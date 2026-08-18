籃球／瓊斯盃是台灣籃壇世紀資產 不是世代悲歌

近半個世紀，瓊斯盃籃賽一直代表台灣籃球生生不息，永不衰竭生命力。

看瓊斯盃從來不只是朝聖，更不是短暫跟風時尚潮流，那是對籃球的熱愛與生命力。每年7、8月夏天，台灣籃球迷細胞總會不自覺騷動起來，細胞會聞到籃球味道，神經會跟著敏感，因為亞洲籃球最騷，世界籃球奇景「瓊斯盃」就要登場。

賽制重要嗎？一點也不，那是弱智觀點。瓊斯盃被網路酸民嘲諷為「自慰盃」重要嗎?根本無足輕重，那只是窮酸無聊心態。

瓊斯盃有幾個跨世紀使命和重要性，更是台灣籃球和台灣體育發展無可取代指標意義。

瓊斯盃一要熱鬧，帶動台灣籃球產業熱潮，跟世界接軌，看見世界更要看見自己。二要賺錢，男籃比賽九天，經常6-7天滿場，收視爆棚，贊助商熱情，中日、中韓、中菲大戰組合永遠膾炙人口，世界級實力球隊爭冠，永遠一票難求。三要創造最大關注力和網路話題，四要培養新人創造國際賽舞台，更重要是整合國家隊精英球員戰力，五要永續傳承，這是台灣籃球生命力和國際籃球接軌最重要展示。

瓊斯盃在白館(台北體育館)進行的時代，當時吸引不少觀眾。 聯合報系資料照

50歲以上老球迷懷念中華體育館和白館世代瓊斯盃，萬頭鑽動滿滿感動。40歲以下球迷對過去20年瓊斯盃帶來的亞洲一級球隊日本、南韓、菲律賓、伊朗、黎巴嫩、約旦國家隊，肯定印象深刻，對來自歐洲和美洲的世界級球隊，像美國、加拿大、澳洲、立陶宛高水平球隊，只有無限欣賞。

球星引領風騷，掀起巨浪創造形勢，瓊斯盃從不單調。

今年瓊斯盃頭號風雲人物是場內場外都非常「騷」的中華白後衛高國豪。

高國豪球場外近兩年家庭糾紛和情感糾葛始終不斷，個人形象影響職業球團和聯盟印象，備受爭議。但站上球場，生涯第一次登上瓊斯盃舞台穿上中華隊球衣，高國豪用出色個人表現和超級帶動唱能力，幫助中華白打出競爭力，成為今年瓊斯盃票房、網路聚焦最大賣點。

今年瓊斯盃頭號風雲人物是場內場外都非常「騷」的中華白後衛高國豪(左)。 中央社

很多球迷再度被高國豪瘋狂球風和傲氣圈粉，這是瓊斯盃獨有魅力，亞籃絕無僅有，更是瓊斯盃每一年每個世代都在創造的傳奇，那個球迷不愛。

高國豪能力和球技未必能在亞洲頂級賽事派上用場，在中華隊未必打得上主力，但他把握機會在2026瓊斯盃再度擦亮曾經「高中籃球第一人」招牌，球迷被他激情表現感動圈粉，網路被他傲人氣勢淹沒。

中華白教練陳子威也因為執教中華白展現過人拚勁，高國豪瘋狂帶動唱，被形容握有「高國豪使用說明書」，執教能力和用人網路吹上高峰。

瓊斯盃45年，近半個世紀是台灣籃球最大驕傲和底氣。 中華籃協提供

只有瓊斯盃能有這種非凡能量和造神能力，瓊斯盃45年，近半個世紀是台灣籃球最大驕傲和底氣，球員在這裡找到自信成長，球星在這個舞台上封神成王，球迷在這裡找到快樂。

瓊斯盃對台灣已經不單單是國際邀請賽，除了跟國際接軌、與世界交流、被酸諷是自慰滿足，瓊斯盃真正代表台灣籃球無限生命力和台灣體育底氣，那股凝聚力和基礎，豈能被自慰或賽制酸幾句就打垮崩裂。

站在瓊斯盃高峰又無限圈粉高國豪，是不是真正自覺學會自律，接下來開拓自己全新籃球生涯，這是每個人的期待。執教表現備受肯定陳子威，接下來是不是可以帶領中華隊挑戰亞洲盃，在籃球世界盃資格賽帶隊贏球晉級，樹立威權展現執教能力，誰不充滿幻想。

今年曾經萬人空巷一票難求「中日之戰」卻急速冷卻，這跟我們熟悉的半世紀瓊斯盃文化歷史感受全然不同。 中籃協提供

2026年8月14日第45屆瓊斯盃籃賽在新北新莊體育館，曾經萬人空巷一票難求「中日之戰」卻急速冷卻，這跟我們熟悉的半世紀瓊斯盃文化歷史感受全然不同，這個晚上現場球迷初估不到2000人，真正買票進場球迷也許不到一半。

瓊斯盃不能捨棄更不能被網路、酸民誤導，這是巨大歷史責任，中華籃協必須努力，新任籃協理事長辜公怡必須投資投入付出更多，才能不辱使命和歷史責任。