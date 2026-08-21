中職／洋將大限龍隊已交卷 悍將變數大、桃猿面臨雙洋砲取捨

中華職棒「831洋將大限」進入最後倒數，距離8月31日洋將註冊截止只剩11天，今年6隊的洋將布局也逐漸進入最後攤牌階段。富邦悍將20日宣布簽下具大聯盟資歷的右投泰威（Tyler Ivey），台鋼雄鷹則迎來曾效力大聯盟與韓職的右投威鳳山（Wilmer Font），兩隊都在最後階段積極補強，也讓今年的洋將留用競爭更加激烈。

目前來看，味全龍最沒有懸念，幾乎已經提前交卷；富邦悍將、台鋼雄鷹是目前最值得關注的「最後補強」球隊；中信兄弟則是洋投人數多、卻仍在尋找最穩定第4人的代表；樂天桃猿則可能在「洋投優先」與「雙洋砲」之間做出選擇；統一獅則要面對洋投整體戰力與輪值負荷的取捨。

富邦悍將是今年831大限前最積極調整洋將陣容的球隊。原本陣中已有魔力藍、鈴木駿輔、威戈神、瑪帝斯4名洋投，8月中又簽下悍里歐（A.J. Candelario），今天再宣布泰威加盟，等於短時間內連續增加洋投戰力。

悍里歐日前已在二軍先發3局無失分，最快球速達152公里，不過總教練後藤光尊表示，由於悍里歐尚未在一軍實戰，現階段還無法判斷是否能擠進最後4人名單。

富邦悍將隊宣布簽下美籍右投泰威，等於現在6洋投要割捨2人。 富邦悍將隊提供

泰威則是另一張新牌。這名右投曾有大聯盟經驗，目前已抵台並前往二軍調整。今年30歲的泰威來自美國，身高193公分、體重88公斤，右投右打的先發型投手，2017年美國職棒選秀會第三輪第91順位被休士頓太空人隊選中2021年首度登上大聯盟。

他在2022年季中退役轉行。2025年年初決定重返投手丘並回到太空人隊體系，整季在3A出賽，今年球季轉戰墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊，悍將球團表示，泰威本季展現長局數能力與高三振率的投球特色，身體狀況與球威均維持在良好水準，已經抵達台灣並加入悍將二軍調整備戰。

富邦現在真正的問題不是「要不要補洋投」，而是「誰必須被割捨」。鈴木駿輔今年仍是相對穩定的先發選擇；魔力藍雖然下半季內容有起伏，但仍具先發經驗。威戈神則是最大變數，他原本被視為王牌級洋投，卻受到傷勢及投球表現影響，直到8月19日才投出6局無失分的好投，重新讓自己加入競爭。

瑪帝斯則是另一個值得觀察的人選，他8月12日中職初登板就投5.2局失2分拿下勝投，已經證明具備一定即戰力。因此富邦現在形成「泰威、悍里歐、瑪帝斯、威戈神、魔力藍、鈴木」之間的競爭。

目前鈴木駿輔的留用相對穩定，泰威、悍里歐必須先經過實戰驗貨，其餘名額將取決於最後兩週的先發表現。富邦可以說是6隊中「831最後變數最大」的球隊。

台鋼雄鷹隊簽新洋投威鳳山(圖)，洋砲魔鷹確定占據一個名額下，必須要割捨一名洋投。 台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹原本以3洋投後勁、坎南、艾速特加上魔鷹是目前主要洋將架構。然而去年投出13勝3敗、成為台鋼王牌的後勁，今年表現大幅下滑，目前4勝8敗，甚至一度被外界視為「831畢業考」人選。球團教練團仍表示，在新洋投抵台之前，會依照既有輪值安排後勁先發。

今天台鋼雄鷹宣布新洋投威鳳山加盟且抵台，大聯盟6年生涯，戰績7勝11敗，並具亞洲職棒經驗，2021、2022年效力韓職SSG登陸者，兩季共53場出賽，戰績21勝11敗，共投329.2局，僅被擊出255支安打，送出327次奪三振，防禦率3.03。今年在墨西哥聯盟出賽，以100K奪年度三振王，是墨聯史上第四位百K投手。

