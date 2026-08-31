中職／英雄不怕出身低 4大選秀落榜生「霸榜」

今年中職投打排行榜有個特別的現象，就是暫居榜首的本土球員，多數都曾是選秀落榜生，包括打擊率榜首王博玄、盜壘成功榜首張政禹、勝投榜首李東洺、救援榜首鍾允華，證明只要肯努力，英雄不怕出身低。

平鎮高中出身的王博玄（中）2020年選秀落榜，2022年大學畢業再次叩關才獲台鋼第25指名。 聯合報系資料照

效力台鋼雄鷹的王博玄，他在平鎮高中的同學是古林睿煬、戴培峰、林靖凱、江坤宇，星光閃閃，他們都是2018年高中畢業就投入選秀，只有王博玄進入北市大就讀，2020年選秀落榜，2022年大學畢業再次叩關才獲台鋼第25指名。

2024年首度打一軍賽至今，王博玄開季都是開低走高，今年也不例外，4月打完打擊率只有0.179，如今已經衝到0.318暫居全聯盟第一，就跟他的名字一樣有點 「玄」，如果王博玄能拿下打擊王，將是中職史上第一位選秀落榜生榮獲打擊王。

張政禹在2018年美和中學畢業投入選秀落榜，前往南華打球，隔年再戰獲味全龍第11指名 聯合報系資料照

張政禹在2018年美和中學畢業投入選秀落榜，隔年再戰獲味全龍第11指名，他和王博玄的狀況有點類似，如果沒有第5隊味全龍、沒有第6隊台鋼雄鷹，兩人可能完全沒機會擠進職棒窄門。

2021年打一軍賽至今，張政禹就是味全龍主戰游擊手，也是12強世界冠軍和經典賽國家隊成員，目前他已24次盜壘成功暫居全聯盟第一，同樣地，如果最終張政禹勇奪生涯首座盜壘王獎項，將是中職史上第一位選秀落榜生拿到盜壘王。

2022年鍾允華從高苑工商畢業投入選秀名落孫山，隨後進入台東大學就讀，2024年再次選秀獲統一獅第3指名。 聯合報系資料照

統一獅在陳韻文因傷長期缺陣的情況下，22歲小將鍾允華扛守護神重任，豪取26次救援成功暫居全聯盟第一，最快球速飆到155公里，潛力驚人。

2022年鍾允華從高苑工商畢業投入選秀名落孫山，隨後進入台東大學就讀，2024年再次選秀獲統一獅第3指名，短短不到兩年就成為南霸天守護神，還有機會爭奪救援王，證明機會是留給準備好的人。

富邦悍將本土投手李東洺(原名李子強)出身三信家商，2018年高中畢業選秀落榜，進入南華大學磨練3年，2021年再次選秀獲富邦悍第5指名。 聯合報系資料照

富邦悍將本土投手李東洺出身三信家商，2018年高中畢業選秀落榜，進入南華大學磨練3年，2021年再次選秀獲富邦悍第5指名，再經多年磨練，今年上半季豪取10勝、9次單場MVP，但下半季他先發4場1勝難求，苦吞2敗，防禦率高達6.38，即便李東洺現仍居聯盟勝投榜首，然而他若再不振作，很快就會被其他投手超車。

另外，台鋼雄鷹洋砲魔鷹以15轟，與富邦悍將張育成並列全壘打排行榜第一，魔鷹強勢挑戰成為中職第1位完成全壘打王三連霸的洋砲，味全龍洋投蔣銲防禦率僅1.34，有機會刷新2001年前兄弟象投手蕭任汶，以1.40史上最低防禦率，拿下中職防禦率王的紀錄。