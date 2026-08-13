去年塞揚史肯斯怎麼衰退這麼多？原來原因這麼多

如果你有用MLB.tv看比賽，一定看過克蕭(Clayton Kershaw)、楚奧特(Mike Trout)和柯茲(Nick Kurtz)拍的那隻稱讚史肯斯(Paul Skenes)的電玩廣告，「他的手臂強度真誇張」、「二年級生就拿塞揚」、「球一出手就完全不一樣，你根本看不清楚」。但在2026年賽季，這位塞揚獎得主卻大幅衰退，頭兩年自責分率都低於2的他，現在的自責分率卻逼近4。史肯斯最後一次像樣的登板是在5月13號對洛磯隊，8局2安零失分，但自此之後，他的自責分率暴增至5.33，海盜隊在這15場比賽中只贏了3場。

史肯斯成績的衰退沒有一個絕對主宰性的原因，而是各種因素堆積起來的病徵，我們來盤點一下這些痛點：

史肯斯(左)成績的衰退沒有一個絕對主宰性的原因，而是各種因素堆積起來的病徵。 美聯社

一、球速：第一個該注意的原因就是他四縫線的球速，他的菜鳥球季是98.8英哩，去年是98.2英哩，但今年掉到96.9英哩，下降1.3英哩看似不多，但對大聯盟打者來說，這是很大的差別。近兩年大聯盟面對99英哩的速球打擊率是.219，面對97英哩則是.242。史肯斯去年直球系的被打擊率為.209，但今年上升至.231。史肯斯從大學時期，球探報告中極少數的缺憾就是他直球的尾勁，其垂直位移的幅度是低於聯盟平均值的，球速快時還能用速度彌補，但球速一掉就變得很危險。而且速度下降通常伴隨的就是轉速也下滑，他今年四縫線的轉速大約少了70rpm，也會造成位移減少。

對史肯斯這種強力投手來說，球速變慢，影響是全方面的，他今年的變速球和伸卡球的Run Value首度變成負值，四縫線的Value也從去年的20腰斬為11。專門分析球路威力，而忽略擊球結果的進階數據Stuff+也顯示他的數值從110掉到98。大聯盟官網作家索奇克(Travis Sawchik)請教了Driveline棒球營的投手教練和生理分析師，他們觀察的結果是『在球季早期他的投球會橫越他的身體，感覺不怎麼流暢。』但運動畫刊的資深作家Tom Verducci對比了史肯斯從6月10號前後的投球姿勢，之後的投球動作橫越身體幅度較小，放球點也更靠本壘板中心8至9英吋。調整後的史肯斯並沒有比較好，在接下來11場登板中，自責分率是5.28。

今年打者對史肯斯的擊球初速為88.4英哩，是三年來最高，滾地球比例則是三年最低。 美聯社

二、被打擊的強度：除了被打擊率增高，擊球強度也提升了，今年打者對史肯斯的擊球初速為88.4英哩，是三年來最高，滾地球比例則是三年最低，打者擊球角度從去年的12.2度大幅拉高至15.6度，擊球角度/甜蜜點的比例也從29.4%增至34.8%，強擊球則是從29.4%升至34.2%。目前史肯斯S已經被打了13轟，比前兩年都多。他從五月中至七月初的九場比賽中，累積挨了7轟，這期間的HR/飛球比例高達14.3%，而他去年這數字是6.3%。

三、出手角度：史肯斯今年的揮臂角度是26度，還是很低，但比前兩年的23度都高。這改變影響了他變化球的位移，橫掃球和變速球的水平移動比去年少了1.2英吋，指叉球的垂直掉落也減少了1.5英吋，而這三顆武器球中，只有橫掃球的被打擊率維持去年的水準，另外兩顆就變得好打許多。而當史肯斯的變化球能製造揮空時，打者miss的距離也從去年的4.9英籿縮水至3.6英吋。

保送增加，投球閃躲，造成史肯斯的投球局數難以拉長。 法新社

四、控球：近兩戰史肯斯在9局中投了8次保送，今年他的四死球率為6.7%，在大聯盟還是前25名，但比前兩季都高，進階數據Command+還是很傑出，108，但前兩季更漂亮，分別是110和112。他把球丟進好球帶的比例從前兩年的51%降至今年的46%，這也許不是因為控球失準，而是球威下降後，他把球投進好球帶跟打者對決的信心下滑而造成的。保送增加，投球閃躲，造成史肯斯的投球局數難以拉長，今年他每場登板的平均吃局數為5.40局，是三年最少。

五、防守：今年海盜隊為了增加進攻火力，刻意犧牲了部分防守，讓他們的Statcast防守價值從去年的第12名調到今年的26名，也讓史肯斯掉了些或許可以不失的分數。大家或許還記得在海盜開幕戰時，中外野手克魯茲(Oneil Cruz)在滿壘時居然沒接到那個陽光中的飛球吧，或是岡薩雷斯(Nick Gonzalez)在滿壘時，接到滾地球後往本壘的傳球，居然會打中跑者。這可以從ERA和xERA的差距看出端倪，史肯斯在2024年自責分率是1.96，但xERA是較高的2.50；去年則是1.97對比2.65；今年卻變成3.88對3,01。海盜隊友真的沒給史肯斯太多幫助。

即使史肯斯今年投得如此辛苦，他還是海盜的王牌。 法新社

不過即使史肯斯今年投得如此辛苦，他還是海盜的王牌，FanGraphs給他的WAR值還是有3.7，在大聯盟所有投手中排名第七，只是以史肯斯前兩年樹下的高標準，今年還是一個水準以下的球季。