中職／主審好壞球頻遭抗議 聯盟實施ABS務必做好相關配套措施

中華職棒計畫明年實施ABS（Automated Ball-Strike Challenge System，電子好球帶挑戰系統），近來主審的好壞球判決頻頻遭受球隊、教練、球員以及球迷的質疑，中職想要在明年ABS上路之前務必做好相關的措施及準備，美職、韓職的規定可以參考。

韓國職棒是全球最早全面將ABS導入一軍職業賽事的聯盟之一。系統自2020年起在二軍測試，經過多年修正後，2024年球季正式全面應用於一軍。

韓職的運作方式與傳統棒球最大的不同，就是每一球都由系統直接判定，沒有挑戰機制。投手投球後，透過追蹤系統計算球路與進壘位置，再將結果傳送至主審耳機，主審依照機器判定宣告好球或壞球。

ABS的好球帶也不是傳統認知中的單一平面，而是依照打者身高調整上下界線，並以立體空間判定球是否通過好球帶。

中職ABS實施可望大幅降低球員、教練因好壞球判決與主審爭論的情況。 聯合報系資料照

這項改革讓主審不再擁有好壞球的最終判決權，也因此大幅降低球員、教練因好壞球判決與主審爭論的情況。

不過，全面自動判決也帶來新的棒球適應問題。尤其機器不會受到捕手接球方式、身體動作或「偷好球」技巧影響，使傳統捕手的配球與接球框球能力產生不同程度的價值變化。

相較於韓職，MLB並未選擇全面自動判決，而是在2026年球季正式採用ABS挑戰制度。

比賽中仍由主審負責最初判決，但投手、打者或捕手若認為判決有誤，可以在限定時間內提出挑戰，再由ABS系統檢視該球的實際結果。

這也讓ABS不再只是單純取代主審，而成為比賽策略的一部分。球員必須思考什麼時機值得使用挑戰權，例如兩好三壞、滿壘或關鍵打席，是否值得把有限的挑戰機會用在這一球。

ABS不再只是單純取代主審，而成為比賽策略的一部分。球員必須思考什麼時機值得使用挑戰權。 富邦悍將提供

因此，MLB模式保留了人類主審的角色，也讓科技成為糾正明顯判決錯誤的工具，在「傳統」與「科技」之間尋找平衡。

兩套制度最大的差異，首先就是判決主導權。KBO是機器直接決定好壞球，球員與教練沒有挑戰權；MLB則是主審先判，球員可以針對特定判決提出挑戰。

其次則是好球帶的技術定義。韓職採用立體概念判定球是否通過好球帶，而MLB則採用本壘板中間的二維切面判定。不同的技術設計，也會影響投手的配球方式、變化球效果以及打者對好球帶的攻擊策略。

另一個受到影響的，就是捕手的「框球」能力。在KBO全面採用ABS後，主審不再依據捕手接球的視覺效果判斷好壞球，因此捕手過去利用接球動作爭取邊角好球的價值明顯下降。

MLB採挑戰制後，絕大部分判決仍由人類主審作出，因此捕手的接球技巧仍具有一定價值，只有關鍵判決才可能透過挑戰交給科技重新檢視。 美聯社

MLB採挑戰制後，絕大部分判決仍由人類主審作出，因此捕手的接球技巧仍具有一定價值，只有關鍵判決才可能透過挑戰交給科技重新檢視。

大聯盟的ABS的好球帶寬度與本壘板相同，都是17英吋；垂直高度則會依照打者身高調整。目前ABS設定的上限約為球員身高的53.5%，下限則為球員身高的27%，因此不同身高的打者，ABS所認定的好球帶高度也會有所不同。

此外，ABS好球帶的深度設定為8.5英吋，從本壘板前、後兩端往中央各延伸8.5英吋。這樣的設定與傳統人類主審判定的好球帶並不完全相同。人類主審判定的好球帶通常較為圓潤，對投手而言也可能相對寬容。

過去電視轉播畫面經常會在本壘板前方顯示一個虛擬好球帶，因此初期ABS測試也曾考慮以本壘板前緣作為判定位置。但實際測試後發現有落差，因此，MLB後來將ABS的判定位置移至本壘板中央，希望讓系統判決結果更接近打者站位以及傳統人類主審對好球帶的判斷方式。

大聯盟ABS另一項重要特色，就是好球帶並非所有球員完全相同，而是會隨著打者身高改變。為了確保資料準確，MLB在春訓期間會由獨立測量團隊為球員進行人工身高測量，同時再由研究機構代表利用生物力學分析確認測量結果，避免有人刻意改變站姿或利用其他方式影響好球帶高度。球員接受測量時必須站直，而且不能穿著釘鞋，以取得一致的身高數據。

中華職棒聯盟目前的方向並非複製韓職的全面自動判決，而是朝著「人類主審判決＋ABS挑戰制」的模式發展。 聯合報系資料照

中華職棒聯盟目前的方向並非複製韓職的全面自動判決，而是朝著「人類主審判決＋ABS挑戰制」的模式發展。

中職會長蔡其昌此前已多次表達推動ABS的決心，目標最快在2027年球季正式於一軍啟用。不過，聯盟也強調，是否能如期上線，最重要的前提仍是系統準確度與穩定性。

在硬體方面，中職目前並非直接使用韓國的系統，而是建置TrackMan彈道追蹤系統，並陸續在一、二軍球場進行設備架設與測試。目前包含臺北大巨蛋、新莊、天母、洲際、亞太、澄清湖、桃園，以及斗六、公益園區等場地，都已陸續進行相關系統建置。

2026年中華職棒明星賽期間，聯盟安排蔡其昌與王建民進行投打對決，現場展示ABS挑戰機制，並將系統判讀結果透過大螢幕呈現，讓球迷首次直觀看到中職未來可能採用的電子好球帶運作方式。

2026年中華職棒明星賽期間，聯盟安排蔡其昌與王建民進行投打對決，現場展示ABS挑戰機制。 聯合報系資料照

到了7月21日，斗六棒球場進一步進行中信兄弟與味全龍二軍賽事的ABS實戰測試。球員可以依規定向主審提出挑戰，不過當時測試結果主要是提供聯盟進行軟、硬體校正，並不會實際推翻或改變場上原本的判決。

這代表中職已經從單純的技術展示，進入實際比賽環境測試階段。不過，ABS要真正進入中職一軍，仍有不少問題必須解決。

其中最受到球團關注的，就是不同球場的設備架設角度、校正方式以及資料一致性。由於各球場硬體環境不盡相同，如何確保同一顆球在不同球場都能得到一致判定，將直接影響ABS的公信力。