日職／30轟100打點二人組有望成形 加速軟銀霸業

相較於中央聯盟阪神虎、讀賣巨人雙強廝殺的戰況，太平洋聯盟則顯得單純許多，軟銀鷹隊領先日本火腿、西武獅已經高達7.5場勝差，洋聯二連霸已經居於絕對優勢。

軟銀今年投手戰力並沒有太多優勢，主要跟外籍洋投戰力不如預期有關，連兩年防禦率王莫尼洛(Liván Moinelo)長期受傷，只出賽1場，台灣投手徐若熙也只出賽6場，2勝3敗、防禦率4.99，史都華的6勝5敗、防禦率5.23，貢獻度都不高。主要是靠21歲的2023年第一指名左投前田悠伍(10勝0敗、防禦率1.75)以及27歲的大津亮介(9勝3敗、防禦率2.72)兩名年輕投手撐起半邊天。

另外就是軟銀強大的攻擊火力，團隊0.256打擊率、511得分都是兩聯盟之冠，給對手造成了極大的威脅。尤其是近藤健介、栗原陵矢這兩名中心打者，目前分別以86分、85分排名打點排行榜前兩傑，領先居第三的火腿洋砲雷耶斯62分打點有一段距離，因此今年洋聯打點王幾乎確定就是由軟銀的兩名中心打者「內戰」，演出高水準的內部競爭。

今年球季例行賽還有35場以上，近藤健介、栗原陵矢不僅有可能雙雙打點突破100分以上，由於栗原陵矢本季已經擊出32支全壘打，近藤健介也有24 轟，還有可能全壘打雙雙達到30轟，組成可怕的「30轟、100打點二人組」。這是今年球季剩下的比賽，除了戰績排名、季後賽門票爭奪戰之外的洋聯一大看點。

日本職棒上一次出現同一球隊有兩名打者達到「30轟、100打點」是2021年的養樂多燕子隊。當時分別是村上宗隆(左)39支全壘打、112分打點以及山田哲人(右)34支全壘打、101分打點。 美聯社

日本職棒上一次出現同一球隊有兩名打者達到「30轟、100打點」是2021年的養樂多燕子隊。當時分別是村上宗隆39支全壘打、112分打點以及山田哲人34支全壘打、101分打點，成為史上第26支有這樣強力組合的球隊。如今隨著村上宗隆赴美國MLB發展，山田哲人長期養傷，今年甚至沒有在一軍出賽，對於養樂多球迷而言更是充滿懷念與感傷。

至於太平洋聯盟上一次出現「30轟、100打點二人組」的球隊則是2019年的西武獅隊，分別是山川穗高的43支全壘打、120分打點以及中村剛也30支全壘打、123分打點。西武當時正值「山賊打線」的高峰期，2018年也有山川穗高的47支全壘打、124分打點以及淺村榮斗32支全壘打、127分打點，連續兩年都有雙人組締造「30轟、100打點二人組」，西武獅隊連兩年稱霸洋聯可說毫不僥倖。

尤其山川穗高當時連續兩年都是參與紀錄的西武成員，令人不禁感到可惜，若不是他今年陷入低迷(出賽46場，0.175打擊率、9支全壘打、25分打點)，軟銀甚至有可能組成更可怕的三人組。日本職棒史上同一隊「30轟、100打點三人組」曾經出現兩次，分別是1950年的松竹、1985年的阪神。尤以1985年由岡田彰布(35轟、101分打點)、掛布雅之(40轟、108分打點)、傳奇洋砲巴斯(54轟、134分打點)的強力中心打線最為人著名，至今令人津津樂道。