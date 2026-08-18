台灣球員首度在大聯盟單季敲80、甚至90安 就看今年李灝宇

旅美小將李灝宇於8月中旬追平張育成54支安打的台灣野手單季紀錄，現在可推演一下這項紀錄會被他推到什麼高點。現在才8月，本季累積216個打席、203打數敲54支安打，打擊率.266、上壘率.298、長打率.419、OPS .717，另有6支全壘打。只要底特律老虎隊接下來仍維持目前的使用率，台灣野手第一次在大聯盟單季80安，甚至90安，很可能就會出現。

以進度推算，李灝宇剩餘球季若能再獲100至140個打席，季末大致可落在330至360個打席、82至90支安打、9至11支全壘打，打擊率約.255至.265、上壘率.290至.305、長打率約.400至.420，OPS大概維持在.700至.720。換句話說，我不認為他的.266打擊率會向上，甚至比較可能往下修比較符合數據，但即便如此，這仍足以成為台灣野手上大聯盟以來相當重要的一季。

從開季至今一連串神奇演出，應該沒人質疑李灝宇的天賦有多少是真，又有多少是被運氣稍微放大。Statcast提供一些線索，至截稿他實際打擊率.266，但xBA只有.236；實際長打率.419，xSLG約.388，xwOBA則在.289附近。這代表著，他實際成果略高於擊球品質所預期結果，不能因此說他運氣好，但至少說明.266可能稍微高於真正的打擊能力。因此，我對他季末打擊率的預測比較保守，落在.255上下反而合理。

張育成(圖)曾於2021年在印地安人隊(守護者隊前身)單季54安，寫下最多台灣球員紀錄，今年已被李灝宇追平。 路透

另一方面，他的長打能力則不是灌水的，平均擊球初速88.8 mph、硬擊球率（Hard-Hit）39%，接近聯盟平均，但優異擊球率（Barrel rate）8.4% 略高於聯盟，它證明李灝宇不是只靠內野安打或落點維持打擊率的球員，每一次均把球打得相當扎實。從擊球分布看，他的長打主要集中左外野與左中外野，符合右打的拉打型態，但安打並沒侷限在單一方向，也能把球送往中右外野。這讓我更傾向把他的未來定位成「.250上下打擊率、15至20轟能力」的內野手，而不是追求.300打擊率的純安打型球員。

不過，開季以來多項數據顯示，限制李灝宇上限其實在選球。他的三振率24.1%，略高於聯盟平均；揮空率（Whiff rate）28.2%、追打率（Chase rate）31.5%都偏高。值得注意的是，保送率只有4.6%。這就是為什麼即使有.266打擊率，「上壘率」卻只有.298。對現代棒球而言，這是相當明顯的缺口，如果2027年球季能把保送率提高到7%左右，就算打擊率回落到.255，上壘率仍可提升到.320附近，攻擊價值會完全不同。

從球種拆開看，李的弱點更加清楚。面對四縫線速球並不差，打擊率約.266，長打率更達.516；對變速球與橫掃球也能製造傷害。麻煩的是滑球，面對這球種只有約.154打擊率、.269長打率，揮空率甚至高達42%；另一球種卡特同樣讓他陷入麻煩。我會說這是典型的新人考驗，第一次交手時只有投手認你；等到聯盟累積兩、三百個打席後，球探報告就會成形。既然速球不容易解決李灝宇，那明年投手就可能增加滑球、卡特及遠離好球帶的變化球比例。也因此，李灝宇明年考題不是「能不能再敲幾支全壘打」，而是能不能少追打滑球。

李灝宇發展的另一個瓶頸在守備。從目前Statcast數據看，李灝宇的FRV（Fielding Run Value）是負值，守備範圍位居聯盟後段，臂力強度（Arm Strength）同樣不突出，二壘雖不像游擊位置要求強肩，但仰賴第一步、橫向移動以及守備範圍。如一名二壘手守備低於平均，而打擊略高於聯盟平均，球團自然會開始盤算，讓他站二壘究竟值不值得。我們來看三壘，這裡可容忍較小的守備範圍，問題又轉向臂力，這也是為什麼我李灝宇至今無實際定位，有時二壘有時三壘，或許多功能內野手是不錯的開始，慢慢靠打擊提升把位置搶下來。

嚴格來說，李灝宇已經在大聯盟，至於2027年能不能從春訓一路留在26人名單，甚至取得固定先發。按目前發展我覺得機會高，而且最大的競爭力恰好是他23歲的年齡與右打。第一次長時間面對大聯盟投手，就能在216個打席維持.266/.298/.419，這已經告訴各位他的棒子具有大聯盟生存能力。比較合理的劇本，李不會是開幕戰二壘手，而是以準先發型內野手存在：一週四到五場比賽在二壘、三壘甚至DH間移動，目標是累積400至500個打席。如果守備有所改善，選球又往前一步，那固定位置自然會慢慢向他靠攏。

李灝宇發展的另一個瓶頸在守備，下階段的目標，是掌握住明年大名單，繼續成為老虎陣中的主力輪替，並透過改進個人缺點找到定位。 路透

今年剩下一個半月，我不會在乎他最後是.260還是.250打擊率，也不會因某段時間陷入低潮就悲觀。值得觀察的是保送率能不能提高、面對滑球能不能別揮空，以及二壘守備逐漸拉回聯盟平均。李灝宇的2026年我斷言是可收尾，尤其「台灣野手能不能在大聯盟站穩」的問題已終結；到了8月、9月就看他一共有多少支安打，而明年的發展就看剩下的時間裡，有沒有改善問題。

是的！他要挑戰的不是超越張育成54支安打記錄，而是把台灣野手連二季在大聯盟有固定位置納入目標。今年他正在為自己寫驚奇劇本；到明年課題將變成—老虎隊有沒有一個位置交到他手上。