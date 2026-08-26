日職／控球修不好球速還變慢 藤浪晉太郎生涯顯現危機訊號

橫濱DeNA海灣之星投手藤浪晉太郎20日先發對上巨人隊，只投了2.1局就送出4次保送，並失掉3分退場再次被下放二軍。去年回歸日職的他，連續兩年都沒辦法繳出太理想的表現，不只控球依然是一大肇門，甚至連過往引以為傲的球速，也開始出現下滑跡象。

去年藤浪重返日職後，6場出賽包含4場先發，22局的投球防禦率為4.09，WHIP則是1.32，都不是太理想的數字。今年和DeNA續約後，季前一度喊話本季想投到180局，但在狀況更加惡化下，僅僅獲得3場先發出賽機會（成績截至8月23日為止），目前一軍加起來只投了10局。

而在這短短的10局中，藤浪不僅防禦率高達6.30，WHIP也來到2.60的不及格水準。且這10局裡，平均每局就會送出1.5次保送，被打擊率為3成，被OPS則來到0.857。無論說是在控球上避免送對方上壘，還是用球威壓制對手球棒，藤浪都沒能達到預期。甚至不只一軍，由於熱身賽表現不佳，使得藤浪今年早早就從二軍開季。而他二軍46局的投球防禦率為3.33，WHIP為1.43。每局被上壘率依然偏高，且防禦率也低於DeNA二軍團隊平均的2.54。

藤浪晉太郎去年達成日職生涯1000局成就，但整體投球內容並不是特別理想。 橫濱DeNA臉書

長久以來，藤浪一直被認為是一位球威過人，但是控球一直沒辦法穩定下來的一位投手。特別是面對右打者時，經常投出直接往右打席區飛過去的失控速球，造成很多右打在面對藤浪時，常常會採取離本壘版較遠的站位，寧願放棄一些攻擊機會，以避免可能被藤浪快又狂野的速球擊傷。

儘管藤浪的控球問題廣為人知，不過DeNA球團去年評估認為，或許利用團隊的AI分析等技術，有辦法幫藤浪找到正確的投球機制，修正控球問題。DeNA球團曾成立「R＆D（研究與開發，Research and Development）」團隊，運用各種數據及AI分析等等，幫助團隊投手在2025年賽季拿下央聯第二的WAR值。雖然大聯盟當然也有完善的運科技術，不過畢竟在日文的環境下，或許能讓藤浪更有效率吸收理解，讓DeNA認為藤浪值得一賭。

然而這兩年下來，藤浪不僅保送過多的問題沒有獲得太多改善，甚至連最主要的武器速球也越來越糟。藤浪在2023年以牛棚角色在大聯盟投球時，速球均速來到98.4英里（約158.36公里）。不過往後兩年，藤浪的球速都每況愈下，漸漸無法在大聯盟立足。到了2025年效力水手小聯盟時，均速已經只剩下96.3英里（約154.98公里）。

藤浪晉太郎在美職時期的球速一直有下滑跡象。 美聯社

回到日職後，藤浪的身分轉為先發投手。去年藤浪四縫線均速為150.9公里，今年則是151.3公里。雖然可能因為先發配速，速度無法和在牛棚時維持同個水準，不過在出國前的2022年，藤浪全年66.2局中先發了58.2局，全年均速則達154公里。所以相比起來，現在的速度確實慢上一截。儘管放在日職，均速超過150公里是不錯的數字，但藤浪既然控球不好，能使用的配球策略有限，對球威的要求就更高。如今連這方面都在走下坡，難怪越來越招架不住打者的球棒。

2012年選秀一指加盟阪神的藤浪，上一次站穩先發且投破百局，已經是十年前2016年的事了。如今他已經32歲，確實是一個開始退化也不足為奇的年紀。由於當初是以入札制度挑戰MLB，回國後則未與DeNA簽下複數年合約，因此球季結束後便算是自由球員。只是考量到年紀和表現，無論是和DeNA續約還是尋找下家日職球團，恐怕都不是一件易事，或必須做好條件不會太好看的準備。對藤浪自己的棒球生涯來說，已經亮起了危險訊號。