中職／歷經彈力球時代後10年挑戰 從豪打變成強投聯盟

至昨天賽前為止，今年球季中華職棒全聯盟打擊率只有0.250，逼近2004年史上單季新低的0.249，OPS攻擊指數0.653，符合規定打席數，打擊率超過3成的打者只有3人，中職 「投高打低」的態勢十分顯著。

如果大家對上述數據沒什麼概念，我們來看2016年超級彈力球年好了，那一年中職全聯盟打擊率高達0.308，OPS攻擊指數0.851，打擊率超過3成的打者多達17人，你沒看錯，真的就是17人，更有3人打擊率在4成以上締造世界紀錄，包括王柏融的0.414、蔣智賢的0.402、林泓育的0.400，同時全聯盟防禦率5.95，遠高於今年的3.20。

今年中職投高打低的關鍵因素，當然就是比賽用球，2016年中職用球的彈性係數（官方稱為恢復係數，COR）最高值達0.576，近年規定不得超過0.560，不得低於0.540，去年聯盟公布數據為0.547，今年尚未公布，不過應該介於0.540至0.560符合規範。

2016年當時Lamigo桃猿王柏融，以4成14打擊率創聯盟史上單季最高紀錄。 聯合報系資料照

中職比賽用球不彈了，投打數據更能反映真實狀況，2016年聯盟防禦率王羅力，防禦率高達3.98為史上單季最差數據，今年聯盟防禦率榜首為味全龍洋投蔣銲，防禦率低到只有1.32，有機會挑戰2001年蕭任汶以防禦率1.40，勇奪防禦率王的聯盟紀錄。

由於得分下降，搶分不易，近年中職各隊更注重守備、短打、作戰戰術，許多教練都說整個聯盟的守備都變好了，原因在於比賽型態改變，無法再像2016年靠強攻就能打天下，從重攻輕守到攻守均衡，其實這對於台灣棒球發展是好事。

其次，受到大聯盟主流觀念影響，近年中職打者追求長打、往天上打的比例提升，數字會說話，2016年全聯盟滾地球出局為4707、飛球出局是4351，滾飛比1.08，今年滾地球出局為4509，飛球出局則是4956，滾飛比0.91。

中信兄弟張仁瑋目前符合出賽打席，0.322打擊率排名第一。 中央社

追求長打沒什麼問題，但考量中職比賽用球回歸正常，你往天上打，球常去找手套，你打成滾地球，由於用球彈性係數降低，意味滾地球滾速減慢，內野手更有機會接到球抓出局數，這就是全聯盟打擊率和OPS攻擊指數偏低的最關鍵因素。

當然，中職投手有進步是不爭的事實，無論洋投還是本土投手，整體而言和2016年相較都有顯著成長，也是投高打低的重要因子，但投手要生存還是要有兩把刷子，例如具大聯盟資歷的味全龍右投黃暐傑，一軍生涯出賽15場累計防禦率5.51，至今依然無法進入先發輪值，中信兄弟本土強投鄭浩均，今年頻被打爆，防禦率高達6.72。

1992年前統一獅洋砲卡羅打擊率0.326，寫下中職史上數據最低的打擊王紀錄，依現況來看，今年的打擊王很有可能刷新紀錄。

1992年前統一獅洋砲卡羅打(左)擊率0.326，寫下中職史上數據最低的打擊王紀錄，依現況來看，今年的打擊王很有可能刷新紀錄。 聯合報系資料照

最後，不只打擊率降低，今年中職平均每場比賽全壘打只有0.86轟，僅是2016年場均2.51轟的3分之1，10年間全壘打產量銳減，聯盟最低紀錄是2010年的場均0.66轟，如果比賽用球係數和打者攻擊型態不變，中職投高打低的狀態還會持續下去。