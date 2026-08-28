高估湖人小看76人、熱火 ESPN季前勝場預測恐是最失準一次

ESPN公布NBA2026-27年新賽季最新預測，衛冕軍尼克新賽季仍被視為東區第一、活塞第二、騎士第三、76人第四，「字母哥」安戴托昆波加盟的熱火排在第七。很難想像聯盟最具比賽影響力超級巨球之一字母哥，他的球隊竟然只被排第七，屬季後賽附加賽球隊。

西區馬刺、雷霆、金塊、火箭分居前四，其中馬刺、雷霆雙雄都能取得例行賽60勝高標，合理，但高估湖人，湖人排第六，低估太陽、勇士，兩隊都被擺在季後賽附加賽球隊。

ESPN非常專業，除了專業經驗、數據統計，還有豐富資料庫，大數據分析極具參考價值，都是媒體和業界指標。

走了詹姆斯的湖人仍在西區第六，確實讓人意外，圖為湖人主將唐西奇。 路透

ESPN把字母哥球隊排在附加賽球隊，上升中太陽、恢復中勇士都擺在附加賽範圍，走了詹姆斯的湖人仍在西區第六，確實讓人意外。

太陽今夏天補進前黃蜂小前鋒布里吉斯，簽下三分神射肯納德，戰力持續拉升，ESPN只把太陽排在西區第八。上季第10勇士被譏為又老又傷，但柯瑞上季因傷只打了43場例行賽，巴特勒38場，波爾辛吉斯15場，梅爾頓49場，霍福特45場，庫明加20場，六名輪換主力都打不到50場例行賽，這不是一支正常勇士。

勇士今夏簽下前鋒尼恩、後衛威廉斯，補上外線和奇兵，高齡新秀前鋒藍德伯格非常成熟，剛拿下夏季聯盟MVP，補上年輕速度運動能力，勇士只要恢復健康陣容保持完整，即使二號球星巴特勒明年二月以後才能歸隊，勇士仍有競爭西區前六實力。

不過這也是季前預測和專業立場各不相同有趣的地方，ESPN今年這分季前預測，有可能是最失水準一次。

詹姆斯(中)加盟76人，搭配布朗(右二)、安比德(右一)、馬克西(左二)、埃奇庫姆(左一)，這個組合實力被ESPN錯估。 圖由AI生成

有幾個有趣又充滿爭議預測焦點：

1、高估湖人，ESPN預測湖人45勝37敗西區第六，太過冒險，詹姆斯離隊，湖人雙星唐西奇和里夫斯只要健康，湖人確實仍有穩定核心和戰力，但湖人今夏新補強人手需要時間組合、建立默契，更重要的是打好防守，我認為湖人最好狀況就是附加賽球隊，西區排名在第八到第10之間。

2、錯估76人，「老詹」詹姆斯最後決定加入76人，76人在老詹最後決定前就交易換來前塞爾蒂克得分王布朗。布朗上季場均28.7分，打出生涯最好一季。76人一哥馬克西上季場均28.3分，同樣打出生涯最高峰表現。76人中鋒安比德上季場均26.9分，菜鳥後衛艾吉坎伯第一年就有場均16分高水準發揮。

ESPN把76人排在第四，例行賽預測50勝32敗，我的預測是76人至少55勝，東區第二。

3、小看熱火，有字母哥的球隊，鋒線由字母哥、阿德巴約、波提斯、維金斯組成，這是黃金陣容和超級攻防底氣，36歲老射手湯普森買斷合約加入熱火，今夏天再簽下哈達威能從板凳提供火力和奇兵。

我的預測，熱火新賽季至少52勝，東區前三。

4、低估灰狼，灰狼為了創造薪資空間和變陣操作，交易送走前鋒藍道和板凳第一替補里德，迎進主控鮑爾，主要是組織帶動，為愛德華創造更多進攻空間，簽下前鋒庫明加，補上天賦和運動能力，板凳前鋒格林和萊爾斯都能成為優質角色球員，提供攻防對位。

灰狼沒有馬刺、雷霆強大，但灰狼真有機會一路打到西區決賽，是西區最可怕黑馬。

灰狼迎來小鮑爾(左二)與格林(右二)，有可能成為西區黑馬。 美聯社

ESPN非常全面，但專業成見和大數據分析介入太多，這分預測會有多少誤判和錯估，季中就能分曉。