日職／一軍表現佳、成正式球員 孫易磊等小將本季已收穫滿滿

近年台灣球員旅日潮再度興起，台灣球員目前主要經由三種途徑前往日職打球，第一種是國中或高中畢業後就去日本棒球高校留學滿一定年限，求學期間或畢業後在社會人球隊有不錯表現，在選秀會上被選進職棒，經由這種管道進入日職的球員不佔洋將名額；其次在台灣高中畢業或在大學、業餘成棒打球，再被日職球團網羅；最後是已有中、美、韓等各國職棒經歷後再進入日職，後面兩種則要被算進洋將名額。

就21世紀的結果來看，經由這三種途徑前進日職的球員似乎有著不同的表現，第一種的代表就是林威助、甫引退的陽岱鋼、目前在中職的張奕及吳念庭等人，這類球員的優勢就是學生時期已經熟悉日本的社會文化及棒球訓練，進入職棒後能縮短身心適應的時間，進而較快交出表現，加上不佔洋將名額，上場機會更大。

樂天有蕭齊、陽柏翔及宋家豪(由左至右)3名台灣旅日球員。 聯合報系資料照

目前旅日的台灣球員中，樂天的陽柏翔及西武的林冠臣就是此類球員，陽柏翔21年赴日就讀高中，23年畢業後報名選秀未入選，隨後加入獨聯，24年再度報名被樂天以第六指名選進，新人年在二軍出賽87場，2成37打擊率、13次盜壘，本季打擊有顯著進步，出賽60場，打擊率是2成82，有2轟、8次盜壘成功，還入選二軍明星賽，擔任先發游擊手。

西武的林冠臣則是在日本就讀高中及大學，24年大學畢業後參加選秀，被西武以第四指名選進，但今年表現不如去年，打擊率僅2成35，只有1分打點，近期多在三軍出賽。

陳睦衡今年7月底被升為正式球員。 歐力士官方IG

第二類球員在這兩年增加不少人，包括孫易磊、張峻瑋及陳睦衡這3名23年U18的國手都循此管道旅日，孫易磊在U18賽事結束後就與火腿簽約，張峻瑋及陳睦衡則是晚1年分別與軟銀及歐力士簽下育成合約，他們雖在台灣高中畢業後才赴日，但等同職棒生涯開頭就接受日職的訓練模式，對於融入球隊有相當的幫助，孫易磊在這兩年的表現就可以說是年輕球員中的代表。

經過1年的二軍磨練，孫易磊在去年5月底被升為正式球員，並迎來一軍初登板，9場出賽有2場先發，勝投雖未開張，有2敗，但拿到4個中繼點及1次救援成功，防禦率是5.11；今年成績顯著進步，已在一軍出賽10場，同樣先發2場，6月11日奪下個人生涯首勝，目前成績為1勝1敗3個中繼點，防禦率僅2.45。

張峻瑋(中)榮獲7月二軍投手MVP。

張峻瑋今年在二軍出賽12場，拿下5勝1敗2.50防禦率的佳績，7月底被升為正式(支配下)球員，隨後獲選為二軍7月投手MVP；同樣是旅日第2個球季，陳睦衡季初因傷導致調整進度落後，傷癒後出賽2場，共6局未失分，7月底也被升為正式球員，8月再出賽2場，本季二軍共出賽4場，拿到2勝，防禦率僅0.66，兩人本季的表現都相當不錯，努力也都被球團看到。

16年加入樂天的宋家豪也是此類球員，他已在日職打拼11年，拿下146個中繼點，是目前最能站穩日職一軍的台灣旅日球員，也會是孫易磊等年輕小將的目標。

孫易磊(右)今年6月拿下日職生涯首勝。 火腿官方X

這兩年的古林睿煬、徐若熙及林安可，加上更早之前的王柏融、李振昌、林恩宇等人，都是屬於第三類的旅日球員，人數並不算多，且過往大多數球員都因傷或是狀況不佳而無法交出令人滿意的成績，今年古林狀況不佳，徐若熙及林安可相繼受傷，同樣劇情再度上演，或許該將全國的希望稍稍轉移到在二軍努力的小將身上。