從什麼都想打到知道什麼不能打 小熊阿姆斯壯蛻變成MVP關鍵

如果看現在小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，簡稱PCA），很容易產生錯覺：這人本來就應該這麼強，不但能跑、能守、能開轟，還鎮守大聯盟最吃運動能力的中外野；今年又學會選球。於是，當PCA的名字出現在國聯MVP討論裡，很多人把他理解成天才終於成熟了！但事實並非如此，這篇我們探討一下，PCA到底是怎麼蛻變。

開季前段的PCA，跟現在根本不像同一人。5月14日以前，他的打擊三圍.236/.306/.369。他仍然可以生存，但離「MVP候選人」很遠。轉折發生在5月中旬，他的站姿、選球策略、揮棒準備，甚至站在打擊區的位置都開始變化，接著瘋狂的6月來到，PCA突然變聯盟最恐怖的打者之一。

整個6月，他26場打出.381打擊率、.468上壘率、.781長打率，敲出40支安打、11轟、20分打點、17次保送，還跑出8次盜壘，獲選國聯單月最佳球員。這不是「手感很好」四個字可以帶過，是徹底主宰對手。OptaSTATS、這家知名的全球運動數據公司甚至找到一組誇張的切片數據：現代聯盟數百萬組18場比賽的區間，只有一次有人同時敲34支安打、5支二壘打、2支三壘打、9轟與6盜，那個人就是阿姆斯壯。

阿姆斯壯改變打擊時往本壘板靠近幾英吋，調整後就讓PCA從凡人翻身進怪物模式，差之毫釐真的就有天壤之別。 法國新聞社

到底發生了什麼？第一個答案只他是往本壘板靠近幾英吋，根據MLB利用Statcast資料分析，5月14日前PCA離本壘板平均約27.3英吋，調整後縮短到約24.6英吋，這2.7英吋、約6.9公分差異，就讓PCA從凡人翻身進怪物模式，有時候不得不說，差之毫釐真的就有天壤之別。為什麼要靠近呢？PCA給的答案是，不想留太大的空間給投手進攻好球帶；當打者貼著本壘板，投手眼中的畫面會改變，如此PCA更容易知道一顆球「必須從哪裡開始」，才能在最後進好球帶。

絲毫改變帶來兩個效果，第一他開始能放掉往內角跑的壞球。第二，他更有能力去覆蓋外角。也就是說，這不是單純移近本壘板，而是重新畫自己的好球帶圖。這種方法，延續PCA更早以前的實驗，2024年他就把自己在打擊區的位置往捕手方向移，希望多一點時間看球，Statcast顯示他一度往後移約一英尺，PCA解釋，希望盡可能更久地看清楚球，他花幾年一直做同一件事，尋找究竟應該站在哪裡，才可轉換打擊能力。

我們接著談第二個答案，PCA開始把球棒豎起來。如果，你把PCA季初與6月打擊影片放在一起，另一個差異非常明顯，最初雙手位置高，大約在肩膀附近，球棒接近水平；到6月雙手下降到胸口與腹部間，球棒則明顯豎起來。較高而平的預備位置，較容易讓球棒進攻擊區的路徑拉長，把手降低、球棒立起，等於讓整套動作更直接。同時，他上半身站更直，兩腳之間稍微縮窄，跨步變大，仍保留類似名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）的heel peel節奏（後腳跟在啟動過程稍微離地。）

以前，PCA的前腳有時向前戳，讓重量停留在後腳，重心也跟著留在身體後方；現較窄站姿配合更大跨步，重心比較容易保持在兩腳間，再順暢地往前轉移。把一堆打擊術語拿掉，說穿就是一句話：「他開始知道怎麼用這副身體進攻。」這對PCA尤其重要，因為他的力量來源不是傳統巨砲那樣厚重，是四肢、軀幹與旋轉速度產生的爆發力，當下盤不再拖累上半身，整個揮棒就變得更自由。

