中職／延賽爆棚已無可避免 聯盟安排補賽要更有彈性了

近期中華職棒因為下雨延賽過多，加上味全龍總教練葉君璋提出周一安排補賽的建議，直指周一不排補賽有點浪費，引發補賽日的討論，中職針對補賽辦法，真的應該在周一、周二及周四安排補賽，或者進行雙重賽做更好的彈性調度。

中職今年上半季就發生因補賽過多，補賽週再因雨無法進行補賽，目前尚有一場比賽還未進行補賽，而下半季到了8月25日，累積延賽場次已達17場，近期更連續出現多日賽事受雨勢影響的情況，讓聯盟如何消化補賽，成為球季尾聲的重要課題。

中職補賽其實有一套既定規則，並非單純把比賽往後挪一天即可。依照聯盟規章，原假日賽程得直接安排於補賽週之假日，但若假日已 無適當日程時，即保留於補賽週安排補賽；當週例行賽及未能如期進行之雙重賽，安排至上、下 半季既定賽程之後所安排之補賽預備日進行補賽。若依年度補賽辦法應安排於補賽預備日之前時，則以最多6連戰、不限移動路程為原則，依序安排於適當日程進行。

中職因雨停賽，教練、球員向觀眾致意畫面經常發生。 聯合報系資料照

這也是為什麼近期可以看到部分延賽直接指定日期。例如8月22日樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰，已排定至9月14日週一18時35分在澄清湖補賽；同日味全龍與富邦悍將之戰則安排到9月15日週二。

換句話說，周一其實並非完全不能打補賽，只是按照現行規章，補賽週的週一原則上不安排比賽。8月22日延賽的樂天桃猿對台鋼雄鷹，聯盟已將比賽安排在9月14日週一進行，就是近期最直接的例子。

規章明定，若補賽預備日已沒有適當賽程，或者例行賽期間週一原本就被列為優先補賽預備日，補賽週週一才可列為正常補賽日程。這也代表，當延賽場次持續增加、既有補賽日逐漸被塞滿時，「週一補賽」其實已經是制度內可以使用的選項。這反映出目前賽程壓力已經開始讓聯盟必須運用原本較少使用的週一補賽機制。

問題在於，進入9月之後，各隊不只要打完例行賽，還牽涉季後賽資格、排名與球員調度，越靠近球季尾聲，能夠自由移動的空間反而越來越小。如果延賽繼續累積，週一補賽可能就不再只是「備用方案」，而會成為消化賽程的重要工具。

全台灣只有台北大巨蛋不受天候影響，不過，若遇颱風停班停課時也不能打，圖為中信兄弟啦啦隊在大巨蛋為球隊應援。 中信兄弟啦啦隊粉專

味全龍總教練葉君璋提出週一補賽制度是值得討論的方向，目前中職週一原則上沒有安排比賽，但若週末因雨造成延賽，週一其實可以成為補賽時段，球隊現行是周休2日，周一休不安排補賽真的有點浪費，週一若安排補賽，某種程度上就類似多打一場比賽，對球隊整體作業未必會造成太大影響。

「如果連週一都沒有辦法補賽，未來要再增加比賽場次、拉長賽季，其實也很難談。」葉君璋表示，中職明年球季還要討論增加場數，變成每週打6場比賽，如果現在連周一都無法安排補賽，就不用去增加比賽場數。

富邦悍將上週舉辦「進擊的巨人」主題日，連2天比賽延賽，第3天還擔心害怕比賽下雨，領隊陳昭如提出若主隊考量隔天下午5點或6點的降雨機率很高，賽前一天經由客隊同意之後，可以把比賽時間提早到下午1點或2點進行，以利「主題日」比賽順利進行，對球團及球迷都是雙贏。

這個提議真的很好，畢竟球團花費很大心力及成本在周休二日舉辦主題日，球迷也很捧場買票，比賽延賽對球團來說是很大損失，球迷安排好行程之後也無法看到比賽，各球團及聯盟可以仔細思考這個提案。

除了增加週一補賽日，另一個值得討論的方式，就是重新提高「一日2戰」的使用頻率。

雨季期間也考驗球場排水問題，桃園球場經過改進已大幅改善，但如遇大雨仍不能打。 聯合報系資料照

依現行聯盟規章，在符合移動及連戰限制的前提下，聯盟必要時可以安排補賽預備日的週六、週日進行雙重賽，而且兩場比賽可以是相同或不同對戰組合。如果兩場比賽是完全不同的對戰組合，規章甚至已經明訂開賽方式：第一場中午12時05分、第二場下午5時05分，第一場不採延長賽制。

也就是說，「雙重賽」並不是制度上不存在的選項，而是聯盟在賽程過於擁擠時可以使用的工具。但一日2戰可以增加賽程彈性，卻不能無限制使用。

若接下來因雨延賽的場次增加，補賽週已無法負荷，將會影響到接下來排定的季後挑戰賽，甚至總冠軍賽的日期，因為總冠軍賽的台北大巨蛋檔期已經排定，延後會有很大的影響。

補賽真正的核心不是把日期填滿，而是在「完成賽程」與「維持公平」之間取得平衡。周一補賽＋適度雙重賽，或許是可以討論的組合，在不影響球隊休息與移動的前提下，提高週一補賽的使用比例，讓原本較少使用的週一成為額外賽程緩衝；另一種則是在補賽週的週末，視場地、對戰及球隊連戰條件，適度安排雙重賽。

受到雨勢影響，球隊專心準備的主題日活動也泡湯，損失不小，圖為先前新莊棒球場富邦悍將「進擊巨人」主題日，因雨兩天沒打。 中央社

週一補賽可以避免週末一天塞進兩場比賽，但球隊勢必少掉原本可以休息或移動的一天；雙重賽則能一次消化兩場比賽，卻可能增加球員負荷。因此，真正值得討論的或許不是「要不要恢復一日2戰」，而是在延賽場次超過一定門檻後，是否應該建立更明確的補賽啟動機制。

對中職而言，今年的雨季不只是天候問題，也是賽程制度的一次壓力測試。今年延賽潮或許也提供中職一個重新檢視的機會：當氣候型態越來越難預測，過去以固定賽程為核心的補賽制度，是否也該增加更多彈性？