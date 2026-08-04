綠衫軍能掀起大浪 讓柯瑞捨棄代表勇士王朝所有一切嗎？

這些天NBA有一些非常勁爆又嚇死人勇士傳聞：

塞爾蒂克打算打包36歲前鋒喬治+射手豪瑟+兩首輪籤，跟勇士交易柯瑞。

ESPN電視球評柏金斯建議，勇士正在浪費柯瑞生涯最後機會，柯瑞應該要為自己生涯爭冠做出規畫，離開勇士，勇士也可以提早進行重建，換取更多重建籌碼和資源。

柏金斯評析，「勇士已經連續三年都只能打進季後賽附加賽，目前這套陣容和未來都沒有爭冠競爭力，在西區最多只是附加賽球隊，今年夏天自由市場沒有任何收穫、改變，詹姆斯最後也沒有選擇加入勇士。」

即將39歲柯瑞生涯已經沒有時間等待勇士做好補強與奪冠準備。

柯瑞(左)2015年首度在勇士隊奪得NBA總冠軍，右為當年戰友伊古達拉。 美國聯合通訊社

喜歡誇大NBA情報美國媒體Heavy甚至建議，「勇士應該考慮跟馬刺談一筆關鍵交易，勇士送出柯瑞，換來馬刺後衛哈波、福克斯+一首輪籤+一首輪互換，馬刺可以藉由柯瑞能力完成奪冠目標，勇士也能得到未來後場建隊核心哈波和首輪籤，著手重建工程。」

勇士是今年夏天NBA30支球隊中，唯一一支沒有任何補強和改變球隊，勇士上季37勝45敗西區第10，透過附加賽沒能打進西區八強季後賽。勇士今夏只有續留下中鋒霍福特、前鋒格林、後衛梅爾頓、長人波爾辛吉斯，沒有進行任何球員交易，自由球員市一無所獲。

勇士兩名主要輪換前鋒巴特勒和後衛穆迪仍躺在病兵名單，巴特勒最快也要12月才能傷癒歸隊，穆迪可能要等到下半季看恢復情況再說。

維持上季相同一套又老又傷陣容，柯瑞明年39歲，格林36歲，巴特勒37歲，霍福特41歲，勇士何以為繼？勇士總管鄧李維近兩年操盤手腕和營管談判能力飽受質疑。

維持上季相同一套又老又傷陣容，柯瑞(左)明年39歲，格林(右)36歲，巴特勒(中)37歲。 路透

勇士會按兵不動，主因是近兩年在自由市場搶大咖球星並不順利，談交易公鹿「字母哥」安戴托昆波失手，等湖人前鋒詹姆斯點頭加盟失望。

次因是迫於形勢，畢竟38歲柯瑞還能打出生涯顛峰表現，只要柯瑞健康，勇士仍有機會在西區翻身。

勇士老闆拉科布一直在決心重建與圍繞柯瑞繼續爭冠之間，選擇邊走邊看，隨機應變，其實才是勇士近三年頻頻卡關最大關鍵，另外就是去年續約庫明加和今年2月交易庫明加，擔誤勇士布局至少1-2年時間。

不過勇士這兩年運氣確實不好。

上季勇士37勝45敗，第一王牌柯瑞因傷只打了43場(一季82場)，第二王牌巴特勒前十字帶斷裂重傷只打38場，任何球隊第一和第二王牌加起來缺陣超過一半場次，再強大球隊都扛不住。勇士主力中鋒霍福特上季也只打了45場，波爾辛吉斯2026年2月被交易到勇士也只打了15場，梅爾頓因傷只打49場，穆迪上季出賽60場直接重傷報銷。

柯瑞(左)上季因傷只打了43場。 美聯社

球隊最重要六名主力有將近半個賽季都在傷停，其中三名主力季後賽直接報銷，勇士整季幾乎沒能湊齊完整陣容打出完美團隊。

勇士選擇相信柯瑞，靜待巴特勒、波爾辛吉斯、梅爾頓、霍福特健康回歸，這樣的耐心和等待仍在持續。

勇士今年選進23歲高齡新秀206公分前鋒倫德伯格(Yaxel Lendeborg)，球技和球商成熟度都高，並摘下今年NBA夏季聯盟最有價值球員，投籃出色、身體對抗性和持球能力都是即戰力，勇士教練柯爾已計畫開季把倫德伯格拉上先發，提升速度、創造空間，增加禁區厚度與對抗性。

柯瑞代表勇士王朝和所有一切，只要柯瑞還能打出顛峰表現，勇士仍有機會在西區季後賽扮黑馬。 美聯社

今年八月柯瑞應該會跟勇士提前續約，但降薪是必然，因為勇士還要為重建操作保持彈性空間，合約初估會在兩年3000-8000萬美元之間。

柯瑞代表勇士王朝和所有一切，只要柯瑞還能打出顛峰表現，勇士仍有機會在西區季後賽扮黑馬。