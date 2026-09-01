從開季邊緣人到老虎固定班底 李灝宇今年最驚奇不只是打擊率

如果只看8月30日對洛杉磯道奇這一場，李灝宇2打數沒有安打、吞下2次三振，並不是一張漂亮的成績單。但若把時間拉回4月，再一路看到九月前夕，你會發現，這名23歲的台灣內野手在底特律老虎隊裡的地位，已經悄悄改變。

季初的李灝宇，是一名需要被驗證的年輕菜鳥；到了8月底，他逐漸成為教練團每天排先發名單時必須納入考量的人。這種變化，比單場4支2、甚至某一支全壘打更重要。對新人而言，站穩大聯盟真正的訊號，不是偶爾敲幾支安打，而是即使昨天沒有安打，今天仍然會被排進先發。

李灝宇2026年的球季並不是一路順風。4月24個打數只有5支安打，打擊率.208、上壘率.296、長打率.417；到了5月更陷入撞牆期，54個打數僅10安，單月打擊率.185，OPS只剩.441。這往往是新人最危險的階段：大聯盟投手開始累積你的資料，知道哪些位置你習慣出棒、哪些變化球可以引誘你追打，而球團對你的耐心又還沒有建立到足以忽略短期低潮。

李灝宇真正令人驚喜的地方，就是從這裡開始。6月，他54個打數敲出19支安打，單月打擊率暴升到.352，上壘率.375、長打率.519，OPS來到.894；7月又打出.296/.322/.537的打擊三圍，另敲3支全壘打、13分打點。這不是一個星期的手感，而是連續兩個月證明，他能在大聯盟完成「第二次調整」，這在歷年台灣旅美野手的發展軌跡裡，確實不常見。

李灝宇能在大聯盟完成「第二次調整」，這在歷年台灣旅美野手的發展軌跡裡，確實不常見。 路透

在大聯盟，真正能留下來的，從來不是「一開始沒被研究透的人」，而是當投手研究透你之後，你還有沒有能力再研究回去。這也正是Bobby Scales分析李灝宇時最值得注意的地方。Scales本身曾在小聯盟苦熬多年，直到31歲才登上大聯盟，之後也曾到日本職棒發展，退役後則投入球員發展與數據分析工作。他研究的，本來就是一名尚未成熟的球員，如何一步步變成真正的大聯盟球員。

Scales注意到，李灝宇的進步不只是把球打得更遠，而是開始懂得什麼球不要揮。這比全壘打更難從傳統成績單裡看出來。年輕打者遇到兩好球時，最常見的反應就是緊張，覺得下一球無論如何都得碰到；投手也知道，因此會把球往好球帶邊緣甚至外側放，等打者自己把棒子伸出去。

李灝宇季初時，比較容易出現這種追打；但隨著球季深入，他開始能把一些原本可能出棒的球放掉。Scales用三個字形容這種改變：Maturity、Growth、Development，也就是成熟、成長與養成。一名年輕打者的進步，未必都會顯示在全壘打欄。三個月前會追的一顆壞球，今天能把球棒留在肩膀上，本身就是進步。

李灝宇不是一名「教科書式打者」。他的前腳跨步會明顯往外打開，前側髖部也會提前開啟。 美聯社

有趣的是李灝宇不是一名「教科書式打者」。他的前腳跨步會明顯往外打開，前側髖部也會提前開啟，傳統打擊術語稱為「Step in the bucket」。如果少棒教練看到孩子這樣打，恐怕第一件事就是叫他改掉，因為身體太早往外側打開，理論上容易讓頭部離開球路，也會增加處理外角球的困難。但李灝宇找到自己的補償方式。即使下半身提早打開，雙手仍能留在身體裡面，棒頭也沒有過早離開擊球區，仍然可以把球往中間甚至反方向送。這也是Scales談到的「Line-to-line power」，也就是從左外野界線一路到右外野界線，都有能力製造長打。

棒球不是體操比賽，裁判不會因為揮棒姿勢不漂亮而扣分。真正看的仍然是結果：能不能辨識球路、控制好球帶、把失投球打得夠扎實，以及當投手找到你的弱點之後，你還有沒有下一步。李灝宇這幾個月完成的，正是這個過程。

到了8月，他的打擊雖然不像6、7月那麼火熱，55個打數14支安打，單月打擊率.255，但上壘率仍達.339。8月17日對匹茲堡海盜，他3打數3安打、2打點，另選到2次保送；22日客場對堪薩斯市皇家開轟，隔天又敲出2安，整季打擊率一度推到.281。更重要的是，他開始持續出現在先發名單，而不是偶爾被塞進去看看。

