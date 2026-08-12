金鶯震撼出清狀元拉契曼 第二代「面具鐵爺」再次遺憾收場

本季交易大限堪稱近年來數一數二刺激，不管是幾乎收下季後賽門票的頂級強權，抑或是在季後賽名額邊緣隊伍，皆無不把握最後升級陣容機會，其中兩屆塞揚獎得主虎王史庫柏（Tarik Skubal）轉戰「新邪惡帝國」道奇隊，絕對是頭條新聞，挑戰三連霸來勢洶洶；身為一級火藥庫的美聯東區自然是動作頻頻，尤其美聯戰績前三名的光芒、洋基、紅襪通通擠在同一分區肉搏，激烈程度可見一斑。

而在琳瑯滿目交易案中，洋基買進本季爆發的國民內野手賈西亞（Luis Garcia Jr.）、光芒網羅強打捕手希克斯（Liam Hicks）都是受到好評操作，但論震驚程度，沒有一筆能比得上金鶯將當家捕手拉契曼（Adley Rutschman）賣給紅襪隊，換回百大新秀第49、紅襪農場第2的右投艾揚森（Anthony Eyanson）、農場第4的右投威瑟斯普恩（Kyson Witherspoon）、農場第5的外野手阿佐卡（Enddy Azocar）、捕手納瓦茲（Carlos Narvaez），以及1名日後指定球員。

金鶯隊自2016年後邁入重建，此後連續5個賽季勝率不及五成，直到2022逐漸起飛，走馬上任的新總管艾利亞斯（Mike Elias）引進太空人成功經驗，主導金鶯隊的重建工作，在2019年，金鶯以狀元籤選進來自奧勒岡州立大學的拉契曼，順位在他身後的榜眼為皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.），擔綱球隊指揮官，打擊成熟度高且具備領導氣息的拉契曼自然是這段黑暗期中，最令金鶯球迷寄與厚望的未來核心。

沒有遇到太多阻礙，花費兩年半賽季，拉契曼順利通關小聯盟，2022年季前在三大新秀榜單上非一即二，當時的拉契曼，是金鶯隊近幾年隊內排名最高、全聯盟近代評價最頂級的新秀捕手，不只背負巴爾的摩整座城市的期待，攻防兼備的他更被看好是未來聯盟捕手第一人，拉契曼很快兌現各界高評價，菜鳥年僅用113場就貢獻可怕的5.4WAR值，換算整季可以達到7.7，敲出13轟，攻擊指數達到0.806，OPS+131，絲毫不見新人生澀，在新人王票選上高居第二，甚至還在MVP投票中獲得不少青睞。升上大聯盟時，拉契曼加入的是一支戰績為16勝24負的球隊，在初亮相後金鶯拿下67勝55敗，勝率0.549。

2024年7月以前，拉契曼仍舊維持高水準打擊表現，但後來因傷勢影響攻擊力個下滑。 法新社

隔年從大聯盟開季的拉契曼仍舊維持高水準，出賽154場敲出163安、附帶20轟、84得分、80打點全方位數據，OPS+128，入選首次明星賽、拿下首座銀棒獎，年度MVP排行榜上排名第九，更重要的是，拉契曼的崛起讓金鶯隊正式進入季後賽行列，在前一年，球隊戰績從52勝飆漲至83勝，這年金鶯進一步突飛猛進，再進步18勝，睽違43年再度締造單季勝場三位數，繼2014年首度登頂美東，拉契曼無愧救世主美譽，是一名真正能幫助球隊贏球的核心骨幹，即便金鶯首輪遭到該年冠軍遊騎兵橫掃淘汰，潛力股接連竄出頭，農場還名列前茅的金鶯隊依舊被看好會是支長年勁旅，開啟對冠軍金盃的追逐，拉契曼則會是這段路上無庸置疑的少主及絕對的領袖。

但最美好的故事就停在了這裡，從此一切變了調。

2024年拉契曼採取更為積極的出棒策略，追打率上升、保送率降低，開季表現生猛有力，進入七月以前已經敲出15轟，打擊率高達0.294，攻擊指數穩定在0.8以上，連兩年入選明星賽，但在六月底右手出現傷勢，八月背部一度緊繃，這些傷勢沒有影響拉契曼的出賽頻率，他整年還是出賽了148場，卻重重影響了打擊表現，加上無法透過保送兜底，明星賽後拉契曼打擊徹底雪崩下滑，58場比賽只有3轟，打擊率0.207，攻擊指數從明星賽前0.780掉到0.585，整整跌了將近兩成，下半季的拉契曼火力遠低於聯盟平均，金鶯也連兩年在季後賽首輪遭橫掃。

