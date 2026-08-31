美聯MVP毫無懸念 太空人阿瓦瑞茲如何成為無解進攻機器？

去年因手部骨折、腳踝扭傷，只出賽48場，攻擊指數（OPS）掉到生涯最低 .797的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）；沒想到一年之後，他再度成為投手們的惡夢，甚至把自己推上MVP等級——打擊三圍來到 .322/.437/.614，攻擊指數高達1.051，全壘打（36轟）、打點、安打、打擊率、上壘率、長打率、OPS全部都是美聯球員排名第一。

如果把進攻端的各項數據比喻為學校成績，阿瓦瑞茲就是班上那位總是能繳出滿分成績的天才資優生，打擊三圍： .320/ .435/ .613、37轟、93分打點、OPS 1.048，幾乎所有進階數據都霸榜整個聯盟。這樣的產量綜觀整個大聯盟歷史也很離譜。更誇張的是，他幾乎沒有低潮，表現最差的5月，也有 .235/ .361/ .510\8轟、 .871的OPS；其他月份基本上都能繳出超過1的OPS，光站在打擊區就能給予對手十足壓力，究竟他是如何成為這樣無解的進攻機器？

阿瓦瑞茲2026賽季的逐月成績，除了5月以及尚未結算的8月，每個月都能繳出超過1的OPS，穩定且強悍是他最令人畏懼的一點。/ 擷取自Baseball Savant

阿瓦瑞茲本季的成績有多誇張？從最直觀的WAR（勝場貢獻值）就能略知一二，皇家隊球星惠特（Bobby Witt Jr.）在fWAR與bWAR上雖以6.4暫居領先（阿瓦瑞茲 5.9）；但別忘了，惠特坐鎮守備加成最高的游擊手，而阿瓦瑞茲是專司進攻的指定打擊，等於他單單以打擊的貢獻值，就能和對手平起平坐。若是單純關注進攻產值的wRC+，阿瓦瑞茲則以185高居全大聯盟之冠，第二的康崔拉斯（Willson Contreras）也只有155，足見前者光在打擊區的實力就領先對手不只一丁半點。

太空人打教亨尼根（Dan Hennigan）曾在媒體透露，阿瓦瑞茲今年最大的進步，在於控制自己揮棒時的重心移動，他更注重後腳的發力，進而能更有效率地利用理想的擊球仰角將球擊向空中。這樣的說法聽來抽象，但確實反映到了阿瓦瑞茲的擊球數據，本季他的滾地球率降到28.8%（生涯平均35.1%），而拉打飛球率（Pull Air%）則來到生涯新高的24.7%；甜蜜點比例（LA Sweet-Spot%，打者擊球時，擊球仰角落在8 度到 32 度之間的擊球次數佔總擊球次數的比例）來到41.8%，是聯盟前1%的水準，代表他的力量在今年更有效率地轉換成長打，而且轉換效率是聯盟頂尖，也就是為什麼阿瓦瑞茲的擊球總是能飛得又快又遠的原因。

阿瓦瑞茲本季接近九成的好球帶內接觸率（In-Zone Contact%：89.6%）已經夠誇張了，若再加上94.5英里的平均擊球初速（聯盟前1%），你只會覺得這傢伙根本離譜。 美聯社

阿瓦瑞茲本季接近九成的好球帶內接觸率（In-Zone Contact%：89.6%）已經夠誇張了，若再加上94.5英里的平均擊球初速（聯盟前1%），你只會覺得這傢伙根本離譜。能長期兼顧本壘板紀律與擊球品質的關鍵，在於設定好球帶的嚴格執行力，阿瓦瑞茲本季的出棒率（42.8%）較聯盟平均低上不少，保送率（BB%）也來到生涯新高的15.7%，但這不代表他消極進攻；反之，若是來球正中胃口，他絕對不會放過。從28.4%的追打壞球率（Chase%）以及17.0%的Barrel%（聯盟前2%）便可得知，投手一想搶好球，就會被他的棒子狠狠修理；在不追打壞球的同時，仍能維持超高檔的長打產能，也難怪會被稱為投手們的惡夢。

進一步觀察阿瓦瑞茲的進階數據，會發現他的擊球內容幾乎無懈可擊，包含 .454的預期加權上壘率（xwOBA）、 .327的預期打擊率（xBA）、 .664的預期長打率（xSLG）、94.5英里的平均擊球初速，皆落在聯盟前1%，顯示他的帳面數據毫無摻水，是實打實的擊球品質，加上本季17.4%的三振率以及15.7%的保送率，讓他成為除了跑速外，聯盟最強的六邊形戰士。