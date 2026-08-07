中職／熱昏了！韓職取消比賽 聯盟也應及早訂定高溫規定

台灣夏天高溫逐漸升高，動輒36度以上，韓國職棒已有高溫取消比賽的規定，而且也有球迷因高溫看球送醫，中華職棒應該早點制定高溫規定，尤其二軍比賽通常在炎熱的中午或下午，高溫規定不僅是保護球員、教練，更是保護工作人員及球迷。

韓國職棒因應極端酷暑在8月4日正式公布分級高溫規範：分成發布「高溫注意報」」：正常開打；發布「高溫警報」可延後最多1小時開賽；若發布最高級「高溫重大警報」（體感破38度或氣溫破39度），最晚於當天下午1時前決定取消比賽。

「高溫注意報。是預測每日最高體感溫度達33度以上且持續兩天。但比賽照常舉行。「高溫警報」是預測每日最高體感溫度達35度以上且持續兩天。除室內場館大巨蛋外，可參考主場球團意見，將開賽時間延後最多1小時。

「高溫重大警報」則是預測每日最高體感溫度達38度以上，或每日最高氣溫達39度以上。以觀眾及球員安全為優先，最晚於比賽日當天下午1時前決定取消比賽。

韓國首爾蠶室棒球場舉行韓職培證英雄與LG雙子之間的韓國職棒賽事期間，場方向觀眾席噴灑水柱，為現場球迷消暑降溫。 法新社

韓國職棒早有因高溫而取消比賽的相關規定，本季已有多次因酷熱天氣而宣布延賽，尤其是4日LG對SSG的比賽，有一名25歲男性球迷在一壘側應援席突然失去意識倒下，比賽因此中斷約9分鐘，更讓相關單位意識到問題的嚴重，該名球迷在立即通報119並確保呼吸道暢通之下，因疑似心跳停止，一度進行約20秒心肺復甦術，並依119指示持續急救，球迷最後在現場恢復意識。而韓媒也報導，該場比賽接獲25起熱傷害案例，其中2起被列為重症。

因此韓職在5日宣布，5日及6日的一、二軍所有賽事全面取消，且要在6日再召開因應會議，「近期全國持續高溫酷暑，觀眾及球員的安全風險日益升高，對此我們高度重視，因此將召開由各球團團長及韓國職棒球員協會相關人士參與的緊急執行委員會。本次會議將以觀眾與球員安全為最優先考量，重新檢討聯盟在酷暑期間的整體營運方針及相關安全對策。」

目前日本職棒一軍並無高溫取消比賽規定，但二軍比賽則是授權主場球團在氣溫接近40度時可主動決定取消比賽，或將開賽時間大幅延賽，今年年7月22日羅德與歐力士的二軍賽事，在埼玉39度高溫下開打，4局下羅德隊外野手和田康士朗因中暑癱坐送醫，多名球員也出現不適，聯盟考量安全直接宣布該場比賽為「無效比賽」。

此外，日本職棒放寬規定，若遭遇局部性惡劣天氣（包含極端暴雨與酷暑），裁判不用等30分鐘，得直接宣布終止比賽以維護球員安全，並允許球員在高溫比賽中，隨時在場上補充水分。

台鋼雄鷹主場澄清湖球場，球迷經常面臨高溫看球的情況。 台鋼雄鷹提供

中華職棒目前尚未向韓職一樣定出「高溫」停賽標準，一軍比賽周六及周日常在下午4點或5點開打，以降低熱傷害；二軍一般開賽時間為下午2點，在6月至8月夏季期間，部分球場調整至下午4點開打。

台灣夏季氣候高溫且潮濕，根據統計有超過7成的職棒賽事都是在「高溫或極端高溫」的熱壓力環境下進行，近日各地天氣高溫炎熱。根據交通部中央氣象署資料，多處縣市白天氣溫普遍達36°C以上，部分背風側區域甚至有焚風或38°C極端高溫發生的機率。

氣溫加上地面熱氣以及戶外各種排氣如冷氣、汽車排氣…等，加上球場座位緊鄰而座，更讓體感溫度升高，更讓中華職棒應該即早因應極端氣候型態，制定高溫停賽規定。

中華職棒規章針對「比賽舉行及是否繼續之決定」相關規定如下：「因天候、照明設施、天災、及嚴重交通事故之狀況影 響，聯盟得於開賽2小時前作出延賽決定，但在聯盟未發布停賽前，球隊仍須依照正常時程前往球場。」並規定「「因天候因素及天然災害影響，經比賽場地所屬政府機 關宣布停止上班時，比賽是否進行依下列規定辦理。」

中華職棒除了大巨蛋外，均是室外球場，圖為統一獅台南亞太球場，周末下午比賽。 統一獅隊提供

這裡的「天候」因素大多數是指下雨造成的延賽，但有因濃霧過大裁定比賽結束或保留比賽，更有因風勢過大提前宣布比賽延賽的例子，所以中職可依「高溫」宣布比賽延賽，

隨著韓職正式實施高溫停賽新制，台灣球迷與球界也開始討論中職跟進制定具體高溫停賽標準的必要性，或參考韓職的標準，訂定「高溫」比賽的規範，保護職棒教練、球員、相關從業人員及球迷。