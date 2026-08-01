錯失「詹皇」後的連鎖反應！騎士「Plan B」為何走得舉步維艱？

在詹姆斯（LeBron James）確定加盟76人後，遲遲在自由市場沒有動作的克里夫蘭騎士隊，將面對失去最大引援目標後，自由市場上能選擇的人選又寥寥無幾的窘境。騎士隊在選秀會上選進來自阿肯色大學的後衛湯瑪斯（Meleek Thomas），儘管湯瑪斯展現出相當優秀的得分火力拿下夏季聯賽第一隊的殊榮，但身材僅6呎3吋的他，依然沒能改善騎士隊整體陣容過於矮小的致命傷。

騎士目前身高高於6呎7吋的球員僅有5位，前場人手不足的隱憂在韋德（Dean Wade）轉投費城後更顯空虛，同時也沒能搶下詹姆斯這個終極答案。

因此騎士管理層迅速地啟動「Plan B」，以一年280萬美元簽下西甲MVP同時也是前首輪第5順位的赫佐尼亞（Mario Hezonja）。簽下赫佐尼亞確實能提供基本的輪替深度，但要指望他完全填補上側翼防守與身材劣勢，顯然過於樂觀。

韋德轉戰費城後，讓騎士前場人手更加空虛。 美聯社

騎士隊在進行補強的同時都有考量到要預留「大鬍子」哈登（JamesHarden）的續約空間，雖看似距離「第一層硬上限（The First Apron）」還有些空間，但根據消息來源指出，哈登雖然願意配合球隊補強降薪，還是希望獲得一份兩年頂薪級別的保障。

一旦哈登的合約落定，踩上稅線的騎士將失去使用1500萬美元全額中產特例的機會，只剩600萬美元的中產特例可以使用。一來一往極大地限制了球隊在自由市場的揮灑空間，這也是哈登與騎士遲遲沒有正式敲定續約的根本原因。

面臨續約的哈登和米契爾還會下季騎士的重要核心。 路透社

而庫明加（Jonathan Kuminga）在近期與騎士傳出有合作意願，他正是騎士當初設定若未能順利找來詹姆斯時的第一首選。這筆潛在交易並非騎士單方面的「熱臉貼冷屁股」，根據報導，庫明加本人對加盟克里夫蘭同樣抱持極高的興趣。

他的經紀人透納（Aaron Turner）就曾透露：「庫明加很喜歡騎士隊、也喜歡亞特金森（Kenny Atkinson），而當家球星米契爾（Donovan Mitchell）也相當欣賞他。」加上他與總教練亞特金森在勇士時期便建立起的師徒信任，以及他去年整個夏天都在克城自主訓練的在地情誼，種種跡象都讓雙方的結合看起來一拍即合。

庫明加仍在尋找新東家。 美聯社

然而，理想很豐滿，騎士還是要面對財務上的困境。在老鷹放棄其2430萬美元的球隊選項後，庫明加陣營依然要求一份年均1500萬至2000萬美元的新合約。唯一能滿足雙方的方法就是發動先簽後換。

雖然比起競爭對手湖人那令人尷尬的籌碼，騎士手中握有史特魯斯（Max Strus）與施羅德（Dennis Schroder）這類即戰力可交易，但要先簽後換意味著騎士要強制留在「第一層硬上限（The First Apron）」內，一旦為了庫明加觸動先簽後換，團隊總薪資便不可逾越這條紅線，這不僅會直接壓縮到哈登合約談判的彈性，甚至可能迫使騎士為了清空薪資而打包普羅克特（Tyrese Proctor）或湯瑪斯等年輕資產。

那麼，除了庫明加之外，市場上傳出的其他備選目標真的適合騎士嗎？

德羅展以球風功能性來說不見得適合騎士。 路透社

以剛被國王裁掉的17年老將德羅展（DeMar DeRozan）為例，雖然他是市場上少數能用中產特例追逐的得分手，但騎士本身的陣容體質根本沒有留給他的空間。

在後場已經有米契爾與哈登兩位防守洞口的情況下，再補進年歲已高、防守端同樣吃力的德羅展，對騎士原本就不理想的外圍防線無疑是雪上加霜；更何況騎士禁區長期由兩個大個子鎮守，進攻端本就相對壅塞，德羅展極度依賴的中距離單打將很難獲得優質的拉開空間。

騎士寄望重返NBA的赫佐尼亞能夠補上陣容空缺。 歐新社

至於金塊的新星側翼華森（Peyton Watson），雖然擁有相當誘人的天賦與防守潛力，但這筆交易在現實層面幾乎是不可能的任務。作為受限制自由球員，金塊握有絕對的匹配與主動權，且華森據傳喊出了高達2000萬至2500萬美元的年薪訴求，要價甚至比庫明加還高。

考慮到騎士近年為了組建爭冠陣容，早已將手中的未來選秀資產消耗殆盡，在缺乏足夠首輪籤與籌碼的前提下，騎士根本不可能掏出能打動金塊、同時又滿足華森胃口的報價。

即便騎士管理層不願輕易動用未來的年輕資產，他們依然得面對後場人滿為患、以及同類型球員定位嚴重重疊的現實。以合約邁入最後一年的史特魯斯為例，上季歷經漫長傷病的他，地位早已受到歲數相仿、且剛打出生涯代表作的麥瑞爾（Sam Merrill）強烈挑戰，況且麥瑞爾的合約對球隊薪資結構顯然親民得多。

史特魯斯(右)和麥瑞爾定位仍有重疊的現實。 路透社

而在側翼位置上，破繭而出的二年級生泰森（Jaylon Tyson）在明星賽前就展現出接班先發小前鋒的氣勢。此外，像施羅德與波特（Craig Porter Jr.）這類依賴持球的矮後衛，也很難在搭檔米契爾時激發出良性化學反應。

對這支剛打進東區決賽的騎士而言，是否該為了一名天賦卓越的潛力側翼，去打破現有的主力架構並承擔薪資硬上限的枷鎖？這究竟是補齊爭冠最後一塊拼圖的關鍵妙棋，還是一場可能反噬內部的危險豪賭？在自由市場大魚所剩無幾、內部新舊輪替交織的當下，騎士管理層的每一次叫牌，都正考驗著他們的膽識與智慧。