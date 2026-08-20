山本由伸投球策略改變依舊強 不求三振只求出局投更長

你有沒有發現山本由伸今年三振變少了？他的三振率由去年的10.4下滑到8.4，但這並不代表他的投球能力下滑，因為他的防禦率仍為國聯第5的2.60，WHIP更是高居全聯盟第2的0.89。他不求三振只求出局的投球策略反而讓他用球數更精簡、投得更長，依舊是大聯盟頂尖的王牌投手。

山本由伸挑戰大聯盟的前兩年即展現過人的三振能力，去年主投173.2局就投了201K，三振率高居全聯盟第4，防禦率則為2.49，讓他拿到塞揚獎第3高票。今年他的三振數則明顯下滑，主投145.1局送出136K，三振率排名掉到全聯盟第30。但這並沒有使他解決打者的功力衰退，其3.6fWAR可排在全聯盟第10。今年他的用球數精簡很多，平均每局用球數由去年的16.06銳減到14.86，為全聯盟第4低，與滾地球大師韋伯(Logan Webb)相當。這使他以目前的速度整季可投到比去年還多的186.1局。

本季山本由伸用球數較精簡的一個因素是控球變好了，保送率由去年的3.1降到今年的2.1，恢復至2024年的水準。另一個因素是伸卡球與卡特球使用量的增加。他過去即以球種多變著稱，今年各球路的分配又更平均，用量減少最多的是四縫線速球，比率由去年的35.5%減少到今年的26.8%，用量已跟指叉球一樣多，而曲球則由17.6%減少到12.5%。至於增加的部分在於卡特球由11.1%增加到15.4%，伸卡球則由7.6%增加到12.7%。這兩種球路的效果不在於三振而是擊球後出局，因為即便被打者擊中也很容易打不好。山本今年的被擊球率由去年的72.9%大幅增加到77.2%，揮空率則由12.6%減少到11.1%。

今年山本由伸投球策略的轉變，顯示出他既可以是一位三振型的強力投手，也可以充當只求出局的技巧型投手。 美聯社

山本由伸今年球種效果最好的依舊是四縫線速球與招牌的指叉球，兩種球路在Fangraphs網站上的球種價值分別為12.0與6.9，排全聯盟第9與第2。他在兩好球後最常使用的決勝球依舊是指叉球，其次為四縫線速球，但比率已較去年下降。卡特球與伸卡球成為他決勝球的選項，前者在兩好球時的使用比率由去年的5%增加到今年的11.1%，後者也由4.3%增加到11.4%，代表三振已不是他的唯一目標，只要能使打者出局就好。而他卡特球與伸卡球的球種價值分別為5.0與6.6，排全聯盟第7與第15。

今年山本由伸投球策略的轉變，顯示出他既可以是一位三振型的強力投手，也可以充當只求出局的技巧型投手。這樣的山本依舊是道奇隊最不可或缺的王牌，不一樣的是他能夠維持解決打者的效率，還能分擔更多的投球局數。