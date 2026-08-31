日職／阪神虎新速球王狂救援 有望誕生獨聯出身新人王第一人

隨著球季進入到最後的決戰階段，2026年日本職棒新人王爭奪戰輪廓也逐漸明朗。中央聯盟方面，會不會出現第一個出身自獨立聯盟的新人王得主，備受關注。

阪神虎隊的24歲速球派投手工藤泰成，7月11日飆出163公里速球，超越藤浪晉太郎，成為隊史日本投手最快紀錄。他自八月開始扛下阪神虎隊的新守護神任務，本季出賽45場拿下13個中繼點、8次救援成功，防禦率1.13、WHIP0.98，表現優異。由於他在轉任守護神之後表現穩定，這個週末更是演出連續4天出賽獲得救援成功，包括3連勝橫掃巨人的比賽都關門成功，因此有可能一路擔綱守護神到球季最後。如果他投出雙位數的救援成功，加上岩崎優（11次救援成功）、洋投多利斯（19次救援成功），阪神虎隊今年將有3名雙位數救援成功的投手，相當少見。

工藤泰成是從四國獨立聯盟參加2024年育成選秀獲得第一指名，搭配即將傷癒復出的後援王牌石井大智，同樣出身自四國獨立聯盟，2020年選秀獲得第八指名，阪神的後防大將有著相同從獨立聯盟打拚到NPB的奮鬥勵志背景。工藤泰成如果拚到新人王，更會成為一大傳奇。

工藤泰成的最大對手將是巨人隊的23歲內野手浦田俊輔，同樣是2024年選秀加入職棒，不過他可是九州產業學大畢業後在選秀會獲得巨人軍第二指名，原本就被看好的一名好手。去年浦田在九月之後就獲得不少一軍出賽機會，總計出賽22場，不過今年仍保有爭奪新人王的資格，目前為止一軍出賽已經破百至106場，繳出0.282打擊率、27分打點、107支安打，尤其他的絕佳速度跑出33次盜壘成功，暫居央聯第一。盜壘王之爭，浦田俊輔面臨到養樂多隊岩田幸宏31盜的強力威脅，如果最後能獲得盜壘王頭銜，甚至將打擊率拉到3成以上，將會在新人王爭奪戰之中處於絕對有利的局面。

巨人隊的23歲內野手浦田俊輔，同樣是2024年選秀加入職棒，他是九州產業學大畢業後在選秀會獲得巨人軍第二指名，原本就被看好的一名好手。 浦田俊輔IG

至於工藤泰成，如果能繼續擔綱阪神虎隊的守護神重任，並將成績推向雙位數的中繼點、救援成功，幫助阪神虎完成連霸，將會大大加分。阪神在週末3連勝橫掃巨人之後，勝差擴大到4.5場，封王優勝局面大好。中央聯盟這兩年的新人王都是後援投手獲得，分別是2024年讀賣巨人的船迫大雅（4勝22次中繼成功、防禦率2.37）、以及2025年養樂多燕子隊的荘司宏太（2勝28次中繼成功、防禦率1.05）。同時2021年之後，最近5年間除了2023年村上頌樹（10勝6敗、防禦率1.75）是先發投手之外，加上2021年的栗林良吏（37次救援成功、防禦率0.86）、2022年大勢（37次救援成功、防禦率2.05），有4年都是後援投手獲獎。加上今年竄起的工藤泰成，可說是牛棚組為新人王主流的年代。

先發投手雖然也有人選，分別是巨人隊第一指名左投竹內和幸（8勝9敗、防禦率3.93）、橫濱DeNA篠木健太郎（5勝2敗、防禦率4.57），不過都沒有到達搶眼的程度，應該還是陪榜機會較大。