籃球專欄／今年瓊斯盃賽制惹爭議 中華籃協應做出檢討改革

2026年瓊斯盃籃賽正在新北市新莊體育館熱戰，比賽還是很精采，但場面票房都很冷，中華籃協保障地主隊之一中華藍篤定晉級最後四強，除了增加2026年名古屋亞運中華男籃培訓球員歷練機會，也想讓球迷有機會更多目睹中華隊出賽，引爆網路爭議。

許多球迷對中華籃協保障中華藍隊不論分組預賽戰績如何，都能以分組前二晉級四強，造成同組菲律賓隊戰績更好，實力更強，卻只能淪落打5-6名排名賽，忿忿不平爭議不小。

中華籃協立意完善，但現實並不領情，更多批評衝擊再次打擊剛改選完成新中華籃協。籃協8月20日發出官方新聞表達歉意，也承諾未來會持續改進瓊斯盃賽程編排，符合球迷期待，讓參賽各國球隊享受比賽。

中華籃協今年舉辦瓊斯盃搞得焦頭爛額，既要給九月開打2026年名古屋亞運中華男籃主力、傷兵有調整休息恢復空間，又想給亞運培訓球員更多比賽歷練，刻意改變行之有年的單循環賽制迎合部分網路球迷，卻又想保障球迷有更多欣賞中華藍比賽機會，結果卻是各方都不討好。

中華藍隊及亞運總教練圖齊，面臨不少傷兵狀況。 中華籃協提供

名古屋亞運多名中華男籃主力休養傷缺，結果就是今年瓊斯盃聲勢和號召、票房、網路聲量跌入空前谷底。

籃協刻意保障中華藍晉級最後四強美意，這兩天更引起各方批評爭議。

瓊斯盃招牌好戲中日、中韓、中菲之戰，不但是滿場好球，更是球迷最大期待，收視票房保證。但今年瓊斯盃中華籃協為了迎合所有，什麼都想兼顧，更想取悅網路聲音，滿足球迷需求，結果就是吃力不討好，全盤皆輸。

今年瓊斯盃男籃六支參賽外隊其實都在水準以上。

SGA經紀公司組成的菲律賓隊，就是前兩屆瓊斯盃冠軍，外籍傭兵實力頂尖，但賽制問題已無緣衛冕。 中華籃協提供

SGA經紀公司組成的菲律賓隊，就是前兩屆瓊斯盃冠軍，外籍傭兵實力頂尖，南韓派來職業球隊原州DB新世代，也是爭冠熱門之一，日本是第二國家隊，始終有一定實力和競爭力，美國第一級大學勁旅加州大學爾灣分校，攻防表現都讓球迷眼界大開。

另外約旦是半支國家隊，馬來西亞也幾乎是完整國家隊，六支瓊斯盃外隊實力都在水準以上，其中美國、菲律賓、南韓都是實力掛帥，更可以是票房號召。

可惜中華籃協為了備戰九月名古屋亞運，決定讓幾名主力養傷休息，不打瓊斯盃，造成今年瓊斯盃賽前宣傳、氣氛、號召、網路聲音無量下跌。

中華藍被賽制保障，篤定晉級四強，除了為球迷、票房、聲勢著想，更想要給亞運培訓隊更多高端賽事磨練機會，卻換來一路罵聲，不難預期。

更年輕中華白瓊斯盃表現拚勁更勝中華藍，這也不是第一次，中華藍8月19日62：90被日本第二國家隊直接打趴，成了網路炸鍋導火線，今年瓊斯盃特別賽制、保障中華藍晉級四強、中華藍打得一無是處飽受批評，中華籃協想要討好網路球迷、兼顧票房、取得亞運強化訓練目標一切計畫，完全破滅。

更年輕中華白瓊斯盃表現拚勁更勝中華藍，圖為中華白高國豪。

中華籃協就像搬磚頭砸自己腳，用意良善，卻吃力不討好。

其實中華籃協從一開始決定讓亞運主力全面休息養傷，不打瓊斯盃，就是錯誤起步，長期牽就網路聲量和謾罵聲音，結果搞得裡外不是人，更是重大錯誤決策，為了票房和球迷福利，決定保障中華藍晉級四強「賽制特例」，在中華藍沒打出預期戰力和表現劣勢中，成了壓垮駱駝最後一根稻草。

瓊斯盃參賽外隊至少是落地招待，頂級球隊連機票都是招待，瓊斯盃是國際邀請賽不是正式錦標賽，有推廣、行銷、賺錢、培訓、創造國際舞台、跟國接軌歷史意義和熱鬧傳承，設定賽制特例，並在賽前領隊會議全面知會通過，並無不妥。

只是在現實和運動競技精神上很難取得平衡，更難平息眾怒。

中華藍沒打出預期戰力和表現劣勢，更使得今年賽制受到議論。 中華籃協提供

做不好挨罵正常，只是焦頭爛額的中華籃協得迅速從地上爬起來，爬起的路上依然荊棘滿怖，困難重重。