日職／林安可手感好卻膝傷缺陣 西武傷兵潮來得不是時候

林安可自從在二軍調整打擊動作後，在七、八月的表現一直維持在高檔，此時卻在手感正好時因膝傷下缺陣，對個人成績的影響不言而喻。而對西武來講，此時正是要想盡辦法死守A段班排名的時候，但卻包括林安可在內，許多主力打者都傳出傷勢，讓正在拼戰績的球團十分頭痛。

上次在二軍調整完畢回到一軍後，林安可在七月14場出賽中，繳出OPS0.985、4轟的高檔成績，可說完全打出西武捧出破億日圓合約希望看到的表現。八月6場出賽雖然OPS下滑至0.698且尚未開轟，不過在投高打低的日本職棒，還算有在及格範圍。且雖然帳面成績如此，但實際上有幾顆掌握不錯，但落點不佳的大號飛球被接殺，理論上在樣本數放大之後，數據應該有機會上修一些，但偏偏就在這個時候受傷。

由於西武七月團隊OPS為0.668，八月則是0.587，所以林安可這兩個月的打擊表現，都遠在西武平均水準之上。從棒次上來講，林安可在七月有10場比賽擔綱第五棒或更之後的棒次，但在八月的6場出賽中，只有1場比賽打第五棒，其餘5場分別為3場打第三棒、第二棒和四棒各1場，可見得教練團也認為林安可現在的打擊狀況，才會將他的棒次往前調。

隨著林安可打擊狀況加溫，在棒次上也越來越靠前：

西武曾在6月時拿下交流賽優勝，而且穩坐洋聯第一的位子。甚至在最高峰期，球隊勝場數曾比敗場還多19場。但在福岡軟銀鷹迎頭趕上，西武表現相對下滑後，團隊勝場只比敗場多11場，排名也下滑到洋聯第三的位子，跟第一名的軟銀勝差則高達8.5場。

西武之所以落到第三，就在於投、打兩端都出現狀況。投手方面遇上的是幾位主力投手表現不穩，例如隅田知一郎七月防禦率為3.91、武內夏暉七月防禦率4.33，表現都和他們本來的身手有段落差。而震盪最大的先發投手，就屬本來回春投出王牌身手的高橋光成，六月以前一直把防禦率壓在1字頭的他，在七月的防禦率則高達7.17。受此影響，西武團隊防禦率從本來每個月都能維持在2字頭的水準，到了七月則漲至4.05，八月截至10日為止也是偏高的3.69。

本來一直很穩的西武投手群，在七月紛紛出現亂流：

既然投手不穩，想贏球就需要靠打擊掩護。然而西武打者群問題比起狀況差，更在於傷兵太多。除了林安可以外，還有今年打出OPS0.833、9轟，並且獲選交流戰MVP的長谷川信哉，卻在七月初因鉤骨骨折下二軍。以及去年拿到洋聯外野金手套的西川愛也，則是因左膝内側側副韌帶損傷在八月初缺陣。或者本季也累積7轟的渡部聖彌，則在本月9日比賽守備時遭強襲球擊中，後被診斷為眼窩骨折等等。

西武打線本來就還在培養次世代隊形的成長期，板凳深度有限，這一波傷兵下來，更難靠火力去打回投手下滑掉的分。其實林安可回歸後的好表現，已經是團隊攻擊上重要的及時雨了，但現在包括他在內，太多先發等級的主力打者掛傷號，嚴重影響團隊攻擊。多少也在這樣的背景下，八月才會拉上老將中村剛也上一軍救火。

現在西武除了還有一絲爭冠希望以外，能不能搶到第二，至少拿到季後賽的主場主辦權也相當重要。此外，西武和第四的歐力士勝差6場，第五的羅德勝差7場，要被追上雖說有些難度，但差距沒有到那麼不可能。球隊正處在拼戰績，希望能守住季後賽席次甚至排名往前的關鍵期，林安可等主力打者卻在這時高掛免戰牌，絕對來得不是時候。