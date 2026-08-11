德羅展生涯已到窮途末路？ 中距離教科書仍是爭冠球隊拼圖！

沙加緬度國王7月7日裁掉上季場均18.4分國王第二號得分手德羅展，球隊確定年輕化進入重建，37歲德羅展目前還沒找到下家。

德羅展是現代NBA重視空間籃球和大三分世代，極少數靠著老派中距離和各種無解跳投做為主要得分武器得分手，上季投籃命中率4成97仍是水準表現，18年生涯場均21.1分，德羅展即使不擅長三分球，但出色得分能力能提供穩定角色，仍是爭冠球隊需要的「爭冠拼圖」。

有人嫌德羅展太老，也有人批評德羅展防守平庸，更有人拿大三分世代，像德羅展這種極老派以中距離跳投為主要進攻武器小前鋒，幾乎快要被全面淘汰。

並不盡然。

德羅展(左)上季在國王隊仍有平均18.4分的水準。 路透

現代NBA角色球員效率和功能性球員關鍵性，一直是爭冠球隊最重要配菜，甚至是奪冠非常重要武器，那是開啟球運和扭轉比賽形勢極為重要「開關」。

「俠客」毆尼爾上周評論紐約尼克2025-26賽季成功奪冠，少不了幸運關鍵時刻，如果不是尼克第一王牌後衛布朗森連續多場投進關鍵球，如果沒有前鋒阿努諾比那記石破天驚的空中補籃，歷史不會站在尼克這一邊。

歐尼爾並非貶低尼克實力，他要強調的是奪冠都需要很多「球運」，尼克在總冠軍系列賽四勝中，至少兩場、可能三場都在關鍵時刻能打進決勝球，改變比賽走向，那已經超越實力和天賦。

王牌球星屢屢打進關鍵球，翻轉系列賽，幸運球員打出關鍵進球，改變比賽情勢，這些都是超越實力而且無法掌控的冠軍元素。

德羅展生涯一直被低估，他值得更多肯定與重視，他的進攻得分方式和中距離殺器，擺在任何一支爭冠球隊都發揮作用。

騎士需要一個能持球、自主得分的穩定進攻點，先發很好，替補更有效率，擅長各種進攻得分和中距離跳投德羅展非常合適。德羅展既不會搶哈登鋒芒和球權，更不會佔據戰術角色，他能成功騎士一哥米契爾身旁最重要得分點，為哈登和米契爾解壓。

德羅展曾於2018-19球季至2020-21效命於馬刺三個球季。 美聯社

馬刺同樣需要一個老練穩定中距離進攻武器，當年輕後衛卡瑟爾和哈波三分球不靈光，一對一單打空間卡死，一旦馬刺長人「斑馬」溫班亞瑪很難擠進禁區，靠近籃框持球攻擊，馬刺需要有人挺身打出關鍵進球，改變比賽情勢和節奏，只拿老將底薪的德羅展會成為致勝武器。

雷霆這支年輕球隊肯定需要一個板凳得分武器，用來救急，即使雷霆攻防武器再多再利，德羅展的進攻方式和經驗，永遠是板凳上最保險的爭冠拼圖。

76人什麼武器都有，可能沒有那麼迫切需要德羅展這樣的中距離得分手，但德羅展整個生涯一直都是被忽略和低估的得分殺手，如果詹姆斯出面召募，德羅展也會成為76人爭冠路上很重要的關鍵殺手。

當代NBA強調空間，大量三分，更多一對一單打，像德羅展這樣的中距離得分武器反而更顯特別，他能在任何一支爭冠球隊扮演那塊奪冠拼圖。

老鷹前鋒庫明加心態和球技都不成熟，因此還找不到新球隊，被公鹿裁綽的後衛湯馬斯儘管爆發力驚人，但防守不行、投籃更差，在團隊合作和自我認知上也有落差。

德羅展成熟穩定有高球商，能扮演角色球員融入團隊，過去10幾年一直被低估。 路透

德羅展不同，成熟穩定有高球商，能扮演角色球員融入團隊，過去10幾年德羅展一直被低估，今年夏天德羅展有證明自己可以成為關鍵爭冠拼圖的空間。

希望德羅展好運，更期待他能找到一支最適合他的爭冠球隊。