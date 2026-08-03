日職／扳倒世仇決定成敗 巨人大躍進、火腿大失速

日本職棒明星賽於7月28、29日分別在東京巨蛋、富山市民球場舉行，而中央聯盟的讀賣巨人與阪神虎這對世仇，同時也是戰績領先的兩隊，剛好在NPB明星賽前最後的系列賽中正面對決。結果巨人隊到阪神大本營甲子園球場踢館成功，以2勝1敗贏下系列賽，同時若不是7月26日的第三戰以0比1惜敗，就可以完成客場3連勝橫掃。

即使如此巨人在明星賽之前對戰阪神7勝10敗，雖然仍是敗多於勝的劣勢，不過相較於去年整季的對戰8勝17敗，巨人隊已經有很大的進步。代理監督橋上秀樹帶兵適才適所的調度，適度讓選手休息的管理方式獲得不少好評，在巨人軍深陷前監督因施暴醜聞去職、最低迷的時候把球隊帶到第一名，聲望直線上升。

阿部慎之助今年帶到交流戰之前，當時46場比賽24勝22敗、暫居中央聯盟第三名。橋上秀樹緊急接手之後，巨人打出26勝18敗2和的成績，勝率達到0.591，在明星賽之前與阪神並列央聯第一。由於養樂多已經被甩開到6.5場勝差，加上村上宗隆離隊、山田哲人受傷勢影響一直無法回歸到戰線，要追趕上領先群有難度，央聯的阪神、巨人「雙強鼎立」態勢愈來愈明顯。

巨人本季有井上溫大（9勝5敗、防禦率2.11）、竹丸和幸（7勝7敗、防禦率2.97）兩大年輕左投坐鎮，野手浦田俊輔、石塚裕惺、小浜佑斗、知念大成、笹原操希等年輕選手陸續冒出頭，配合上橋上秀樹監督的巧妙運用調配，收到很好的效果。反觀阪神虎隊的野手陣容，除了近本光司受傷之後由高寺望夢頂替之外，其餘主力選手佐藤輝明、森下翔太、中野拓夢，陣容較固定，但也因此讓人擔心明星賽之後的體力能否維持。

軟銀(圖)、日本火腿這組對戰組合，堪稱近年的洋聯死對頭，這個組合則呈現了極為懸殊的差距，明星賽之前軟銀以12勝2敗整整壓過日本火腿隊。 軟銀IG

另外，軟銀、日本火腿這組對戰組合，堪稱近年的洋聯死對頭。這個組合則呈現了極為懸殊的差距，明星賽之前軟銀以12勝2敗整整壓過日本火腿隊，勝場比敗場高出達10場之多。軟銀對西武8勝9敗、歐力士7勝8敗其實都是居於劣勢，甚至對墊底的樂天也只以8勝7敗「險勝」，但靠著對日本火腿的大進補，成為軟銀在前半球季獨走的關鍵。期間還發生7月14日賽後日本火腿隊監督新庄剛志對比賽內容大感不滿，比賽結束後4分鐘就迅速離開球場的狀況。

新庄剛志非常清楚贏不了軟銀就很難在洋聯稱霸，而在他的帶領之下日本火腿隊這兩年好不容易將對戰軟銀的成績維持在勢均力敵，分別是2024年12勝12敗1和以及2025年的12勝13敗，沒想到今年要力拼優勝，卻碰到了極大的屈辱成績。日本火腿開季之後對戰8連敗，5個對戰組合都輸掉，3月27-29日以及5月22-24日兩個客場的系列賽都遭到軟銀橫掃。

軟銀本季其實起跑並不順遂，在連續兩年洋聯最多勝投手有原航平轉回日本火腿，古巴王牌左投莫尼洛受傷，開幕戰先發上澤直之因傷脫離一段時間的情況下，卻依舊以58勝34敗1和的戰績在明星賽之前保持獨走，領先第二名的西武獅隊5場勝差，尤其又對日本火腿呈現壓倒性的優勢，戰力深厚的程度恐怕會讓其他洋聯球隊感到相當頭疼。