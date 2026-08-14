衛斯特布魯克38歲退休 即使「無冕王」仍足以列史上前五控衛

38歲締造無數大三元傳奇紀錄衛斯特布魯克決定退休，結束18年NBA生涯。

NBA史上控球後衛「總統山」有四個不動傳奇，魔術強森(Magic Johnson)、柯瑞(Stephen Curry)、羅伯森(Osacr Robertson)、湯馬斯(Isaiah Thomas)，「衛少」衛斯特布魯克生涯成就與所有大三元紀錄獨一無二，衛少值得擺進歷史前五控球後衛，歷史地位和分量超越庫西(Bob Cousy)、奈許(Steve Nash)、衛斯特(Jerry West)、史塔克頓(John Stockton)、保羅(Chris Paul)。

衛少憑什麼排進史上前五控球後衛？

衛斯特布魯克生涯於2016-17球季獲得生涯唯一一座年度MVP。 美聯社

1、生涯三個賽季打出場均大三元史上唯一，生涯209次大三元紀錄史上第一，憑著這張非凡履歷，衛少足以比下奈許、史塔克頓、保羅這幾個偉大傳奇控球。

2、38歲生涯最後一季衛少還能在國王先發，打出場均15.2分、5.4籃板、6.7助攻，這是除了詹姆斯、柯瑞、杜蘭特之外所有NBA38歲以上球員都很難完成標竿。

3、衛少數據和表現仍足以打趴一半以上NBA現役球員，礙於打法、年紀、角色、球商和自我堅持，衛少已經很難再找到適合他的球隊，但這一點都不影響衛少的地位和歷史分量。生涯總得分27176分史上第14，這是除了大三元外，史上前五極重要指標。

38歲生涯最後一季衛少還能在國王先發，打出場均15.2分、5.4籃板、6.7助攻。 美聯社

4、把庫西拉出前五，將衛少放進前五，確實很掙扎，庫西在50-60年代NBA縱橫跨越一個世代，生涯六座總冠軍和10次最佳陣容都是耀眼光環，庫西甚至被視為現代控球後衛祖師爺。但衛少的非凡大三元表現和輸出都足以說服人，衛少生涯成就最大缺憾就是沒能奪冠，有沒有奪冠確實是很重要衡量標準。

5、歷史地位總有不同高度評價和各種考量，衛少18年生涯始終如一的自負堅定，他不需要幫任何人抬轎，更不需要任何人為他抬轎，光是這種氣度豪情，就足以擺在歷史頂尖。

衛斯特布魯克是獨一無二，與眾不同的另類。 美聯社

衛少獨一無二，與眾不同的另類，這不就是他成熟非凡，打服最多球迷的魅力。

即使生涯無冠，就算球商和團隊意識一直受到質疑，沒有外線更不擅長三分跳投的衛少，在現代NBA和大三分世代可以「放投」，放在很多球隊都不好用甚至很難用，但衛少超凡又獨一無二的大三元技能包，創造史上獨一無二各種紀錄里程，還是可以說服最多人，把他擺在史上前五控球後衛。

庫西很偉大，奈許有兩座年度MVP，史塔克頓是不會被超越的史上助攻王，衛斯特和保羅都有不平凡傳奇和超高球商，但衛少確實有實力和更不平凡紀錄可以拿來比拚，那不只是說嘴+比較+情感，而是畫時代震撼。

衛少實力和能力都在，能打好角色球員，也能成為功能性球員，但這不是他想要的生涯和打球方式。

衛斯特布魯克(中)於湖人隊時期與詹姆斯一起奮戰，卻仍無法奪冠。 路透

選擇退休或許晚了一兩年，畢竟過去三年衛少只能拿老將底薪，扮演角色球員，球隊有他不多沒他不少，但衛少還是樂在其中，那是給自己最大挑戰，也是生涯最重要經歷。

生涯最後一季留下場均15.2分、5.4籃板、6.7助攻成績單，衛少讓所有人看見他靠的不只是天賦、實力、拚勁，那是衛少生涯最後驕傲和底氣。

退休快樂，衛少擁有獨一無二NBA生涯和退休方式。