不只續約杜倫難解 活塞雷聲大、雨點小的休賽季打什麼算盤？

平平是受限自由球員，平平是市場上少見的年輕中鋒，湖人剛以大約與豐厚資產招攬的凱斯勒（Walker Kessler）命運顯然和活塞隊杜倫（Jalen Duren）大不相同，上季杜倫繳出一張破繭而出成績單，出賽70場，場均貢獻19.5分、10.5籃板、2助攻、0.8抄截、0.8火鍋，PER（球員效率值）高達26.1，真實命中率聯盟第一，榮譽方面也是收穫不斷，生涯首度入選明星賽，以22歲之齡獲選年度第三隊，還在年度最佳防守球員票選中獲得票數，從數據、獎項來看都碾壓凱斯勒，儼然是冉冉升起的聯盟新生代頂尖長人，但如今卻在續約上與母隊陷入僵局，季後賽的表現佔了絕大因素。

以杜輪在例行賽表現，絕對有資格被視作一哥康寧漢（Cade Cunningham）身旁的當家二把手，但深受球隊期待的杜倫，不只沒把例行賽成績同步帶至季後賽，還打出堪稱災難性表現，出戰14場季後賽，杜倫上場時間從例行賽33.8分鐘降至30.1分鐘，場均只能貢獻乏善可陳的10.2分、8.5籃板，命中率從65%慘跌至51.4%，首輪遭到魔術隊「情敵」卡特（Wendell Carter Jr.）壓制，場均已被防至10.6分，晉級次輪強碰騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen），表現更慘自然可以預期，7場比賽中有3場得分沒上雙，場均剩下9.9分，整輪累積正負值為-28，完全不復例行賽交手騎士3場平均21.7分、12.3籃板的神勇表現，例行賽後段展現的面框技術、運球突破終結等技能全都使不上力，只能仰賴二次進攻與籃下終結，失去單挑能力，也失去持球權限，在季後賽戰場只能做最熟悉的藍領工作。

杜倫季後賽遭到對手針對，尤其被騎士雙塔狠狠壓制，最後甚至被教練棄用。 美聯社

季後賽是考驗球星真功夫舞台，會在高壓防守中降產，抑或是增產帶隊，劃分了普通球星與超級巨星，季後賽能進一步升級的球員少之又少，效率驟降是人之常情，但杜倫不單單是降產，別說是球星，連能否當一名稱職先發都要打上問號，與騎士隊系列賽就後段逐漸被棄用，教練團對替補中鋒里德（Paul Reed）的信任程度明顯優於杜倫，活塞身為東區第一，卻從首輪就寸步難行，連兩輪打滿7場最終遭淘汰，杜倫絕對是罪魁禍首，他是活塞今年最大的驚喜，也是今年季後賽最令人失望的球員。

陣中自選自養球星獲得年度隊伍肯定，絕對是屬於球團的榮耀，但對於杜倫的獲獎，活塞恐怕完全笑不出來，因為這同時解鎖了讓杜倫取得30%頂薪的資格，續約金額最多能來到5年2.87億美元，用一年將近6000萬美元價碼簽下一位剛在季後賽崩盤、成績如同路人的偽球星，活塞肯定不願意加入這場賭注；杜倫方感受也好不到哪裡去，在例行賽結束的當下，杜倫的頂薪續約幾乎有大半收入口袋，只要在季後賽能正常發揮，就能讓球團打開荷包心甘情願掏出大約，但他徹底失敗了，喪失談約底氣。

不過杜倫並沒有放棄他的頂薪夢，在談約時始終踩死底線，不願在金額上做出太多退讓，想當然爾，活塞對於提出頂薪報價興趣缺缺，但也不願意平白無故放走主力中鋒，加上今年市場上同時具備3000萬以上空間，對於優質中鋒又有強烈渴求的隊伍極度稀缺，最有可能出手的湖人又早早情定凱斯勒，兩造只得繼續僵持下去，看誰先決定退讓。

「杜倫人生」如何收場是活塞管理層今年最大課題。 美聯社

從客觀角度來看，不管是以較為優惠價格續約，甚至是徹底撕破臉，杜倫接受一年960萬的合格報價，明年以完全自由姿態投身市場，杜倫續留活塞仍是最有可能方向，毫無疑問「杜倫人生」如何收場是活塞管理層今年最大課題，事實上這可能是活塞在康寧漢時代最關鍵的休賽季，杜倫身價即將翻倍，明年換另一年輕核心湯普森（Ausar Thompson）結束新秀合約，陣容主軸陸續喪失新秀薪資紅利，時間線不可同日而語，除此之外，活塞上季戰績提升了16勝，從第六躍居第一，在次輪止步是自2007-08賽季後最佳，藉由這14場紮紮實實的硬仗，活塞需從中決定哪些人適合待在陣中輔佐康寧漢，判斷目前陣容缺口，並善用逐漸緊縮的薪資紅利抓住補強契機。

