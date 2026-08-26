高昂代價換回華森值得嗎？騎士重磅重組背後的爭冠抉擇

多年來在前場身材上妥協與掙扎的克里夫蘭騎士，終於如願迎來了他們苦苦追尋的大型側翼。這次與過去不同，年僅23歲的華森(Peyton Watson)不僅在攻防兩端展現出極佳的均衡性，更是位在進攻端依然保有開發潛力的頂級天賦。

今年夏天球隊先是痛失韋德(Dean Wade)與艾利斯(Keon Ellis)兩位外圍防守悍將，隨後在交易與自由市場上追逐詹姆斯(LeBronJames)等球星的計畫也相繼落空。正當外界認為騎士管理層將在受限的薪資空間中無所作為時，球隊總裁奧特曼(Koby Altman)卻展開了一連串操盤，最終促成了一筆牽動五隊的重磅交易，正式將華森帶到克里夫蘭。

有趣的是，這筆交易的發展與外界多數人的猜測不同。在正式敲定華森前，騎士先是將施羅德(Dennis Schroder)送往黃蜂換來曼恩(Tre Mann)；由於曼恩與庫明加(Jonathan Kuminga)恰好共用同一位經紀人，此舉一度讓外界深信騎士已在側翼的二選一難題中鎖定了庫明加。

然而，為了迎來這位夢寐以求的大型側翼，騎士開出了一份4年8800萬美元的合約，並付出了高昂的代價：不僅送出2031年未保護首輪籤與未來的二輪選秀權，更一口氣割捨了上季打進東決的兩位核心輪替成員史特魯斯(Max Strus)與施羅德送了出去。

為了迎來華森這位夢寐以求的大型側翼，騎士開出了一份4年8800萬美元的合約，並付出了高昂的代價。

失去史特魯斯與施羅德對球隊的情感與深度而言無疑是一記重擊。史特魯斯在效力騎士的三個賽季中出賽132場(112場先發)，以42.8%的投籃命中率與36.8%的三分產出，奠定了球隊堅韌的防守基調與更衣室文化。他在攻守兩端宛如萬金油般的多工性，以及那宛如鬥牛犬般的拚搏鬥志，都是球隊不可或缺的靈魂。儘管史特魯斯在騎士這三年的定位與先前在熱火有所不同，帳面數據甚至不輸給身材更優秀的球員，但面對缺乏合格體型側翼的長年硬傷，身高的先天限制依然讓騎士不得不做出艱難的割捨。

至於季中加盟後成為第二陣容主要控場的施羅德，在後場極度擁擠的體系中，成了相對必須出清的對象。就打法而言，施羅德極度需要球權在手才能發揮威力，這在以雙槍為主的後場架構下顯得有些格格不入。施羅德本人也坦言，在交易發生前一個月他就知道自己會被送走，並提到同位置前面卡著兩位名人堂級別的球員，確實讓他在發揮上難以得心應手。正好黃蜂急需有經驗的後場老將帶領年輕陣容，而騎士也需要轉手施羅德的合約來活化薪資，兩隊一拍即合。

23歲的華森上季在金塊迎來爆發，於場均29.6分鐘的上場時間內繳出14.6分、4.9籃板與2.1助攻的生涯最佳成績單。 路透

加上替補端在上季崛起、打法與功能性與史特魯斯高度重疊的梅瑞爾(Sam Merrill)以及泰森(Jaylon Tyson)，打包這兩份即戰力合約去換取夢寐以求的側翼天賦，成了管理層不得不做的斷腕抉擇。

23歲的華森上季在金塊迎來爆發，於場均29.6分鐘的上場時間內繳出14.6分、4.9籃板與2.1助攻的生涯最佳成績單。他卓越的身材高度、頂級的動態天賦與能換防多個位置的防守全面性，精準補齊了騎士自 2018 年以來最致命的側翼短板。正如奧特曼所言，華森的到來將大幅釋放球隊在攻防兩端的佈陣彈性。

其中夠過交易中一同換來的惠特摩(Cam Whitmore)未來動向仍未明朗，報導指出球團內部正評估將其合約裁掉並攤提，或轉手交易換取更小額薪資，目的就是為了確保團隊薪資壓在第一層上限之下，好在合法規範內正式敲定哈登(James Harden)那份3年9700萬美元的續約協議。

騎士正式敲定敲定哈登3年9700萬美元的續約協議。 路透

從忍痛送走文化功臣到鎖定未來核心，這筆五方交易宣告了騎士正式告別過去身材矮小的陣容限制，華森與先前加盟騎士的赫佐尼亞(Mario Hezonja)填補了前場急需的戰力，目前騎士隊僅剩兩位球員矮於6呎4吋，各個位置的身高都有慢慢拉到該有的高度，這場賭上未來的重組，讓球隊在攻防兩端都更有彈性，這支嶄新的騎士隊能否將紙面天賦兌現為真正的冠軍底氣，就看新賽季的化學反應如何發酵了。