阿姆斯壯(左)的變化還來自於一位關鍵人物布萊格曼(右)，他提醒任何一個打席開始前，不要因為投手丟了顆你沒預期的球，就改變自己的計畫。 美聯社

再補充另一個改變PCA的因素，MLB官網7月一篇報導指出，同效力芝加哥小熊隊的布萊格曼（Alex Bregman）為關鍵人物。5月13日，小熊隊在亞特蘭大打客場，PCA面對亞特蘭大勇士隊終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），過往依賴速球與變速球對付左打的他，第一球偏偏來一顆滑球。PCA揮棒了，打成內野飛球比賽結束。回芝加哥後，布萊格曼找小老弟聊了一下，他給PCA的概念不是什麼秘笈，而是資深打者懂得的東西：「任何一個打席開始前，不要因為投手丟了顆你沒預期的球，就改變自己的計畫。」必要時，要放過這一顆好球。

PCA說，不知道為什麼布萊格曼突然讓他茅塞頓開，前輩甚至鼓勵把這事當成一種遊戲，接下來幾週不斷去執行。結果，一個原本什麼都想揮棒的年輕人，突然開始取得保送上壘，2025整季PCA只有29次保送。到今年全明星賽前，他已經累積41次。去年，他的保送率4.5%，今年一度到10.5%；上壘率也從去年.287到接近.380。更驚人的是，他的揮棒率比去年下降9.3個百分點，是當時所有符合資格打者最大的降幅，這不是單純「最近球看得準」，而是他的進攻策略在改變。

小熊隊的打擊教練凱利（Dustin Kelly）點出一件很有意思的事，目標不是增加保送，保送只是結果，目標是當PCA等到自己想攻擊的球時，不要錯過！PCA並沒有減少揮棒，而是知道什麼球值得全力攻擊。總教頭康索（ Craig Counsell）的一句話，幾乎說完整個故事，他將這套打擊策略稱揮棒模式（swing mode），PCA現在搞清楚你可以一直準備揮棒，卻不代表每一球都必須揮，這是兩件完全不同的事情。大聯盟投手的球實在太快，打者很難等球飛到眼前才開始思考「這顆我要不要打」。

頂尖的打者往是先進入YES狀態：我要打、我要打，然後辨識出不對的那一刻再喊NO。PCA過去的毛病是身體啟動，有時候就煞不住。現在站姿穩、球棒啟動直接，加上站得靠近本壘板，讓他更容易辨識球路，也多了一點點取消揮棒的能力。那一點點時間，對我們沒意義，但對一名要抓98英里直球的打者而言，就是另一個世界。

阿姆斯壯今年對左投OPS從2025年的.594提高到.937，這代表他不只能把右投打爆，擊潰左投也是輕而易舉，這才是PCA突然成MVP候選人的原因。 美聯社

到7月底，MLB官網再談PCA的MVP競爭時，康索自己都說PCA進步的「速度與幅度」幾乎找不到類似案例。一個有趣的數字，PCA今年已多次單場獲得兩次以上保送；而在2023到2025年293場比賽，PCA只有兩場兩度保送上壘。全壘打可能受球場、投手、風向與短期手感影響，但選球發生改變，才會提高一名球員的潛力。今年8月對洛杉磯道奇系列賽，PCA又達成連續兩季25轟25盜成隊史第一人。更值得注意是，他今年對左投OPS從2025年的.594提高到.937，這代表他不只能把右投打爆，擊潰左投也是輕而易舉，這才是PCA突然成MVP候選人的原因。

他不需永遠維持1.400 OPS，PCA過去是具備頂級防守、跑壘、但打擊偶爾被投手破解的球員，新的站位、揮棒機制與選球觀念讓他的打擊，從可被攻擊的弱點提升成穩定正資產，他等級完全不同，因為他的工具正一個一個端出來，這也是棒球最好看的地方。一名巨星的誕生，不需要驚天動地的改造，真的只有幾英吋，以及一個終於想通的打席即可。