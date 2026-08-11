日職／洋將及捕手戰力考量 火腿林家正或有上一軍開箱機會

效力火腿的台灣球員林家正近期在二軍的打擊狀況加溫，從7月中到8月初的6場賽事，共14個打數打出9支安打，打下6分打點，截至8日為止在二軍出賽40場，打擊率3成09，有1轟及12分打點，OPS是7成51，得點圈打擊率高達3成87，打擊成績算是不錯，球季進入8月，手感火燙的林家正是否有上一軍的機會，要就火腿的洋將名額及捕手狀態兩方來看。

首先是洋將名額的問題，火腿今年在洋將使用部分不太順利，投手方面只有3名洋將，分別是兩位台灣球員古林睿煬及孫易磊，再來就是勞（Sauryn Lao），古林在6月14日的交流戰對中日先發投不到4局就退場，被降二軍後就再也沒有出賽紀錄，應該仍處於調整階段；至於在一軍完全沒有出賽紀錄的勞，3月底在二軍投完後就不曾出賽，直到7月中才在二軍登板，但4場都是中繼，兩人近期要上一軍的機會不高。

台灣旅日小將孫易磊是今年對火腿戰力貢獻度最大，也是目前唯一在一軍的洋投，他本季在二軍出賽11場，其中9場先發，防禦率是2.54，拿下3勝3敗，成功複製優異的投球內容到一軍，出賽7場中有2場先發，防禦率僅2.93，1勝1敗2個中繼點，被打擊率只有2成22，三振率高達9.39。

孫易磊(右)是目前火腿陣中唯一在一軍的洋投。 火腿官方X

洋打者部分包括林家正在內共有5人，常駐一軍的只有雷耶斯（Franmil Reyes），雷耶斯在洋聯的各項打擊榜上都排前3名，另外卡斯楚（Rodolfo Castro）雖在一軍的時間不少，但只有51場出賽，也不算是一軍主要戰力，打擊率僅2成24，其他曾在一軍出賽的兩名洋砲，都未達50個打席數，目前在一軍的洋將也只有孫易磊、雷耶斯及卡斯楚3人，並不會影響林家正上一軍的名額。

再來就捕手戰力來討論，火腿目前在一軍的捕手有4人，主要由田宮裕涼及進藤勇也兩人分擔捕手工作，郡司裕也及吉田賢吾雖是以捕手身分登錄，但幾乎已移防三壘及外野；田宮本季出賽74場，有64場先發，是主戰捕手，本季打擊率2成75，有3轟、16分打點，以捕手來說是中上表現，3成10的盜壘阻殺率則排到聯盟第3名，攻守方面都表現不俗。

進藤是23年的第二指名，本季先發32場，成為球隊的二號捕手，雖有3轟，打擊率卻是偏低的1成76，進攻能力稍弱，但守備上沒有失誤，盜壘阻殺率也高達3成89，較田宮優異。

林家正近期在二軍打擊手感不錯。 火腿臉書官方粉專

相對上述兩名一軍主力捕手，林家正在二軍的盜壘阻殺率只有1成79，是必須改善的缺點，但打擊近況或許能讓他獲得上一軍嘗試的機會，田宮整季的打擊率雖不差，近兩個月的打擊率卻直線下滑，7月2成41，8月剩下0成91；進藤近兩個月也只有1成08，拉上林家正試試看能否增強捕手群的進攻能力是一個選項，另外相信林家正在二軍與日職投手已有一定的熟悉度，加上孫易磊也在一軍，投捕搭配應不成問題，就端看火腿教練團的決定了。