2025年，投手補強不利的金鶯成了全聯盟最讓人失望的球隊之一，從91勝墜落至美東墊底的75勝，韓德森（Gunnar Henderson）表現不若前年，拉契曼也看不見反彈跡象，頻繁因服部拉傷進入傷兵名單，更讓他難以調整手感，出賽數90場創下生涯新低，各項累積數據也是生涯最糟，OPS+僅有90，產能相當平庸，而在金鶯百廢待舉賽季中，少數的希望曙光是百大排名前十的大物捕手巴薩洛（Samuel Basallo）登上大聯盟，僅僅5天後巴薩洛便簽下一張8年6700萬美元續約，創下新紀錄，打遍小聯盟無敵手的他，打擊評價同樣高檔，由於蹲捕工夫遠遠不及拉契曼，因此當時外界預估兩人在大聯盟能夠同時上場，輪流分擔捕手工作與DH，但也同時為兩人的未來取捨埋下伏筆──或者是隱約透露出了答案。

金鶯將希望曙光放在百大排名前十的大物捕手巴薩洛（右）登上大聯盟，僅僅5天後便簽下一張8年6700萬美元續約，創下新紀錄。 美聯合社

本季拉契曼、巴薩洛兩人合作無間，拉契曼簡化揮棒動作，在67場出賽中敲出8轟、47打點，OPS+115為2023年後最高，雖還沒回到剛出道時的頂尖產值，但以捕手來說仍能稱得上不俗，作為金鶯代表入選生涯第三次明星賽，從進階數據來看，預期加權上壘率（xwOBA）0.348、生涯最佳的強擊球率、平均擊球初速，以及聯盟前5%的甜蜜點比例（LA Sweet-Spot %），在在證明了拉契曼本季的復活絕非曇花一現，其阻殺、FRAMING數據更重回巔峰，攻守都無可挑剔。與此同時巴薩洛出賽86場，其中46場蹲捕，掃出16轟、46打點，別忘了此時巴薩洛僅21歲稚齡，在這個年紀拉契曼才剛在選秀會上被選中，其OPS+111、1.5WAR值都和拉契曼不相上下，「誰才是金鶯隊的未來？」話題也甚囂塵上。

即便兩人證明了能夠共存，但巴薩洛超齡的表現，以及早早綁定的長約，確實讓金鶯隊有底氣做出選擇，展望更長線的未來──儘管這讓金鶯球迷無比痛心，但理由不難猜想，除了拉契曼在2027年後將取得自由球員資格，本季三度掛病號成為最後一根稻草，在交易當下拉契曼還在傷兵名單，今年先後因左腳踝、腦震盪、左手腕等原因脫離陣線，已經是連兩年都飽受傷勢所苦，似乎從2024年夏天以後，拉契曼就無法以百分百健康之姿打完整季，對球隊來說足以是亮紅燈的警訊，也讓拉契曼不再是非賣品，在交易截止日前約兩、三週，本季欲振乏力的金鶯開始願意聽取拉契曼的報價，最終在截止日當天拍板定案。

拉契曼交易案震撼之處不僅在於戰力上的流失，而是象徵金鶯一個時代的完結，何況是交易給同分區的紅襪，一支單季要交手逾10場的隊伍，為了從同區對手手中搶人，紅襪幾乎是快掏空家底梭哈，一口氣送出農場第2、4、5號新秀，艾揚森是2025年選秀第三輪，本季球速大幅突破，評價水漲船高，讓自己的排名從百名外暴漲至百大第49，本季在高A與2A合計16場登板防禦率僅1.32，WHIP值0.89，68.1局飆94K，是小聯盟本季崛起最迅速投手，也是小聯盟最佳右投之一，官網預計2027年上大聯盟，來到金鶯後空降頭號新秀；威瑟斯普恩則是艾揚森選秀同屆首輪，本季在1A練功，但三振功力還在，而阿佐卡今年才19歲，本季展現驚人進步速度，在三個層級合計攻擊指數高達0.895，18轟、11盜，揮棒速度極快是最大特色，甚至有可能在最後成為包裹中價值最高的一位，並附帶今年表現不佳，但在去年新人賽季貢獻2.8WAR值，新人王排名第九的納瓦茲。

