中職／在重建與拚季後賽間掙扎 悍將即使想拚但戰力也難突圍

富邦全年度戰績第二名的位置岌岌可危，結束上週賽程後僅與統一相差1.5場，假如全年戰績被統一追過，掉到年度第三名，且下半季冠軍又是味全及統一以外的任一隊，那富邦就正式宣告無緣季後賽。

即使上個月打出8勝9敗，稍稍走出八月魔咒，但下半季已賽33場，14勝19敗，僅有4成24的勝率，與上半季相比有明顯落差，導致富邦現在陷入死守全年第二名的保衛戰。

先來看上半季富邦的投打狀況，上半季之所以能夠衝上第二名，李東洺的10勝絕對是投手群中貢獻最大，魔力藍及鈴木駿輔也有5勝，3人上半季的防禦率都未超過3，林栚呈、張奕及曾峻岳的勝利組牛棚也有優異表現；進攻端即使洋砲不管用，但在范國宸季初的鬼神狀態下帶出一波高潮，孔念恩、董子恩、王苡丞、林澤彬等人也打出不錯的成績，加上張育成半季11轟，富邦上半季擺脫貧打，整體攻擊相關數據大多排在聯盟第二名。

李東洺上半季豪取10勝，但下半季一勝難求。

除了自隊投打振作之外，不可否認的是，其他隊在上半季的狀況不佳也讓富邦有衝上第二名的機會，去年打進台灣大賽的樂天及中信，上半季竟分列最後兩名，這是季前很少人能夠預料到的。

富邦的上下半季只隔兩天，戰績走向卻大不相同，下半季長居墊底位置，全年第二名快不保，面臨這種困境，現在到底是要傾全隊之力拼進季後賽，還是只要保住後藤光尊總教練所期望的5成勝率，進行重建就好？兩種不同方向引發球迷間的激烈討論，相信教練團也正在苦惱。

富邦成軍10年以來，過去只有在18年打過季後挑戰賽，其他8年多在後段班浮沉，今年再有打進季後賽的機會，當然要拚，但最大的問題就是，想拚卻沒有能力跟別隊拚。

投打都出現問題是富邦下半季戰績慘淡的主因，上半季拿下10勝的李東洺在下半季表現判若兩人，先發4場一勝難求，防禦率還高達6.38，八月中下放二軍調整，投球局數全隊最多的魔力藍或許因疲勞而表現不佳，防禦率來到4.81，僅有鈴木還維持水準。

牛棚情形也不如上半季，林栚呈的防禦率超過5，張奕多次在領先或平手狀態下發動勝投怪盜技能，雖然神奇，但對球隊來說並不見得都是好事，曾峻岳近期的壓制力也有下降跡象，下半季至今的團隊投手防禦率4.10，比起上半季的3.43退步不少。

王苡丞是今年富邦表現突出的小將之一。

打擊數據同樣全面下滑，得點圈打擊率從2成64降到2成45，場均得分從4.02分降至3.33分，得分呈現不穩定的狀況，不過跟投手群的問題比起來，嚴重性還算次要。

回到要拚季後賽還是練兵重建的選擇，球隊不想拚嗎？雖說洋投戰力部分在前面大半球季被討論得沸沸揚揚，但球團在八月一舉找來3名洋投，算是在最後關頭放手一搏，展現出想拚季後賽的企圖，只不過補了先發投手，牛棚、打擊不穩定的問題仍然難解，要維持全年第二名有很高的難度。

那要重建嗎？球季僅剩下一個月的時間，教練團仍頻繁變動棒次，尤其是還在尋找適當的開路先鋒，近期在比賽中演練多次成功率有待提升的戰術，捕手也棄用林岱安而起用年輕的張育豪及盧柏華等動作，又讓人覺得有點要重建的味道。

除了本身之外，其他5隊的狀況更直接影響著富邦之後的方向，上半季失常的隊伍在下半季幾乎都已回神，中信擺脫打擊低潮，下半季團隊交出2成80打擊率的高水準表現，其他攻擊數據也名列前茅，樂天則是在幾名本土先發及鐵牛棚的優異投球內容之下，團隊防禦率僅2.31，是聯盟唯一失分尚未破百的隊伍，去年在總冠軍賽對決的兩支球隊投打復活，而上半季冠軍味全及統一仍維持競爭力，富邦即使想要全力拚，以目前的投打狀況也沒有能力突圍向上衝。

後藤光尊總教練近期在比賽中演練不少戰術，但成功率有待提升。

富邦今明兩天在大巨蛋對統一進行二連戰，要守住全年戰績這1.5場勝差的難度不低，一旦失守，今年球季接下來的方向大概就會確定了。