中職／江少慶、林岱安互換結局均不如預期 悍將、獅隊雙輸？

去年季後富邦簽下林岱安，統一則挑選江少慶作為補償人選，包括林岱安是富邦成軍十年來首位簽下的自由球員，江少慶則是首位月薪破百萬的補償人選等種種因素，讓這樁「慶安互換」在中職歷史記上重要一筆，後續發展也備受關注，只不過本季至今，兩人對新東家的貢獻度都很低，富邦及統一將陷入雙輸的局面。

富邦開給林岱安很優渥的條件，為7年加上總值最高5600萬元的大型合約，前5 年為保障球員合約，後2年則是續當球員或轉教練的選擇權，月薪約在55萬左右，如加上激勵獎金可達到60萬程度，林岱安生涯雖拿過2次金手套及1次最佳十人，但近年攻守表現並不算太突出，加上已33歲，富邦開出如此大型合約積極搶人，著實令人意外。

林岱安本季亮點只有與陳仕朋搭投出一場完封勝。 富邦悍將隊提供

先撇開合約內容，富邦網羅林岱安的最大目的就是分擔陣中主戰捕手戴培峰的工作，戴培峰前兩年都蹲捕約100場，過度使用對他在攻守兩端都產生影響，簽下林岱安以期兩人都有合理的上場時間，但林岱安季初似乎尚未適應新環境，蹲捕方面與悍將投手的配合出現問題，阻殺也不到位，進攻方面更是慘淡，安打遲遲未出現，4月底前只出賽8場，且被下放二軍整整一個多月。

5月底回到一軍後仍以替補為主，出賽15場已不多，其中更只有5場先發，7月7日本季首安出爐， 8月2日搭配陳仕朋完成一場麥達克斯完封，除此之外沒有出色表現，安打也只有那一支，打擊率0成34，即使林岱安不以打擊見長，但進攻方面可說毫無貢獻；對手10次盜壘嘗試也都成功，引以為傲的阻殺率仍是0，由於攻守都與過去在統一時期有極大的落差，導致分擔捕手工作的目的無法達到，戴培峰目前已出賽72場，依這種比例來換算，甚至還有創下個人單季出賽最高的紀錄。

富邦開給林岱安的條件十分優渥。 聯合報系資料照

統一在林岱安離隊後，選擇324萬元的轉隊費加上25人保護名單外的江少慶作為補償，江少慶在21年中返台參加中職選秀會，富邦在第一順位選他，是該年的狀元，隨後簽下總額6120萬的4.5年合約，平均月薪達113.3萬元，但因傷導致出賽數偏少，僅在中職生涯前兩季有較穩定的出賽頻率，23年中就開始傷痛，前3年共先發出賽46場，成績是12勝21敗，防禦率為3.82，就一個月薪百萬級投手來說，表現非常不理想，更何況之後兩年只先發出賽5場。

富邦未將江少慶放進保護名單內，以及統一在現有的名單中挑選江少慶，期待他能復活，都不是太讓人意外的決定，只不過觸及百萬月薪，難免有誰賺誰賠的討論，江少慶從春訓開始就成為焦點，調整進度超前的消息不斷出現，4月初在二軍登板，讓球迷信心大增，富邦大賠的言論不斷出現。

江少慶轉隊後只在一軍出賽一場， 統一獅提供

5月初江少慶迎來轉隊後的一軍初先發，投3局被打1支安打，沒有自責分，還投出4次三振，不過隨後就被降下二軍，調整一個月後，6月初再度在二軍登板，投2場共3局後又休息了2個月，最近一次是11日的先發，只投1/3局用17球就退場，被擊出2支安打，失3分中有1分自責分，最快球速來到150公里。

針對江少慶的投球內容，林岳平總教練表示還可以，並透露會安排他先投2次實戰打擊練習，之後可能直接上一軍出賽，在球季僅剩不到2個月的這個時間點，即使江少慶能再站上一軍投手丘，也不用太期待他能有多飛躍式的表現，只看今年，這樁「慶安互換」已注定寫下富邦及統一雙輸的結局。