中職／延賽惡夢不斷纏身 單一球季增彈性成解方

在極端氣候越劇烈的影響下，中職例行賽總是難以避免地受到天候被迫調整，尤其梅雨季及颱風季，讓賽季越來越不順遂。球隊投手輪值及洋投規劃因此被打亂，球迷則難以規劃行程。這樣的情況已是常態上演，延賽數字不斷累積，讓「打不完的比賽」成了例行賽的惡夢。

以往的延賽，多以雙重賽或移動日補賽，但對於球員及聯盟工作人員都是極大的負擔。因此聯盟近年設置補賽週，初衷是希望確保例行賽能完整進行，不至於因天候而留下缺口。然而近幾年延賽場數已超過20場以上，甚至可能越來越多。而且麻煩的是，上半季補賽週通常落在六月下旬，其實與台灣梅雨季是重疊。今年上半季，已經發生到下半季仍無法消化完比賽的窘境，顯示補賽週已無法解決延賽問題。

補賽週雖然能消化比賽數，但也帶來新的挑戰。由於賽程硬塞，球隊不像一般連戰可以數場比賽後再移動一次，反而可能每場都在不同球場出賽，舟車勞頓加上密集賽事，讓投手調度更加吃緊，甚至影響比賽精采度。過去還曾發生球隊快速簽下季中選秀球員，但選秀前的賽事能否出賽卻成為爭議，顯示補賽週制度在細節上仍有漏洞。

球迷當然期盼，能有更多大巨蛋球場，新北、台中市政府已經確定興建，但緩不濟急。 中央社

球迷當然期盼，能有更多大巨蛋球場，因為室內場館能提供穩定的比賽環境，可以減少因雨影響。然而雖然新北、台中市政府已經確定興建，台鋼球團也有意自建球場，但緩不濟急，短時間無法解決問題。另外亦有既有球場是否能「加蓋屋頂」的討論，認為這樣或許能更快解決延賽困境。不過棒球場的場地跨度大、屋頂必須保持高度，才能不影響比賽視野與球的飛行，加上颱風季的風壓與既有結構承載力都要納入考量，工程難度及成本並不低。這也是為什麼世界各國職業棒球場幾乎沒有「後來加蓋」的案例，而是直接新建室內或伸縮屋頂球場。

回歸現實，短時間內仍只能從賽程安排著手。實際上，討論已久的單一球季，或許能解決部分問題。主要是不必受制於半季結束才進行補賽，可以更加彈性地調整賽事安排，例如每隔幾週就留空補賽日，避免補賽週剛好落在雨季而更難安排。另外依照歷年降雨數據，檢視南北賽事的分配，若能結合政府力量改善球場排水系統，也能增加比賽順利進行的機率。

味全龍隊總教練葉君璋，日前提出周一補賽的想法。 聯合報系資料照

有些球團談到彈性的比賽時間，或是增加週一的賽事。但比賽時間影響球員熱身與球迷進場，就像太晚宣布颱風假一樣，總會讓人措手不及，反而可能產生其他問題。至於週一原本是聯盟的整備日，也是球員與工作人員的休整時間，若要改成比賽日，就必須重新思考人力與輪值的平衡。相比之下，比賽較少的週四，或許才是更可行的調整空間。

對於沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺的球迷而言，棒球季就是應該要看棒球。因雨延賽對聯盟、球員、球迷都很困擾，在極端氣候影響下，又不可能馬上蓋好大巨蛋，就更需要檢視短期方案。在台灣要完全不受降雨影響，實在不太可能，但單一球季能增加賽事安排的彈性，或許能成為解方，讓賽季維持應有的節奏與品質，球迷就能看到更完整的例行賽，球隊也能在公平的環境下展現實力。