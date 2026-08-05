中職／黃衫二軍王出頭天 陳文杰蛻變雄鷹王牌球星

自2019年開始，因應味全龍復隊與台鋼雄鷹成立，聯盟舉行了四次擴編選秀，總計18人轉隊。這項規定的目的，主要是透過挑選各隊保護名單外的球員，新球隊不必完全依靠新人，而是能引進有職棒經驗的選手，讓陣容兼具即戰力與傳承，協助新球隊在創隊初期能夠快速建立基礎戰力。

長期戰力充足的中信兄弟，在外溢效應的情況下，成為挖掘即戰力的重要目標。他們被選走的球員包含曾單季15轟的曾陶鎔、榮獲金手套與最佳十人的吳東融、二軍四冠王陳文杰，甚至杜家明也都是二軍打擊三圍「3/4/5」的好手。他們在轉戰新球隊後，初期都獲得大量上場機會，成為建軍的重要一環。

張肇元來到雄鷹後成長為強打捕手，可惜本季因傷報銷。聯合報系資料照

2022年成軍的台鋼，建對初期就展現獨特的策略，從選秀、交易及買斷，找來許多有經驗，但上場機會不多的球員。他們不僅在擴編選秀中挑到多位即戰力，也透過後續操作強化陣容。張肇元在加盟後進步幅度驚人，打擊火力大幅提升，被視為最佳進步獎的熱門人選，雖然最後沒有入圍，但他的表現已經符合最佳十人與金手套的資格，躍身成為聯盟數一數二的強打捕手。杜家明則在二軍展現穩定打擊，成為台鋼早期的重要火力支援。陳文杰更是直接接手外野，成為球隊的看板。至於郭俊麟，則被交易換來江承諺，讓江承諺扛下一軍先發輪值，成為目前最強的本土左投先發。

在這些人之中，最具代表性的就是來自中信兄弟，多年稱霸二軍的陳文杰。他在兄弟二軍拿下打擊王、安打王、盜壘王、打點王等九座獎項，連續數年都是二軍的絕對明星，卻因外野人手充足而始終缺乏穩定出賽機會。雖然在2022年獲得較多一軍機會，但2023年的低潮，讓他沒有獲得球隊保護，被台鋼相中改當雄鷹，這一度看似是生涯的挫折，卻意外成為轉折。

轉戰台鋼雄鷹後，他一直被視為外野主要戰力，即使受傷還是努力奮起，他用表現證明自己。今年的成績更是耀眼，超過3成打擊率與 OPS .762，進階數據如 OPS+ 高達 133、wOBA .361，打擊 PR 幾乎都落在聯盟前百分之十。BABIP .341 顯示擊球品質穩定，K% 僅 12.1% 更突顯他在控球能力上的進步，能有效減少三振並提升上壘率。他不僅在攻擊端穩定輸出，守備也拿下金手套，並入選明星賽。洪總更曾公開表示，陳文杰是球隊不可或缺的外野核心，無論攻守都能帶動全隊士氣，這樣的評價已經證明，他已經不再是只能稱霸二軍的球員，儼然蛻變為台鋼的看板球星。

台鋼雄鷹陳文杰本ㄐㄛˋ超過3成打擊率與 OPS .762， OPS+ 更高達 133。圖／台鋼雄鷹提供 葉姵妤

然而，並不是所有缺乏舞台球員都能這麼幸運，可以在還仍有戰力時，有轉隊的機會。美國職棒就有「規則五選秀」，最經典的例子是 Johan Santana，他原本在母隊小聯盟表現不錯，卻因人手充足而沒有機會，透過規則五被挑走後才獲得穩定出賽，最後一路成長為塞揚獎王牌。陳文杰就如同台版Santana，他在兄弟二軍累積多項獎項卻始終難以立足，直到擴編選秀被台鋼挑走才迎來轉折，如今已蛻變為雄鷹的看板球星。

江承諺扛下一軍先發輪值，成為目前最強的本土左投先發。聯合報系資料照攝影 曾原信

中職現在有快400位本土球員，然而僅有約150人是一軍主力，代表有超過一半的球員還在拚搏等機會。陳文杰靠著在黃衫二軍時，九座獎項累積的底子，調整心態、持續努力，把握住擴編選秀帶來的舞台，加上展現出的自信與形象，終於出頭天，蛻變為雄鷹的王牌球星！