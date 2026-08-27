從「滾地球王子」到8月全壘打王 小塔提斯大復活的關鍵是什麼？

開季前兩個月，所有人都在問教士隊的小塔提斯(Fernando Tatís Jr.)怎麼了，那個運動天賦爆表，曾經單季42轟的天才，怎麼打不出全壘打？塔提斯的首轟直到5月30號才出現，是大聯盟所有合格選手中第二晚才開轟的，前55戰長打率僅0.307。醒過來的小塔提斯一發不可收拾，八月份他的九發全壘打全大聯盟並列第一，長打率0.691則是國聯最佳，這種一百八十度的大復活，來自幾項些微的調整。

在打不出全壘打的那段期間，塔提斯還是保持很好的擊球初速和揮棒速度：根據Baseball Savant網站，當時小塔提斯的揮棒速度在213位打者中排名27，而擊出初速95英哩以上的球數量排在第11，但球就是一直在地上滾，他的擊球飛行仰角從2024年的10.0度和2025年的9.4度，在當時斷崖式地掉到只有0.9度，打出滾地球的比例在聯盟中排第13高，而把球拉到空中飛的比例僅僅6.9%，大聯盟倒數第三。在當時這些滾地球王子中，只有兩個人沒把球轟出牆外過，除了小塔提斯以外，就是光芒腿哥辛普森(Chandler Simpson)（滾地球比例榜首）了。

小塔提斯的揮棒速度從開季第一個月的74.5英哩/小時，到八月進步到77.8英哩。截圖自Baseball savant

在小塔提斯文藝復興的過程中，第一個讓人眼睛一亮的數字，就是揮棒速度。他從開季第一個月的74.5英哩/小時，到八月進步到77.8英哩，這是從2023年Statcast開始紀錄球員揮棒速度後，他單月最快的揮棒速度。通常球員在單季中揮棒速度的增加幅度不會超過一英哩，這高達3.3英哩的差距不單純是揮棒機制的改變，而是站在打擊區中的Taits能更無所顧慮地去揮擊，球也越打越扎實。在明星賽後的34場比賽，他有49次擊球離棒初速超過100英哩，而且他的17轟中，有5發是超過450英呎的特大號全壘打，是全大聯盟最多的，比全壘打王Kyle Schwarber還多。

小塔提斯5月底(又)的打擊站姿與8月(左)相比已有變化，現在變得更開放了。 美聯社、法新社

另一項改變就是塔提斯的準備站姿，他從四月份較為封閉的站姿（開放角度11度），到了八月份時完全解放為開放42度，這個微調讓賽季初期無法把球拉到空中的他，能更好地跟上內角速球，這對本拉就很會攻擊外角球的他幫助很大。

除了站姿更廣之外，小塔提斯的身體也從原本的挺直站立，修正到略微前傾的發動位置，也讓他超快的身體扭轉速度能更快爆發。這些改變都不是一夜之間戲劇性地發生，而是在季中慢慢和教練琢磨研究找出的克服方法。

小塔提斯和隊友梅瑞爾(Jackson Merrill)在下半球季的復活（梅瑞爾在明星賽後的11轟在國聯並列第三），讓教士隊的戰績扶搖直上，在最近30場比賽中拿下21勝，是這段期間中大聯盟唯一一支能拿20勝以上的隊伍，目前在國聯外卡暫居第三。教士隊想要在衝進季後賽，在十月有所作為，健康而豪打的塔提斯絕對是關鍵。