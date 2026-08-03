慘到被移出先發輪值 從日職挑戰大聯盟今井達也困境是什麼？

本季以3年5400萬美元加盟休士頓太空人的今井達也，簽約前被視為能立刻扛起先發輪值的即戰力，能獲如此高的評價，除了日職前輩們的成功履歷，還有他在西武獅最後一季的實績背書，去年繳出ERA 1.92、178次三振以及45次保送，證明他確實有資格挑戰棒球最高殿堂。然而在登上大聯盟後，他的表現卻判若兩人，三振能力幾乎沒有褪色，卻屢屢投倒自己，因保送、失分被提前被拉下投手丘，教練團近日將他調往牛棚。截至台灣時間7月31日，今井在15場先發登板中僅吃下58.0局，附帶72次三振與40次保送、ERA 5.83，用一句話形容，就是「能投三振，卻吃不了局數」，究竟這位日本右腕是哪裡出了問題？

毋庸置疑的三振能力

今井最不需要擔心的，就是球威的壓制力貨真價實，包括聯盟PR 91的的揮空率（Whiff% 32.3%）以及PR 89的三振率（K% 28.7%），是連後援投手都難以企及的等級。尤其是他用量高達45.4%的滑球，變化軌跡更像我們常見的變速球，因此成為對付左打者的利器，對戰打者的打擊率僅 .175、39.8%的揮空率，帶來正4的Run Value，稱得上是聯盟數一數二難打的武器球。

今井達也(左)在日本好不容易磨出來的控球，來到大聯盟後彷彿又被打回原形。 路透

如同太空人總仔艾斯帕達（Joe Espada）所說，「今井在狀況好的時候，球是打不到的」；相反地，當他投不進好球帶，一切又另當別論。今井在日本好不容易磨出來的控球，來到大聯盟後彷彿又被打回原形，他的每9局保送數（BB/9）在NPB生涯逐年下修，從2022年的5.1、2023年的4.1、2024年的3.6，一路進步到2025年的2.5，是他能取得大聯盟入場券的關鍵。但來到最高殿堂，這項數據又暴漲到6.1。且不論投球內容好壞，今井的每場先發幾乎都充斥著大量保送，目前已經有7場比賽單場出現4次以上的保送，說他最大的敵人就是自己也不為過。

球種過於單一的致命弱點

深究今井保送過多的問題，會發現他真正的困境，或許是出在球種武器庫過度單一，他的四縫線/伸卡球加上滑球用量，合計佔比高達93.4%，等同他幾乎只靠兩種球路在應付整個大聯盟打線。作為一個大聯盟的先發投手，除非你的兩種球路都是稀世珍寶，否則缺乏第三種變化球，很難在第二、第三輪持續繳出有效率的解決方式，打者會更容易抓到他速球與滑球的節奏與軌跡，如同他在日職賴以為生的速球，本季至今僅繳出負3的Run Value，顯然被打者提前鎖定，這也是他常在投不滿4局就提前退場的原因。

今井達也球種過於單一的致命弱點。 美聯社

明星賽後，太空人球團鼓勵今井增加第三顆球路的用量，當時對上馬林魚一役就是如此，他投了12顆變速球，雖然控球仍待加強，但只要能壓在9號位就能有不錯的效果，最後繳出6局失1分、8K（3BB）的好投，證明多元的球種配置，多少還是能讓打者更難提前預判來球——然而這一切都建立在好的控球之上，他在下一場對上天使的比賽中又被打回原形：0.2局就送出4次保送，本季第三度未能投滿一局。這也成為壓倒駱駝的最後一根稻草，隨後太空人球團將他移出先發輪值，轉往牛棚待命。

今井達也的三振能力，從日職到大聯盟從未打折扣——揮空率、三振率都維持在聯盟前段班，但控球與球種的缺乏，讓他難以撐過打線的第二、第三輪對決，局數自然吃不深。而他本季的掙扎，某種程度上也是許多旅美日籍投手初登板大聯盟的縮影，他們的球威從來不是問題，真正決定能否站穩先發輪值的，往往是控球與武器庫的深度。如今太空人再度登上美西龍頭，自然沒有太多餘裕讓今井慢慢適應，才將他移往牛棚，想要看到今井再度以先發投手身份登板，恐怕是要等到明年球季了。