日職／163公里火球男+WBC國手歸隊 猛虎鐵牛棚再成形

日本職棒明星賽之後，中央聯盟戰局出現變化。原本並列首位的阪神、巨人兩支世仇球隊，巨人在主場對橫濱DeNA1勝2敗，反觀阪神虎隊遠征到客場神宮球場3連勝橫掃養樂多燕子隊。

一來一往造成了阪神虎領先巨人拉開到2場勝差。比賽內容中，阪神虎隊的後段打線捕手坂本誠志郎頻頻放冷箭，三連戰出現3支全壘打5分打點，包括了第三戰的單場雙響砲，把阪神虎主要課題的下位打線補起來，是3連勝的主要關鍵。反觀巨人隊，關鍵時刻熄火，輸的2場比賽都是1分差落敗。儘管經過週末的三連戰之後巨人又將戰績拉成同以0.556的勝率並列第一，不過依照目前的態勢看來，阪神傷兵陸續歸隊，因此處於稍微有利的局面。

阪神虎隊的主要大利多是他們的鐵牛棚陣容可望再度成形。木下里都、工藤泰成兩名2024年同期選秀入團，球速都可以超過160公里的速球派年輕投手連番上陣，讓養樂多打者難以招架，也展現了阪神牛棚的雄厚深度。

木下里都是2024年阪神虎選秀第三指名，工藤泰成則是育成選秀加入，兩人分別出賽24場、7個中繼點、防禦率2.25，以及出賽36場、12個中繼點、防禦率1.16的成績，在岩崎優、及川雅貴以及新洋投摩雷塔(Dauri Moreta)表現不如預期，2024年投出40次中繼成功的當家中繼左投桐敷拓馬更是防禦率超過7的情況下，支撐了阪神牛棚。

阪神虎隊的主要大利多是他們的鐵牛棚陣容可望再度成形，木下里都讓打者難以招架，也展現了球隊牛棚的雄厚深度。 木下里都IG

尤其是年僅24歲、2024年育成選秀第一指名加盟的工藤泰成，去年的新人球季從春訓開始就受到阪神監督藤川球兒的重用，加上對芝加哥小熊隊的交流賽表現令人眼睛為之一亮，最終以育成新人之姿擠進開幕名單，阪神隊史第一人。

工藤泰成主要武器有卡特球、滑球、指叉球，7月11日飆出163公里的速球，超越了藤浪晉太郎162公里的日本本土投手紀錄，並與前洋投蘇亞雷斯(Roberto Suarez)並列隊史最快，成為阪神新一代的火球男。憑藉著中繼的穩定表現，他在教練團之中的信任度直線上升，8月2日對養樂多第三戰被委以關門重任，並以1局0失分拿下生涯第一場救援成功。雖然回歸洋投多利斯(Rafael Dolis)本季表現尚稱穩定，不過畢竟他已經38歲，培養本土守護神還是當務之急，擁有極品速球、奪三振率高達10.09的工藤泰成就會是未來很合適的人選。

阪神虎王牌中繼投手石井大智可望於月底復出。 美聯社

而對阪神來說，另外一個好消息是王牌中繼投手石井大智可望於月底復出。石井大智在今年WBC經典賽受傷，讓日本武士隊連霸夢碎，也重創了阪神虎隊戰力。

他去年在一軍出賽53場投出37個中繼點，53局只失掉1分，防禦率0.17，是單季50局以上投球局數的投手當中最佳成績，刷新了2011年淺尾拓也的0.41紀錄，也是阪神虎隊優勝封王的一大功臣。原本被評估本季報銷，如果能夠加快速回到一軍，搭配木下里都、工藤泰成等新生代速球投手，阪神的牛棚陣容重組成功，對於接下來的爭冠關鍵期絕對是最大的屏障。