最近對道奇的系列賽，就是很好的觀察點。8月28日3打數沒有安打，但選到1次保送；29日4打數1安打，再有1次保送；30日則以DH身分先發，2打數無安打、2次三振。單看最後一場當然不好，但他面對的13球裡，有6顆是平均97 mph的四縫線速球，最快97.9 mph，另外還有4顆平均89.8 mph的滑球。這就是大聯盟的日常，不能期待每場都靠一支安打交差。

真正重要的是：前一天只有1安，隔天仍然先發就是信任。截至8月30日，李灝宇整季打擊率.266、上壘率.309、長打率.411，OPS .720。這組數字單獨擺出來談不上明星級，但若把球季拆開來看：4月.208、5月.185、6月.352、7月.296，再到8月底仍維持.266，那條曲線遠比最後的打擊率更值得研究。因為它告訴我們，這不是靠新人紅利撐住，而是在被大聯盟修理之後，真的又修了回來。

說李灝宇已經站穩未來先發位置，仍然言之過早，原因在防守。 美聯社

不過，如果因此就說李灝宇已經站穩未來先發位置，仍然言之過早，原因在防守。截至8月底，Statcast給他的Fielding Run Value是-7，Outs Above Average更來到-10；拆開位置看，二壘-5 OAA、三壘-4、游擊-1。這不是一兩次失誤造成，而是代表他的整體防守範圍，以及把機會轉換成出局數的能力，目前仍低於聯盟平均。這也是李灝宇現在最值得注意的矛盾：他的棒子正在把自己留在大聯盟，但手套還沒有替他找到最明確的位置。

他的臂力也不是突出武器。Statcast今年記錄最高傳球球速83.3 mph，整體平均79.5 mph，在二壘的大量傳球樣本約75.6 mph。這樣的臂力足以守內野，卻很難單靠Arm Strength去彌補防守範圍或反應上的不足。

老虎最近讓他擔任DH，至少可以理解為球團願意用DH席次，讓他的棒子繼續留在打線裡。這不是壞事，卻也提高了他未來的打擊門檻。假如是一名平均以上的二壘手，OPS .700上下仍可能具有不錯的整體價值；但如果防守長期維持負值，甚至必須經常轉DH，那麼球隊自然會要求更多長打、更高上壘率與更穩定的進攻輸出。

從Statcast角度看，李灝宇已經證明自己可以站不同位置，下一步則是證明自己能把其中至少一個位置守得更好。如果替李灝宇截至九月前夕的2026球季打分數，我會給他82分，B+。打擊表現85分。不是因為.266這個數字本身，而是他5月一度跌到.185，之後仍能完成調整，並在6、7月連續交出高品質進攻，這代表他具有真正的大聯盟適應能力。選球與打席成熟度82分。他已經開始理解投手如何攻擊自己，也逐漸學會不要替投手解決自己；但整季.309的上壘率仍顯示，這部分還有進步空間。

長打與擊球品質85分。110 mph、446英尺的全壘打證明他的力量是真實存在，而不是靠球場或巧合；更重要的是，他並非單純依賴拉打，廣角長打能力讓未來上限更加值得期待。防守則只能給65分。-7 FRV與-10 OAA不能忽略，這是目前最明顯的短板，也是他未來能不能從「可用球員」真正變成「固定先發」的關鍵。

隨著李灝宇出賽機會增加，大聯盟官方也以專題解析他的打擊進化。從揮棒機制到選球成熟度，他正一點一滴把「潛力」轉換成實際的大聯盟生存能力。 路透通訊社

至於調整能力，我會給90分，這反而是本季最值得肯定的一項。年僅23歲，5月被大聯盟投手找到弱點後沒有一路沉下去，6月重新反彈，7月繼續維持。這種能力不一定直接寫在傳統成績欄裡，卻往往比一時的打擊率，更能預測一名年輕球員是否能在大聯盟留下。寫了大半個球季的李灝宇，最讓人高興的變化是開季時，討論他能不能留在大聯盟？到了九月變成：老虎該把他放在哪裡，才能讓他的價值最大化？

這兩個問題只隔了四個多月，對一名年輕新秀而言，卻可能就是「上過大聯盟」與「成為大聯盟球員」之間最重要的一段距離。李灝宇還沒有畢業，防守甚至還有不少作業要寫；但至少到了2026年九月前夕，可以給出比季初更肯定的評語：他不再是來大聯盟接受考試的人。現在，老虎要思考的是如何替他找到最適合的位置。