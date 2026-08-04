至今找不到第4名可用洋投 中信洋投海戰術面臨失敗

中信下半季戰績仍無起色，目前7勝11敗，與富邦同處墊底位置，就攻守各項數據來探究原因，會發現中信其實下半季在進攻方面有很大的改善，2成87的團隊打擊率、79分得分等打擊成績都是聯盟第二名，178支安打則是聯盟最多，較上半季進步許多，防守部分僅有8次失誤，守備率9成88仍是6隊最佳，維持與上半季相同的防守水準。

下半季之所以戰績仍不濟的主因就是投手的表現，中信上半季團隊防禦率是4.23，與270分的失分都是最差，下半季團隊防禦率3.99，總失分為75分，表現僅贏過下半季投手崩盤的富邦。

羅戈是中信目前的一號洋投。 中信兄弟提供

中信的先發投手群在下半季的狀況尤其糟糕，6名先發投手中防禦率最低的竟然是羅戈的3.80，本土先發鄭浩均及伍立辰分別是6.32及5.25，另3名洋投也都超過4.0，本土固然不佳，洋投表現也沒有好到哪裡去。

中信近幾年採取大量洋投海的策略，去年總共用了7名洋投，包括續留的德保拉及克迪、分別從富邦及統一網羅過來的勝騎士及羅戈、新簽的黃博多、李博登、韋禮加及柯威士等，人數是6隊之冠，投球內容有好有壞，羅戈、李博登、黃博多3人共先發62場，合計拿下28勝，如果加上6月肩傷整季報銷的德保拉，先發9場拿下5勝，洋投對中信去年戰績的貢獻十分顯著。

中信趕在洋將登錄大限前找來新洋投杰克。 聯合報系資料照

在7月底簽下澳洲洋投杰克，使得中信本季起用的洋投人數是超過去年的8人，人海戰術無法複製去年的好成績，至今洋投仍然先發多達53場，佔了整體的6成8，卻只拿到18勝，勝投變少不光是投手一個人的責任，與球隊的攻守也有關，但就如同上述所說，進入到下半季，連洋投的狀況都有顯著下滑的現象。

勝騎士傷癒復出，表現不如以往。 中信兄弟提供

去年投出11勝、1.84防禦率，MVP等級成績的羅戈，今年狀況不如前，防禦率只有在首場及5月中一度降到2字頭以下，其他時間都超過3.0，下半季先發4場，投23又2/3局失掉10分，防禦率是3.8，幸好近兩場回穩，12局無失分；傷癒復出的勝騎士狀況更是明顯下滑，先發15場只有8場優質先發，進入下半季防禦率是4.15，整季則是3.56。

德保拉今年傷癒復出，5月初才在一軍出賽，前兩個月表現不錯，6次先發拿到3勝3敗，防禦率僅有2.18，7月中後狀況驟變，近兩場先發投10又1/3局，狂失14分，後續仍待觀察

德保拉近兩場先發大爆炸。 中信兄弟提供

羅戈、勝騎士及德保拉的成績雖與過去幾年有落差，仍是可靠的主力先發，中信今年與去年對比的最大不同就是，除了這3人外，至今還找不到第4名可靠的先發洋投，有日職經驗的黎克、回歸中職的菲力士等兩人在一軍的成績完全不符預期，陶樂及馬奎爾至今未上一軍，在二軍也多以中繼出賽，要玩洋投風火輪也玩不起來，隨著洋投大限越來越接近，中信的洋投最後希望就在杰克身上了。