台鋼在洋砲魔鷹幾乎不可能輕易捨棄之下，就是要再留3位洋投，因此威鳳山加入後，台鋼實際上是「4名洋投競爭3席＋魔鷹固定1席」，後勁、坎南、艾速特、威鳳山之中勢必有人必須離開。

威鳳山只要二軍調整正常並能在831前完成一軍驗貨，後勁將是最需要證明自己的洋投，如果本週表現未符預期，將會是最有可能被割捨的一人。

中信兄弟隊日前簽下WBC澳洲隊左投杰克，5名洋投看誰會走人？ 中央社

中信兄弟今年的洋將策略相當特殊，持續增加洋投人數，希望透過「海選」找到最適合的4人組合。目前兄弟陣中包括德保拉、勝騎士、羅戈、菲力士，以及新洋投杰克（Jack O'Loughlin）、德保拉、勝騎士、羅戈的留用相對具有競爭優勢，真正的第4席就成為關鍵。

第4席則是杰克、菲力士之間的競爭。菲力士去年在統一獅繳出防禦率1.91的超水準表現，今年轉戰兄弟卻明顯不順，在一軍6場登板投30局，1勝難求，吞4連敗，防禦率高達6，出現「831可能領機票」的聲音，8月21日將是他的最後期末考，

杰克已在二軍出賽3場，如果菲力士表現不如預期，將會讓杰克在星期天上一軍出賽，而還有一名洋投陶樂，因鼠蹊部拉傷，幾乎是無法上一軍了。中信兄弟現在最大的變數是：新洋投能不能真的比原本的人更好？

統一獅隊銳力獅預計在8月底、9月初返國陪產，也讓獅隊必須考慮輪值調度。 統一獅提供

統一獅今年的洋投戰力仍然具有一定水準，布雷克、銳力獅、獅帝芬、喬登4人幾乎都會留。但銳力獅預計在8月底、9月初返國陪產，也讓獅隊必須考慮輪值調度。

獅隊目前比較大的問題並非完全找不到洋投，而是洋投先發平均局數及控球狀況會牽動牛棚負擔，雖然洋投整體成績不差，但控球問題使平均先發局數不到6局，這是需要留意的地方。重點是如何讓現有洋投健康且有效率地吃局數。

樂天桃猿是今年831大限最有「戰術選擇題」的一隊，要不要留下雙洋砲威克與道威聖是最大考慮，若用雙洋砲，洋投只能再留2人，威能帝毫無疑問是桃猿最重要的洋投；艾菩樂近期也逐漸找回狀態，讓教練團難以取捨。

因此桃猿真正的問題不是洋將不夠，而是：要用第3名洋投換取投手深度，還是用第2名洋砲強化打線？

如果球隊認為本土先發可以撐住輪值，雙洋砲就有可能延續；反過來說，若本土先發出現疲態，第4名洋將很可能必須留給洋投。另外，桃猿還簽下日籍投手京山將彌，定位偏向二軍先發培養，是否在最後階段成為另一個選項，也值得觀察。

樂天桃猿要不要留下雙洋砲威克(右)與道威聖(左)是最大考慮。 樂天桃猿提供

如果要選今年6隊最早交卷的球隊，味全龍毫無疑問是第一名。今年靠著蔣銲、鋼龍、梅賽鍶、魔神龍4名洋投，加上不占洋將名額的伍鐸，形成聯盟最深厚的洋投陣容。

上半季龍隊就是靠這套投手戰力拿下冠軍，葉君璋甚至在7月底直接表示：「要怎麼變？我們4個都在了。」並一再表示，831之前預計不會有人員異動，除非先前曾接觸的前賽揚投手包爾真的出現，否則基本上不會再找人。

因此味全的831策略非常清楚：蔣銲、鋼龍、梅賽鍶、魔神龍4人留用。伍鐸則因符合本土洋將資格，不占4名洋將名額，等於讓味全可以持續使用「5洋投」模式。