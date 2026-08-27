中職／去年4隊一球未投賭對人 悍將831洋將抉擇能否同樣成功

離8月31日洋將大限僅剩4天時間，各隊對於要留哪4名洋將狀況不一，樂天、味全、統一已確定，中信、台鋼及富邦則因最近網羅新洋投，仍在綜合評估中，但近期台灣天氣不穩定，導致多場比賽無法進行，對於這3支要在一軍測試新洋投的球隊著實不利，尤其是富邦，在8月一舉補進3名新洋投，2人在一軍只先發過1場，另1人還在等待上場機會，屆時或許會再度出現一球未投就直接帶進最終名單內的洋將。

一軍一球未投就被放入最終名單當然有其原因，一是牛棚練投就獲得教練團高度肯定，一是陣中原本的洋投表現不佳或是受傷需要汰換；去年就有4名洋投因為這些原因在831大限前一球未投而被放入最終名單。

連日大雨造成多場延賽，更直接縮減各隊測試新洋投的時間。 聯合報系資料照

味全去年趕在大限前的26日正式宣布美國籍的鎛銳加盟，當時味全陣中有鋼龍、艾璞樂、龍聖及鑀龍，最終由鎛銳取代鑀龍，成為名單中的第4人，鎛銳9月5日在中職初登板，中繼3局拿下首勝，共計出賽6場，前4場中繼，後2場先發，2場先發都投不滿5局，留下3.57防禦率，2勝2敗1次中繼成功的紀錄，賽季結束後未被留下。

樂天的凱樂同樣是在去年大限前4天才隨隊練習，僅在30日於二軍投4局就決定被帶入最終名單，凱樂9月12日初登板，球季共出賽3場，1勝1敗，防禦率3.52，雖未被帶進季後第一輪挑戰賽，但總冠軍賽取代波賽樂進入名單內，原本要在第4戰先發，卻因延賽而跳過先發，形成季後賽一場未上的奇特現象，他季後也未獲續約。

中信的韋禮加在9月16日初登板，3場先發雖然只有1敗，但都是優質先發，在季後賽對球隊的貢獻度很高，總冠軍賽第3戰先發，投6又2/3局無失分，幫助連輸2場的中信奪勝扳回一城，第5戰中繼出賽，投4局僅失1分，可惜球隊最終落敗，無緣總冠軍，不錯的表現並未讓他獲得中信的續約。

獅蒂芬是去年4名一球未投就保送進最終名單的洋將中，唯一今年還續留的。 統一獅提供

獅帝芬是4人中唯一續留中職的，他去年8月下旬來台，沒有在一軍出賽過就進入洋將最終名單，二軍出賽2場無失分後，9月10日在一軍亮相，4場先發有3場優質先發，防禦率僅有2.22，季後與統一續約。

今年獅帝芬仍是統一的重要投手戰力，先發18場有10場優質先發，先發場數及7勝都是全隊最多，2.67的防禦率也在水準之上，是統一本季戰績能維持的原因之一。

今年831大限前，台鋼將是在後勁及威鳳山間選1人，中信目前有勝騎士、菲力士、德保拉與羅戈等4名註冊球員，杰克、陶樂則為球團合約所屬，其中陶樂舊傷未癒，菲力士的表現又不穩定，杰克或許有望擠進最終名單。

台鋼趕在831前網羅有韓職及大聯盟資歷的威鳳山。 台鋼雄鷹提供

最頭痛的就是富邦教練團，賽季中一直期待威戈神能傷癒復出，遲遲未補洋投，沒想到進入8月後一舉補進包括瑪帝斯、悍里歐及泰威等3名洋投，瑪帝斯及悍里歐都已於一軍先發出賽過，表現不算差，但場次太少也說不準，如何在31日前的比賽中再安排3人的實戰測試，考驗著教練團的運氣及智慧。