76人比2017年KD的「宇宙勇士」強？老詹年輕10歲才有可能

NBA季外太平淡，但只要有「網路超級炸包」杜蘭特，大家都不會無聊。

杜蘭特任何時候都喜歡在網上跟迷對幹，開小帳匿名對噴一直是杜蘭特場外生活重心。

杜蘭特最新力作是比較2026新76人豪華陣容和2017年勇士戰力，「2026費城76人組成豪華陣容，可以同時排出四個場均25分以上能力超級球員，理論上76人強過2017年金勇士。」

這一噴，網路炸鍋。

吐槽杜蘭特心態網友很直接，杜蘭特根本就是在為自己2016年夏天以自由球員身分投靠勇士抱腿開脫找合理藉口。杜蘭特2016夏加入勇士，勇士已經連續兩季打進總冠軍賽，2016年更締造73勝NBA歷史單季最佳戰績，杜蘭特加入勇士，2017、2018連續兩季成功奪冠，杜蘭特連兩年摘下決賽最有價值球員(FMVP)，創造生涯最顛峰表現。

杜蘭特認為2026年76人強過2017年勇士，有他的邏輯和立場：

詹姆斯(中)加盟76人，搭配布朗(右二)、安比德(右一)、馬克西(左二)、埃奇庫姆(左一)，這個組合被杜蘭特視為比2017年勇士更強。 圖由AI生成

拿不同世代兩支球隊對比，肯定沒有標準答案，就好像拿1996年公牛來比2017年勇士，同樣無法分出高下。

我能理解杜蘭特評論基礎：76人第一主力後衛馬克西上季場均28.3分，76人中鋒安比德上季場均26.9分，後衛布朗上季場均28.7分，「老詹」詹姆斯上季場均20.9分，老詹還只是湖人第三號得分手和進攻終結點，湖人前兩號主力唐西奇、里夫斯不管是戰術球權或出手次數都在老詹之上，老詹真想要打出場均25分也沒有問題。

76人還有一名上季場均16分菜鳥新人後衛埃奇庫姆，場均15.2分中生代後衛西蒙斯，論陣容深度、天賦和球星分量、攻防武器，2026年76人都要強過2017年勇士。

網友看法和眼界都很單一，2016年勇士打出單季73勝NBA歷史最佳紀錄，再補進一個場均2016年場均28.2分，堪稱當時聯盟第一進攻得分殺手杜蘭特，2017年勇士肯定強到宇宙，比2026年76人更強大。

2016年勇士補進杜蘭特(左)與柯瑞聯手，也打造勇士2017、2018年連霸。 美國聯合通訊社

勇士連續兩年打進總冠軍賽，又創造歷史單季最戰績前提下，再補上一個生涯正處於顛峰場均28.2分聯盟得分王杜蘭特，2017年勇士就是宇宙勇，網友肯定要集中火力回噴杜蘭特。

76人上季45勝東區第七，老詹已經41歲，他已經不是10年前31歲那個天下無敵，一個人可以扛全隊打進總冠軍賽詹姆斯，2026年76人真能強過2017年勇士，確實有點難又牽強。

如果老詹是10年前詹姆斯，或許2026年76人有機會強過2017年勇士，但只是從帳面上看，76人還沒有經過完美團隊磨合，布朗和老詹都需要重新融入76人，西蒙斯從板凳上來也需要時適應更多沒有球權、戰術更少、角色被稀釋的定位，76人想要馬上打出單季60勝以上戰力，考驗很多。

但今年76人確實可以信賴，像76人這樣的天賦和球星組合只會愈來愈強，邊打邊修正，最大可能是下半季磨合完成進入狀況，為季後賽所有硬仗做好準備。

杜蘭特認為今年76人強過2017年勇士，並不過分，這是基本判讀和對籃球、比賽的理解，一支天賦完整、攻防武器齊全，再把球商超高能融入各種體系定位球權的老詹擺進去，只要沒有傷病來犯，我相信76人不只天下無敵，他們還能連續兩年奪冠。

2026年76人未必強過2017年勇士，但76人只要沒有傷病意外可以順利奪冠，圖為2017年杜蘭特(右)聯手柯瑞(中)與湯普森抱團奪冠。 美聯社

2026年76人未必強過2017年勇士，但76人只要沒有傷病意外可以順利奪冠，甚至連續兩年都能奪冠。

別噴杜蘭特，他說的意思是健康的76人會超級強大，甚至能強過勇士，這我同意。