艾揚森是2025年選秀第三輪，本季球速大幅突破，評價水漲船高，讓自己的排名從百名外暴漲至百大第49，最終成為紅襪交易拉契曼籌碼。 法新社

除了艾揚森已名列百大新秀榜，威瑟斯普恩和阿佐卡也被看好能在接下來兩年闖進百大榜單，可以說這筆包裹的價值，絕對不遜於道奇購買史庫柏的代價，傷病纏身的拉契曼不過比兩屆塞揚史庫柏多一年控制權，卻能換到如此豪華的包裹，不少美國紅襪球迷也紛紛哀嘆「被搶劫」，從客觀角度來看，金鶯隊按下同意鍵合情合理，在交易完成後，美媒也透露，拉契曼在合約到期後無意與金鶯達成長期共識，且大聯盟勞資協議將於明年到期，大聯盟官方預計將推動薪資上限，屆時若談不攏恐會導致封館，變相降低持有拉契曼的時間，艾利亞斯顯然相信，今年交易大限是將拉契曼套現的最佳時機點，無論是拖到休賽季，或者是到明年季中再賣，都不可能獲得相同等級的包裹。

對紅襪而言，這是隊史久違在交易大限前有如此大動作，作為大聯盟近一個月最火燙的隊伍，紅襪過去7個賽季中只打進過兩次季後賽，擁有輝煌隊史的他們必然不允許在有機會爭冠時縮手，得有所一番作為延續氣勢，目光聚焦當下，為戰力缺口帶來升級，捕手一直是紅襪陣容弱點，自從2011年瓦利泰克（Jason Varitek）後，紅襪在這個位置再無明星球員，交易前本季捕手群打擊三圍為.219/.305/.310，fWAR值是慘不忍睹的-0.1，只要拉契曼能健康，年均能貢獻將近4WAR的他絕對有能力改變美東戰局。

這筆包裹貴嗎？那是當然，不過近年紅襪農場善於提升投手素質，包括托勒（Payton Tolle）、厄利、班奈特（Jake Bennett）都在選秀加入紅襪後，短期內顯著扭轉評價，總管布瑞斯洛（Craig Breslow）相信這套體系持續運作下，能產出下一名投手大物，球隊也承擔得起這樣的代價，且在談判中踩死底線，百大第7的阿里亞斯（Franklin Arias）不曾出現在談判內。

至於有風險嗎？拉契曼明年合約到期，加上近年傷勢，這些長期風險都是紅襪制服組接下來的課題，但這是紅襪該具備的決心，分區對手的此消彼長則是額外效益，拉契曼的領袖氣質與引導能力，也都是無形中的正面價值，對於志在衝冠的紅襪格外重要。

細數金鶯的收穫，當然能算得上狠狠敲了紅襪一筆，只要能拋開「但他可是拉契曼」這樣的反駁論點，就能夠輕而易舉地理解金鶯的決定，但問題就在於，他終究是拉契曼，儘管過去兩個多賽季表現令人失望，不過有許多因素是情有可原，他依然是當年金鶯視為重建基石的那名球員，原先被寄望在帶領球隊重返榮耀過程中扮演核心，事實證明他確實做到了，金鶯成就了今天的他，而他也塑造了今天的金鶯。

在17年前，金鶯也曾有一名數年難得一見，高居百大新秀之首且打擊左右開弓的捕手，他的名字是威特斯（Matt Wieters），曾與陳偉殷當過隊友的他，其超高評價一度被譽為「帶面具的塔薛爾拉（Mark Teixeira）」，在金鶯8個賽季留下OPS+99成績，入選4次明星賽、兩座金手套，雖稱不上太差勁，但也足以令人在失望之餘感到遺憾，如今「面具鐵爺2.0」拉契曼同樣迎來不完美結局，錯失成為隊史門面機會，實在是不勝唏噓。

與拉契曼同梯、私交甚篤的韓德森(圖)很可能不會與球隊續約，或許內部的連鎖反應才正要開始，短期內金鶯未來撲朔迷離。 美聯社

金鶯目前陣中還有多筆長約，包括這一年內簽下的布拉迪希（Kyle Bradish）、巴茲（Shane Baz）、阿隆索（Pete Alonso）合約都至少五年，年輕核心韓德森、哈勒戴（Jackson Holliday）短期內也理應不會被交易，加上交易回的主菜艾揚森明年就有望上大聯盟，因此金鶯此次舉動較偏向重整（retool）而非重建（rebuild），只不過球隊氣氛往往是交易中最難衡量之處，眼睜睜看著受到當地人與隊友喜愛的拉契曼改披紅襪戰袍，對金鶯衝擊絕不僅止於戰力，ESPN在報導中直言，與拉契曼同梯、私交甚篤的韓德森「很可能不會與球隊續約」，或許內部的連鎖反應才正要開始，短期內金鶯未來撲朔迷離，只能視情況走一步算一步，無論如何，唯一可以確定的是，艾利亞斯身為球隊掌舵者，過去幾年建立的一切，如今正要面臨最嚴峻的考驗，是再度雄起、谷底反彈，抑或是人心惶惶以致迅速瓦解，所有金鶯球迷都會用前所未有的嚴厲目光注視著。