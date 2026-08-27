大都會拯救牛棚出奇招 千賀滉大「鬼轉」終結者有搞頭？

紐約大都會是今年大聯盟最令人失望球團之一，連年休賽季大動作補強，但始終收不到理想成效，本季更是打得乏善可陳，早早脫離季後賽爭奪行列，毫無疑問地在交易大限前成為賣家，在釀酒人以效率、高CP值操作聞名的總管史登斯（David Stearns），來到銀彈更充足的大蘋果，獲得大展手腳空間，沒想到幾筆精打細算的簽約與交易都以失敗告終，令人跌破眼鏡，包括以年薪逾4000萬美元大約網羅的比切特（Bo Bichette）在內，波蘭柯（Jorge Polanco）、塞米恩（Marcus Semien）、培洛塔（Freddy Peralta）、羅伯特（Luis Robert Jr.）等人入隊後短短半季，幾乎就可以確定投資以大失敗告終，反倒是自家農場出產但未獲續留的明星一壘手阿隆索（Pete Alonso），轉戰金鶯後火力更升級，打得乒乒乓乓，當初因守備、年紀等因素各種挑毛病不願給長約，兩造鬧得不歡而散，如今看來更顯得嘲諷。

前釀酒人明星終結者威廉斯（Devin Williams）去年在洋基投得不順，進階數據指出擁有頂級三振能力的他更多是受到運氣不佳影響，FIP2.68還是很不賴，讓史登斯自信砸3年4500萬美元延攬，不料來到紐約另一隊後，威廉斯沒有止跌回升，42場登板防禦率高達4.66、WHIP值1.66，每9局投出生涯新高4.9次保送，簡直荒腔走板，在8月10日被放進傷兵名單，自此之後，大都會冒出了一個令人意想不到的終結人選，那就是本季以前從未在大聯盟後援登板過，累積52場先發的日本投手千賀滉大。

威廉斯去年在洋基就投得不順，今年來到大都會擔任終結者沒有止跌回升，42場登板防禦率高達4.66。 美聯社

本季千賀睽違兩年再度以完整姿態迎接大聯盟開季，在春訓時球速狀態明顯優於前幾季，當時已經逼近100英里，也是球隊預定的開幕輪值，開季前兩戰11.2局失4分，狂飆16次三振，眼看要恢復旅美首年新人王第二名身手，但好景不常，此後千賀迅速崩盤，3場先發合計只投8.1局狂失16分，防禦率飆至9，頻頻挨打後隨即因腰椎發炎進入傷兵名單，一躺就是快兩個月，六月中旬復出後也難以投超過5局，時常因過多保送投倒自己，因此球隊開始嘗試讓他以後援身份出賽，並在8月1日對馬林魚先發4局失3分後，正式改為全職後援投手。

進入八月開始全職後援出賽後，千賀防禦率驟降至2.45，簡直換了個人，7.1局送出9K，自8月11日銜命在第九局登板關門，拿下生涯首救援後，千賀連續4次救援機會都成功把握住，已然鎖定守護神一職，實在讓人很難想像，在七月以前千賀慘吞0勝7敗，33分自責分甚至比投球局數（32.2局）還高，防禦率突破9，當時別說想扛起先發，連當一名合格的大聯盟投手都不夠格。

當一名投手在投手丘上取得脫胎換骨般的成功時，原因不外乎是改變球路組合與投球策略模式，或是最簡單暴力的答案：球速取得成長。令人意外的是，這些論點放到千賀身上竟全部成立。首先也是最常見的配球模式改變，千賀本季有高達6種球路在官方數據網站Baseball Savant上被記錄到，包括直球系的四縫線、卡特、伸卡，以及橫掃球、滑球和招牌武器「幽靈指叉」。

千賀滉大本季有高達6種球路在官方數據網站Baseball Savant上被記錄到，包括直球系的四縫線、卡特、伸卡，以及橫掃球、滑球和招牌武器「幽靈指叉」。 法新社

這也是大聯盟先發投手近年來的趨勢，以更多變、充足的武器庫混淆打者，如此一來才能在打線進入第三輪時依然取得壓制，但這也是先發投手與後援投手本質上的不同，比起先發用各種球路讓打者難以設定擊球策略，並及時在比賽中改變配球策略，後援投手只需要全力面對頂多一輪打線，甚至解決當下3名打者就好，配球不用多變複雜，比起球種的「量」更講求「質」，重要的為是否有絕殺武器、把具優勢的武器練到極致，有些後援投手不適合投先發，有些先發也不見得就能適應丟牛棚。

無巧不巧，千賀的武器庫正好滿足條件，有著一顆直逼三位數的火球，還有也許是全大聯盟最好的指叉球，這樣的特點意外地讓他轉任後援能無縫接軌，交易截止日後，千賀投出的四縫線速球（64%）和指叉球（25.1%）加起來佔總投球數的 89.1%，與前兩個月平均約55至60%大相徑庭，尤其是直球用量更是從原先的約40%井噴至超過60%，顯然更仰賴球威。

這改變之所以重要，另一方面是扣掉這兩個球種，其餘球種在今年都是被痛扁的份，打者面對它們打擊率高達0.364，長打率更是達到了0.742，猶如「法官」賈吉（Aaron Judge）上身，但指叉球可就不同了，Stuff+是一套綜合球速、位移、出手點等數據，評估投手實際球威的模型，以100分作為聯盟平均值，「幽靈指叉球」的Stuff+高達118分，展現出高於平均水準的壓制力，也是千賀最具威脅性球種，作為時常用於兩好球後的引誘球，直球加上指叉球的組合就足以讓打者一籌莫展，狀況好時誘使打者揮棒落空畫面屢屢上演。

承上所說，想要讓指叉球產生致命誘惑力，藉由品質良好的速球輔助，能在速差上玩出花樣，千賀的速球有個特別的指標：97英里，本季當球速超過這個數字，被打擊率僅0.226，揮空率來到25.4%，但一旦低於97英里，被打擊率瞬間飆升至3成，長打率更是可怕的0.720，揮空率也砍了超過一半，幾乎就是一顆肉包球。

千賀滉大在日職就是以中繼投手身份出道，但在大聯盟勢必還需要一些時間調適身體感覺。 路透通訊社

從一場要投近百球，需配速拉長局數的先發投手，到每次上場能放膽飆速，目標在20球內完成任務的終結者，在全力投球情況下，千賀球速從96.1英里上升至96.8英里，被打擊率自然也從四、六月份的超過3成，一路降至八月份的1成88，好球率也微幅上漲2%，即便直球比例上升，但由於威力加成產生絕佳效果，使得幽靈指叉更防不勝防。

千賀在日職就是以中繼投手身份出道，但和大聯盟的出賽頻率、比賽消耗自然是沒得比，況且還是睽違近十年再度擔綱全職後援，前一次登板交手白襪隊挨了發再見全壘打吞敗，首次連兩天登板就嚐到教訓，平均速度也下滑至95.4英里，勢必還需要一些時間調適身體感覺，以及日常訓練作息，「那一刻我才意識到比賽可能就此結束，只憑一顆球、一次揮棒就能決定勝負，看到球飛過去的瞬間，我才再次意識到，這就是我扮演的角色。」千賀說。但無論如何，千賀空降終結者的實驗，對本季令人失望的大都會而言，絕對是剩餘賽季為數不多的亮點，也將牽動明年球季的陣容布局；而從千賀自身角度來看同樣重要，連續3年表現起伏不定的他，若能在角色轉換過程中重新站穩腳步，也能證明自己依然具備在大聯盟立足本錢。