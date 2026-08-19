中職／用了才知本土投手的好 桃猿成最大贏家

中華職棒一直都是洋投主宰的聯盟，有些球隊更是直接給予七成以上先發場次。但外籍球員問題不少，因此還是有些球隊著重在本土球員養成，成功輸出的古林睿煬及徐若熙外，獲得鉅額合約的黃子鵬，都是成功的案例。最新的案例，則是富邦悍將的李東洺，在上半季就取得10勝，證明本土投手只要有舞台，就能打出成績。有些教練團開始重新思考調度，給予本土投手展現潛力的機會，逐漸成為值得期待的先發輪值人選。

樂天桃猿是今年最明顯的改變的球隊，曾家輝在上半季就正式扛下先發輪值，防禦率與壓制力都優於許多洋投，證明他是真正能扛住重任的投手。養成多年的陳克羿逐漸站穩，雖然不是王牌，但能穩定提供五到六局的內容，對球隊而言是非常重要的深度。他們的好表現，讓教練團敢於調整洋將配置，投手端由本土支撐，打線端由洋砲強化，戰績也因此回升。桃猿能在下半季逆勢而上，本土投手的貢獻是關鍵，因此成為今年最大的贏家。而且，他們還不斷的嘗試更多選擇，包含林子崴、劉家翔、邱駿威等都是選項。

中信兄弟的嘗試：伍立辰、游竣宥

中信兄弟原本仰賴豪華洋投，加上被視為本土王牌的鄭浩均，期待能維持多年的高勝場。然而，先發輪值無論投、打都問題不斷，逼得教練團不得不尋找替代方案。他們終於不再執著熟悉的面孔，決定將伍立辰轉練先發，另外啟用小將游竣宥。雖然伍立辰及游竣宥的表現與王牌投手仍有些差異，但仍有扛局數的潛力，已是可用之兵，待更多場次實戰的磨練，會讓人更期待他們的未來。

中信兄弟伍立辰(左)及游竣宥的表現與王牌投手仍有些差異，但仍有扛局數的潛力，已是可用之兵，待更多場次實戰的磨練。 聯合報系資料照、中信兄弟提供

統一7-ELEVEn獅持續養成：林詔恩、張宥謙

統一7-ELEVEn獅在成功養成古林睿煬後，對於小將的培養策略就是不疾不徐，因此調度主要還是以洋投為主，本土則著重期待郭俊麟、江少慶、胡智為能扛起責任。但洋投控球不穩，戰績未能拉開差距，3位海歸球員又是期待越深傷害越重，讓球隊不得不讓潛力球員更多機會。林詔恩及張宥謙都有獲得機會，雖然略有不穩，但已經逐漸有大將之風，讓人看見未來的可能性。

統一獅林詔恩(左)及張宥謙都有獲得機會，雖略有不穩，但已逐漸有大將之風，讓人看見未來的可能性。 聯合報系資料照、統一獅提供

至於其他三支球隊，富邦悍將已經重用本土多年，每年都有不同的新面孔，只是續航力還有待加強，但可用之兵不少，一直視本土投手是主要戰力；台鋼雄鷹有黃子鵬、江辰晏這些有經驗的本土投手，小將則主要在牛棚培養。至於味全龍靠洋投強勢壓制，教練團也多次評論本土實力及態度，是策略相對不同的球隊。

整體而言，各隊都有將近30名以上的本土投手，並不是「沒人」可用。問題往往出在不敢用、不想用或不知道怎麼用。但實際上只要用心養成，給予足夠的空間及舞台，讓他們在比賽中累積經驗值，有朝一日一定會有人能夠扛起責任。今年就有不只一位本土先發掘起，而且「用了才知本土投手的好」，讓以前被視為靠洋投封王的樂天桃猿，扭轉成為靠本土的贏家。