從去年季中開始，一路至季後賽被淘汰，活塞想尋覓合格的二號持球點，分擔康寧漢的組織壓力，一直都是公開的秘密，包含湯普森、羅賓森（Duncan Robinson）、赫爾特（Kevin Huerter）持球破壞力都不足，在自由市場開市之前，也曾傳出想清出薪資空間，以開出頂薪跟湖人搶里夫斯（Austin Reaves），但隨著湖人早早將薪資拉滿綁住里夫斯，活塞落空後動作似乎又沉寂了下來，還放走了陣中少數持球側翼哈里斯（Tobias Harris），哈里斯不只是精神領袖，在季後賽還能屢次用個人單打消化回合，上季季後賽場均18.1分、34.6分鐘皆僅次於康寧漢，沒能順利留人，影響力可見一斑。

全世界都知道活塞需調第二持球點，但他們沒留住老將哈里斯(中)，羅賓森也不會是解答，休賽季操作操作只能說是雷聲大、雨點小。 美聯社

休賽季正在邁入尾聲，但活塞的操作只能說是雷聲大、雨點小，不過活塞並非躊躇不前，或是沒有勇氣進行大交易，根據底特律媒體報導，若雷納德（Kawhi Leonard）在被交易至暴龍前曾有意加盟活塞，活塞仍願意做出賭博，畢竟他們手上目前還有著7張首輪、一大票次輪與一些CP值不錯的年輕球員，隨時有籌碼能放手一搏。

總管萊登（Trajan Langdon）強調，球隊目前仍有所不足，進步必須來自內外兩個層面，從2019年開始，再無球隊能完成連霸偉業，除了尼克隊這個特例──一哥不朗森（Jalen Brunson）與一票頂級綠葉都是透過簽約或交易而來，交易全明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的籌碼也是原先在自由市場上簽約的藍道（Julius Randle），其餘冠軍球隊都是以自家培養的球星為核心，雷霆2024年遭獨行俠淘汰後，需要更多的護框人手，所以重金挖角哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），金塊在奪冠路上也不斷擴充外線防守與投射能力，塞爾蒂克則替球隊增加持球點與外圍空間，採取激進策略不是上策，在連年征戰季後賽過程中，仰賴球員自身的進化，以及精明的操作引進角色球員，才能打造真正的冠軍陣容。

活塞最核心的問題是要尋找可靠的二號持球點，分擔康寧漢的組織壓力。 法新社

二號持球點當然很重要，但持球者一向是價值最高的位置，也鮮少出現在自由市場，物以稀為貴，現實層面來看，今年市場上並沒有那麼多合格選項可以考慮，透過交易可行性較高，活塞在選秀會上帶走奧科里（Ebuka Okorie），搭配去年異軍突起的詹金斯（Daniss Jenkins），也是希望能從隊內獲得解答，除此之外，活塞還有另一項弱點是投射能力，去年季後賽活塞場均三分出手排名倒數第三，例行賽則僅勝過國王隊，低產且效率中等，休賽季這點獲得不小改善，柯林斯（John Collins）、喬伊（Isaiah Joe）都有著不俗投射履歷，但這是否足夠？取決於康寧漢、杜倫、湯普森三劍客能否更進一步，尤其是湯普森，身為年度防守第一隊級別的外線大閘，球隊的外線防守體系建立在其驚人活動力與覆蓋面積，但湯普森生涯場均出手1次外線，命中率20.4%乏善可陳，去年更是只剩下場均0.3次出手，在場上沒有外線牽制力，自然無法拉扯空間，給予康寧漢發動擋拆時充足的進攻空間。

回到去年季後賽，對戰組合往往比任何事情都還重要，如果今天活塞敗給了尼克，而不是遭到尼克橫掃的騎士隊，外界對活塞觀感也許會截然不同，人們不再覺得他們距離爭冠遙不可及；休賽季氛圍也會緩和許多，甚囂塵上的論點不再是大刀闊斧重整，而只是稍微調整陣容，再給這群年輕球員一點成長、學習，顯然萊登願意相信平行時空中的這個可能性，相信缺乏持球者不是去年擊倒活塞的真正理由。

杜倫和康寧漢的組合仍有可能繼續成長，也是活塞保持耐心的原因。 法新社

萊登操盤風格向來不是魯莽豪賭，他依然選擇把籌碼壓在賭桌上，只是賭的不是交易市場，而是陣中三位核心仍有持續進步的空間。他相信，這群初露鋒芒、也曾經歷失敗洗禮的年輕核心，能在關鍵時刻做出更成熟的決策；再搭配更適配、也更甘於扮演綠葉角色的隊友，活塞就有機會再向前跨出一步，正式躋身爭冠梯隊。如果一切都朝著萊登心中最理想的藍圖發展，活塞將以更具深度、更有餘裕的陣容，成為東區不可忽視的勁旅；但若結果再次令人失望，沒有趁這個休賽季進一步改善球隊體質的決定，也終究會讓萊登承擔所有質疑與代價。