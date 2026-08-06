交易大限5大Win Now贏家 道奇奪史庫柏、教士迎麥茲最成功

大聯盟交易大限在一片熱鬧聲中結束，由於今年有塞揚獎衛冕者史庫柏(Tarik Skubal)被放在交易架上，因此可說是2022年索托(Juan Soto)被國民交易到教士隊以來最轟動的一年。其中有5筆交易最有可能立即衝擊季後賽甚至世界大賽，若先不論送出去的潛力球員有誰，執行這5筆交易的買家球隊有機會成為Win Now的最大贏家。

道奇向老虎隊換得史庫柏

道奇向老虎隊換得史庫柏，被稱為今夏交易最大贏家。 法新社

史庫柏的動向之所以如此受到矚目，在於他是當今天下第一強投，又是連兩屆的塞揚獎衛冕者，且球季結束後就要成為自由球員，並可能拿到史上投手最大約。這樣的身份算是史上罕見，前一次可能要追溯到2008年的沙巴西亞(CC Sabathia)了，當年他被交易到釀酒人隊，球季尾聲連三場中三日先發幫助球隊打進季後賽，隔年加入洋基並得到7年1億6100萬美元的合約，成為當時史上最貴的投手。

道奇的志向當然不只是季後賽，他們最大的目標肯定是世界大賽三連霸。他們的輪值陣容乍看星光熠熠，但從數據上來看其實不是最好的，團隊15.1fWAR排全聯盟第5。這輪值陣容除了山本由伸外到了季後賽都有一定的隱憂，例如大谷翔平投球暫時關機，史奈爾(Blake Snell)和葛拉斯諾(Tyler Glasnow)本季僅各投1場與7場，回歸後狀況有待觀察，佐佐木朗希今年的表現到季後賽可能一樣在牛棚發揮會更好，羅布勒斯基(Justin Wrobleski)的進階數據其實沒帳面漂亮，隨時可能校正回歸。這時換來史庫柏就會是一大助力與保險。

史庫柏2024年至今累計的15.7fWAR值為全聯盟第1，2.41防禦率則為第2，他除了例行賽成績領先群雄外，季後賽也是投得虎虎生風。他生涯在季後賽先發過6場，防禦率僅2.04，無疑是位大比賽投手。如此一來道奇在季後賽就會有山本和史庫柏這兩位輪值雙保險了。

教士向老虎隊換得麥茲

教士向老虎隊換得麥茲(圖)，其實今年成績和史庫柏不相上下。 美聯社

老虎送走的另一位王牌麥茲(Casey Mize)其實今年成績和史庫柏不相上下。這位昔日狀元郎終於在合約年投出生涯最佳成績，他本季主投86.2局繳出2.70防禦率、2.58FIP、0.99WHIP的優異數據。他被交易前的3.0fWAR位居美聯第8，略優於史庫柏的2.9。麥茲過去常有健康的問題，今年他證明自己若沒受傷還是能成為王牌。

得到麥茲的教士隊今年上半季戰績僅48勝48敗相當令人失望，但他們在本文截稿前已將戰績提升到59勝55敗，距離季後賽席位只有1場勝差。擁有米勒(Mason Miller)和莫瑞洪(Adrian Morejon)的教士牛棚是全聯盟最強的，團隊6.0fWAR居全聯盟之冠。但他們的先發輪值表現很差，團隊4.3fWAR排在全聯盟吊車尾的第24名，較能看的只有金恩(Michael King)。而麥茲的到來將大大升級教士的輪值陣容，此外他們也向巨人交易來了前塞揚獎得主瑞伊(Robbie Ray)，代表他們不但沒有放棄本季，反倒積極朝季後賽邁進。

費城人向巨人隊換得阿拉斯

費城人向巨人隊換得阿拉斯，目前以.325打擊率暫居國聯打擊王，目標是生涯第4度打擊率榜首。 路透

三屆打擊王阿拉斯(Luis Arraez)過去可說是位被高估的球員。原因在於他雖貴為三屆打擊王，但在這追求長打與上壘的年代，他除了沒有這兩項特長外，守備與跑壘也不怎麼樣，只有純擊球的能力，這也是為何他今年首度成為自由球員卻只能拿到1年1200萬的合約。但阿拉斯今年守備顯然進步很多，他在Fangraphs網站上的防守數值Def為9.0，是全聯盟二壘手第2高，搖身變成金手套等級。

阿拉斯目前以.325打擊率暫居國聯打擊王，目標是生涯第4度打擊率榜首，而費城人隊今年最缺的就是打擊。他們團隊88OPS+排全聯盟倒數第2，並在國聯敬陪末座，完全不像是去年在國聯東區稱王的球隊。他們目前與響尾蛇並列國聯外卡第2，想要連續第五年進季後賽就要靠阿拉斯來解救了。為了迎接阿拉斯的到來，費城人大幅度更動了守備位置，連當家球星哈波(Bryce Harper)都要回去守外野了。

守護者向國民隊換得葛里芬

守護者向國民隊換得葛里芬，他在交易大限前繳出12勝3敗、3.06防禦率、1.08WHIP的出色成績。 法新社

本季從日職讀賣巨人回歸大聯盟的葛里芬(Foster Griffin)意外成為國民王牌。他在交易大限前繳出12勝3敗、3.06防禦率、1.08WHIP的出色成績，他的3.5bWAR值可排在國聯第7。雖然他已30歲，但由於他去日職前只在大聯盟投過8局，因此還保有新人王資格且還是熱門人選。儘管他被交易到美聯的守護者隊即意味著他將與新人王失之交臂，但對於需要競爭季後賽席位的守護者是一大助力。

守護者今年的先發投手表現並不差，團隊10.0fWAR值為全聯盟第8，尤其陣中有位新人王的大熱門兼王牌梅西克(Parker Messick)，以及暫居三振王的威廉斯(Gavin Williams)。然而他們的戰績是很掙扎的57勝57敗，雖然目前暫居美聯外卡第3，但由於美聯外卡之爭瞬息萬變，各競爭者的戰績都相當接近，因此多一位像葛里芬這樣的強投對戰力的提升會有明顯幫助。

小熊向藍鳥隊換得高斯曼

小熊向藍鳥隊換得高斯曼(圖)，他是藍鳥繼哈勒戴後睽違多年的真王牌。 法新社

很多人可能不知道高斯曼(Kevin Gausman)其實是2020年代(2020年至今)累積fWAR值第2高的投手，僅次於惠勒(Zack Wheeler)。他是藍鳥繼哈勒戴(Roy Halladay)後睽違多年的真王牌，本季直到6月中數據都還名列前茅，但之後幾場狀況較差使他目前帳面數字沒那麼好看，防禦率高達4.38，但進階數據其實不差，FIP有3.51，很有機會校正回來。小熊今年就是缺一名王牌投手，他們的先發投手團隊4.3fWAR僅排全聯盟第26，高斯曼的到來正是他們最需要的。此外他們也向大都會交易來霍梅斯(Clay Holmes)，讓輪值戰力更加提升。目前他們戰績65勝49敗在國聯外卡名列第1，若要持續保持領先確實很需要這兩位先發即戰力。

其他焦點：除上述提到的5大交易外，光芒向大都會換得佩洛塔(Freddy Peralta)、紅襪向金鶯換得拉契曼(Adley Rutschman)、藍鳥向天使換得索利安諾(Jose Soriano)、白襪向水手換得卡斯提羅(Luis Castillo)也是值得觀察的重點。這幾位或許今年表現沒有特別突出，但過去都曾風光過，表現也有機會再度反彈，替新東家立下功勞。