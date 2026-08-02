中職／江坤宇挑戰游擊金手套7連霸 先跨過張政禹這一關

今年球季中信兄弟當家游擊手江坤宇，強勢挑戰游擊金手套7連霸，不過他遭遇強力挑戰者，就是味全龍游擊手張政禹。

2020年到2025年江坤宇守游擊共計655場，其中641場先發，總共守了5669.2局，在2977次守備機會當中，只出現57次失誤，游擊守備率是亮眼的0.981，堪稱中職史上守備最穩定的游擊手。

江坤宇締造游擊金手套6連霸期間，守備率最差是2020年的0.971，最佳是2025年的0.990，失誤最多是2020和2021年的14次，最少是2025年的5次。

今年球季江坤宇因傷勢和狀態不佳的問題，開季攻守都有些低迷，還好5月開始狀況逐漸回穩，目前他守游擊59場有54場先發，總計守了477.2局有4次失誤，游擊守備率0.983，還是有一定水準。

本季全龍張政禹多次完成六星級美技守備，守備範圍又寬廣。 聯合報系資料照

我們再來看張政禹，本季張政禹守游擊63場其中52場先發，總計守了483.2局出現3次失誤，游擊守備率0.986，帳面數據略勝江坤宇，而且今年張政禹多次完成六星級美技守備，守備範圍又寬廣，如果要在現在這個時間點投票，張政禹確實有可能擊敗江坤宇，拿到今年的游擊金手套。

其他4隊主戰游擊手方面，統一獅陳聖平有5次失誤，游擊守備率0.980，樂天桃猿馬傑森有8次失誤，游擊守備率0.970，台鋼雄鷹曾子祐有10次失誤，游擊守備率0.967，富邦悍將池恩齊有5次失誤，游擊守備率0.978，都與江坤宇、張政禹有一些落差。

26歲的張政禹年紀只比江坤宇大26天，兩人是同一世代的球員，2018年江坤宇從平鎮高中畢業投入中職季中選秀，獲中信兄弟第3指名，同年選秀美和中學畢業的張政禹落榜，選擇就讀南華大學，隔年再度叩關獲味全龍第11指名。

江坤宇去年完成金手套6連霸。 CPBL中華職棒聯盟提供

江坤宇進入中信兄弟經過二軍短暫磨練，2020年就成為黃衫軍當家游擊手，張政禹也在2021年、也就是味全龍重返中職一軍的第一年，成為球隊主戰游擊手，只是他的守備一開始並不穩定，2021、2022年的游擊守備率分別為0.952、0.945，2024、2025年進步到0.963、0.964，不過仍與江坤宇有一段差距。

張政禹游擊守備更穩定，他歸功育兒術，日前接受媒體採訪時表示，「小孩在哭鬧，生氣罵他都沒有用，不可能一下就長到5、6歲，馬上聽懂你講的話，這樣的心態放在球場，以前接到球就想馬上傳，現在會先把每一個步驟做好，一步一步慢慢來。」

張政禹、江坤宇都是世界12強賽和WBC經典賽國手，兩人打擊'守備風格截然不同，與天之驕子江坤宇不同，當年如果沒有味全龍，沒有第5隊，張政禹很有可能無法擠進職棒窄門，如今成為聯盟頂尖游擊手，這一路走來其實非常不容易。