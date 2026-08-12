中職／全季排名戰局詭譎富邦還在線！ 831大限成突圍關鍵

八月是各國職業棒球重整戰力的時刻，在國外球隊可以透過交易來補強，美國職棒的交易截止日，往往是球季最高潮之一。然而中華職棒的交易仍屬罕見，因此除了新秀議約，看有無可以立即投入下半季的即戰力外，最重要的就是8月31日的洋將登錄大限。

洋將對於中職的重要性，可說是老生常談，常常佔據60~70%的先發場次，成為影響戰局的重要因子。上半季味全龍就靠梅賽鍶、鋼龍、蔣銲、魔神龍，以及登錄視為本土的伍鐸，將五虎將運用到極致，一舉拿下季冠軍。通常超過ERA+100就已經是聯盟不錯的投手，但許多好的洋投，ERA+甚至超過150。歷史早已證明，好的外援往往能決定天下，即便有強攻的打線，沒有好的投手守成，仍是難成大業。

富邦悍將則是下半季狀況極差，洋將只有鈴木駿輔表現不俗。 富邦悍將提供。

今年中職的戰局十分詭譎，除了已經晉級的味全龍外，其他各隊幾乎人人有機會，個個沒把握。剩下兩張季後賽門票，若是龍隊再度封王，那就由年度排名二、三的球隊打挑戰賽；若是下半季另有球隊拋下彩帶，那另一隊就是比較全年戰績。下半季目前由樂天桃猿暫居領先，而全年度則是富邦悍將位居第二，以目前的狀況來看這兩隊機會最大，但也危機重重。

樂天桃猿用了兩個洋砲名額道威頓(左)與威克(右)，831洋將大限是否會做改變。 樂天桃猿提供

樂天桃猿雖然下半季暫居第一，但只有威能帝繳出王牌身手，艾菩樂的ERA+ 92只能說堪用，他們把2個名額留給洋砲，但道威聖狀況並不理想。富邦悍將則是下半季狀況極差，他們同樣只有鈴木駿輔表現不俗，魔力藍ERA+ 95，還是有進步空間，威戈神更是只有62。他們想要維持現有的競爭力，恐怕要找的不只是1位洋將，而是必須更大幅度的補強。

領先者都需要補強了，更別說還需要更努力的三支球隊。台鋼雄鷹目前遭遇到的問題，是去年才創下跨季22連勝的後勁，走過巔峰跌落谷底，連續兩年ERA+180，今年卻跌至65，成為球隊的不安定因素。統一獅雖洋投看似成績不錯，但有控球問題，以致平均局數不到6局，牛棚消耗大，影響整體戰績。至於中信兄弟，雖然近況看似有好轉，比賽仍是辛苦，主要是他們只有德保拉跟羅戈ERA+剛好超過100，勝騎士及菲力士都未達標準。這三隊若要追趕，必須在大限前補強，否則難以突破困境。

兄弟洋投羅戈，表現還算稱職。 中信兄弟提供

這時候的洋投補強，當然需要花點成本，但不一定是需要找來高資歷的洋將。因為這時候還在球季中，因此來源大約是因為交易大限，而遭到割愛的美職小聯盟球員，韓職或日職淘汰的洋投，墨西哥聯盟與獨立聯盟的即戰力。別小看他們沒有漂亮資歷，他們很多都是上升期、渴望更多表現機會，而且適應力好，現在有些球隊有國際球探，若能精準挖掘，或許能找到真正的寶。

下半季豪賭洋投並非新鮮事，2022年高屏雷公甚至為了賭一把新鮮感，把外籍投手全數換人。2007年的費古洛的故事，更是令人津津樂道。雖然說給新洋將適應期不多，投資一定有風險，但與其維持現狀，不如尋求大破大立，拚一個機會！在戰局這麼詭譎的壓力下，831大限如何抉擇，似乎是最終誰能突圍進軍季後賽的重要關鍵！