終將重建 沒理由提前給柯瑞2年頂薪續約 ！

勇士與球隊超級王牌柯瑞何時續約、續約內容最近炒很熱，從勇士立場和未來建隊看，勇士需要衡量和觀察細節太多，難以抉擇。

明年6月30日柯瑞與勇士約滿前，38歲柯瑞都能跟勇士提前續約一分兩年1.36億美元合約，成為終身勇士人，明年6月30日後柯瑞成為自由球員，他可以跟勇士續約一分三年2.12億美元合約。

外傳勇士已經備妥一分兩年1.36億美元合約等著柯瑞簽字，我持保留態度。

柯瑞38歲，勇士也早就不是爭冠球隊，明年夏天兩名核心主力前鋒巴特勒、格林都將約滿，離隊機率很高，勇士沒有理由現在開給柯瑞兩年頂薪續約，平均年薪逾6500萬美元，最後一年合約甚至超過7100萬美元。

柯瑞現這年紀勢必面臨現實狀況就是「降薪」。 路透

如果今年勇士能保持健康陣容，至少打下西區冠軍，甚至奪冠，那麼勇士開給柯瑞兩年1.36億美元「養老合約」，既可以展現老闆高度和大氣，還能為新賽季布局爭冠，勇士老闆拉科布不會猶豫。

萬一勇士今年球季早早搞砸，只能被迫提早進入重建，那麼勇士再給柯瑞兩年頂薪養老合約就是自我套牢，未來兩年都會動彈不得。

柯瑞現這年紀勢必面臨現實狀況就是「降薪」，勇士必須減輕薪資壓力負擔，更要為未來重建做好規畫，創造更大薪資和操作空間，如果現在就提前給柯瑞兩年頂薪續約，不論從那個層面看都是「冒險與失策」。

跟湖人去年夏天就決定早早放棄「老詹」詹姆斯很類似，41歲老詹已經進入生涯最後1-2年，湖人要求老詹大幅減薪肯定很難如願，對老詹過去八年付出和貢獻也不公平。最終老詹也只能選擇離開另起爐灶，拿老將底薪再拚一季。

柯瑞情況跟老詹最大不同在於，柯瑞是勇士隊史最偉大球員，是勇士隊史第一人，勇士有必要也必須用最高薪資和氣度留下柯瑞。

柯瑞38歲且勇士老化，直接給2年1.36億頂薪風險高。 法新社

但現實與重建往往更為真實殘酷。柯瑞生涯面臨最後1-2年黃金期，勇士也已經老化+傷病到必須推倒重建階段，勇士當然可以開給柯瑞兩年1.36億美元養老合約，但考慮到球隊重建、創造薪資空間和各種年輕化操作，加上明年夏天格林、巴特勒幾乎都可能約滿離隊情況，現在就開給柯瑞兩年1.36億美元提前續約，顯然太過衝動而且不夠明智。

柯瑞生涯為勇士創造的顛峰和市場價值，當然值得這分提前續約和養老，這是勇士老闆和球迷都懂的氣度和高度。

考慮到勇士必須推倒重建計畫和工程，或許柯瑞續約等到明年二月球員交易截止日後再談，或是賽季結束再談續約內容，可能會是更完美方式。

柯瑞必須降薪，這是事實和現實，也是對勇士重建最有利操作。

柯瑞年紀和勇士現有爭冠實力也是必須考量的關鍵，一旦勇士失去爭冠實力和可能，明年二月甚至要甩賣巴特勒，明年夏天放棄格林，勇士進入完全重建階段，這可能是最需要考量的發展。

格林與巴特勒明年就約滿，這季很有可能是最後一次與柯瑞一起合作。 新華社

38歲柯瑞如果再拿1.36億美元提前續約，勇士不會動彈不得，但明年後薪資空間和重建操作都會受到最大影響。

不只老詹被迫只能拿老將底薪，38歲柯瑞也走到必須降薪生涯，這是無法避免的趨勢。

除非拉科布格局和高度都是世界第一，他願意給柯瑞兩年頂薪提前續約，否則柯瑞降薪續約是必然方向。